Pintura nueva, equipo nuevo y bicicletas nuevas en exposición en la soleada Adelaida

Es hora del Tour Down Under, lo que significa que es hora de echar un primer vistazo a todas las nuevas bicicletas del equipo y los trabajos de pintura de los pelotones WorldTour masculino y femenino. Algunos equipos utilizan componentes nuevos, mientras que otros utilizan bicicletas completamente nuevas. Por ejemplo, Groupama-FDJ ahora monta bicicletas Wilier, uniéndose a Astana en ese sentido, mientras que el ciclista de Israel-Premier Tech, Simon Clarke, ha sido visto en una nueva Factor Ostro VAM. Por suerte para ti, hemos reunido una hermosa galería de todos los aspectos clave para que puedas examinarlos detenidamente.

Ya les hemos traído una galería completa del nuevo Factor Ostro VAM, aún inédito, por lo que no le dedicaremos mucho tiempo aquí. Basta decir, para sorpresa de nadie, que parece que será más aerodinámico en la parte delantera y más ligero en la parte trasera. Sin embargo, la geometría puede cambiar, ya que las vainas parecen ser más cortas, como lo demuestra la rueda trasera que ahora se mete un poco en el tubo del sillín.

Galería detallada: El inédito Factor Ostro VAM

Bicicletas nuevas y frescas para FDJ esta temporada. La Wilier Filante SLR, aquí propiedad de Rudy Molard, está decorada de forma muy parecida a las bicicletas Lapierre del equipo de la temporada pasada. Dura-Ace en todas partes y sillín Prologo. La cinta de manillar blanca se está convirtiendo en una especie en peligro de extinción, pero es un toque profesional que todavía nos encanta ver.

La cabina se ha envuelto en toda su amplitud para mayor comodidad en la parte superior. Dará una ligera penalización aerodinámica, pero la barra en sí ya tiene una sección transversal un poco más gruesa que muchas.

Los tirantes anchos se están convirtiendo en una tendencia cada vez mayor entre las bicicletas aerodinámicas, iniciada por la bicicleta de pista original Hope HB.T. También podemos ver que esta es la segunda moto de Molard, en lugar de su moto de carrera principal.

Groupama-FDJ sigue siendo uno de los últimos baluartes de las ruedas y neumáticos tubulares. En este caso tienen 25 mm de ancho, lo que va camino de considerarse estrecho, mientras que hace apenas unos años ocurría lo contrario.

El imán de cadencia necesario para los medidores de potencia de Shimano suele ser una mancha plateada ligeramente antiestética. Aquí, sin embargo, está cuidadosamente pintado de blanco para integrarse en el esquema de pintura.

Aquí está el primer vistazo real al S-Works Tarmac SL8 en colores Soudal-QuickStep para 2024, en este caso perteneciente a Julian Alaphilippe. Definitivamente pierde puntos por tener su bicicleta en el plato pequeño, me temo, pero como doble campeón del mundo vamos a dejarlo pasar.

Desde el frente, la nariz del ‘Speed ​​Sniffer’ no es tan prominente y se puede apreciar cuán plana es la cabina del Roval Rapide. Durante años, Alaphilippe fue un firme defensor de las barras redondas tradicionales, pero parece que este finalmente es el año en que se rinde ante los dioses aerodinámicos.

Preciosos dulces que se desvanecen y la pintura brilla a un lado, esta foto de perfil muestra qué tan lejos sobresale el tubo de dirección del eje de dirección de la horquilla.

Como aprendimos al charlar con los mecánicos del equipo en el campo de entrenamiento de Soudal-QuickStep, el equipo utilizará principalmente neumáticos de algodón con cámara de aire en las carreras de 2024, en contra de la tendencia hacia la adopción sin cámara. La clave es mirar las válvulas, que no tienen anillo de bloqueo, pero también sabemos que estos neumáticos Turbo Cotton son porosos y, por lo tanto, no son compatibles con neumáticos sin cámara.

Sinceramente, esta es sólo una oportunidad para sentarse y admirar la pintura. Sin duda es más pesada que una bicicleta mayoritariamente negra, pero me alegra que algunos equipos se resistan a la ubicuidad totalmente negra.

El equipo se refiere a sí mismo como “The Wolfpack”, de ahí el pequeño lobo en el tubo superior.

Afuera, bajo el sol, tomamos una instantánea rápida del Liv EnviLiv Advance Pro de la recién creada campeona australiana de carreras en ruta Ruby Roseman-Gannon. Lamentablemente, lo eliminaron antes de que pudiéramos obtener una galería completa, pero ya entiendes la esencia…

Un sencillo esquema verde y dorado crea una bicicleta de aspecto hermoso.

De vuelta al interior de la ‘Gran Marquesina Blanca’ y aquí está el Cube Litening de Biniam Girmay. Es efectivamente una configuración sin cambios con respecto al año pasado, y casi puedes ver sus palancas de cambio de velocidad en las gotas que se asoman por debajo de la cinta de la barra Prologo.

Como siempre, tendemos a tener acceso a las segundas bicicletas del ciclista, indicadas con el “2”. Sin embargo, esta toma te da una buena idea del mecanismo de sujeción del sillín de la bicicleta.

Sin duda, sus bujes, extremadamente minimalistas, ruedan sobre rodamientos cerámicos, como es norma hoy en día.

Si bien muchas de las últimas generaciones de bicicletas aerodinámicas tienen un espacio libre para neumáticos mucho más amplio, la Litening no parece tener mucho espacio libre por encima de lo que creemos que es una Continental GP5000 S TR de 28c.

Al igual que Molard anteriormente, Girmay opta por una cinta de manillar que se envuelve en todo el ancho de la parte superior. Para un ciclista que suele disputar finales de sprint, esto es inesperado, pero la comodidad también es importante.

No se pueden confundir estas ruedas Newmen con nada más, con sus gigantescos logotipos cromados.

Una característica destacada de la bicicleta de Girmay son, irónicamente, las válvulas de las ruedas que hacen exactamente lo contrario de “destacar”. Están ocultos en el interior para ofrecer un beneficio aerodinámico y se inflan mediante un adaptador que se introduce en el orificio y se atornilla a la válvula.

Sin duda, la comidilla de la oficina más que cualquier otra bicicleta este año, la Van Rysel RCR Pro hace su primera aparición en Adelaide. ¿Cuánto falta para que consigas ganar una etapa?

Esta bicicleta pertenece al joven francés Bastien Tronchon, que es un tipo alto de 1,85 m, como lo demuestran el alto tubo de dirección y la pila de espaciadores. A pesar de esto, es un escalador sorprendentemente experto.

Diseñado con la ayuda de un laboratorio aeroespacial francés. Sin duda, Van Rysel está haciendo todo lo posible para intentar competir con las marcas establecidas.

A primera vista, la RCR Pro tiene todas las características de una bicicleta de carreras polivalente. Tiene las formas de tubo adecuadas, una cabina integrada… estamos ansiosos por revisar uno para descubrir realmente lo que puede hacer.

Una vez más, los tirantes son anchos para permitir que el aire sucio y turbulento pase sin obstáculos junto a la rueda.

Un tubo de dirección azul, junto con el azul en la parte trasera de la tija del sillín, son los únicos destellos reales de color en esta bicicleta que de otro modo sería gris.

Anillo grande, piñón pequeño. Asi es como se hace. Un complemento completo de kits Dura-Ace equipa las bicicletas para 2024, un cambio del Campagnolo Super Record EPS para que los ciclistas se acostumbren.

Si bien el cuadro es una creación de Van Rysel, la cabina es una unidad Deda del mercado de accesorios, aquí solo se envuelve lo necesario.

Neumáticos Continental sin cámara acoplados a ruedas laterales suizas profundas: una combinación rápida, aunque a esta profundidad, potencialmente problemática con viento cruzado.

Si bien los ciclistas de Visma-Lease a Bike tienden a optar por el Cervelo S5, también tienen la opción del R5 más delgado, equipado aquí con la nueva pintura del equipo (nuevamente, mayoritariamente negra para ahorrar peso) y con ruedas Reserve poco profundas.

Es visualmente interesante en términos de esquemas de pintura en su mayoría negros, pero está claro que a los diseñadores se les ha dado instrucciones de usar la menor cantidad de pintura que sea razonablemente práctica para las bicicletas de escalada del equipo.

Las bicicletas Cannondale SuperSix Evo de EF Education-EasyPost, que nunca son un equipo que rehuye las aplicaciones liberales de pintura, son probablemente las más llamativas visualmente del grupo.

Remolinos, puntos, rayas, todo aplicado de una manera juguetonamente errática para acompañar la tontería cuidadosamente seleccionada de la personalidad mediática del equipo.

Si bien el esquema de pintura indica que se trata de cuadros de gama alta ‘Lab71’, la pegatina de la UCI cuenta una historia diferente. De hecho, son los marcos HiMod de nivel medio, como los que utilizó el equipo la temporada pasada. En este punto, sospechamos que el equipo nunca estará en la opción Lab71, pero continuará enarbolando la bandera, en cuanto a marca.

Independientemente de la capa de carbono en el interior, son bicicletas atractivas, especialmente con ruedas profundas y neumáticos Vittoria Corsa Pro con carcasa de algodón.

Cecilie Uttrup Ludwig, que ya no es campeona nacional danesa, subirá a una Lapierre Xelius SL estándar para 2024. A diferencia del equipo masculino patrocinado por FDJ, el equipo FDJ-Suez, funcionalmente separado, sigue usando bicicletas Lapierre y ha cambiado a tubeless.

Los tirantes del Xelius se fijan a cierta distancia a lo largo del tubo superior, en lugar de al tubo del sillín. Se afirma que esto proporciona un mayor cumplimiento.

Dejando a un lado la pintura, el mayor cambio al que deben adaptarse los ciclistas de Bora-Hansgrohe es el cambio de Shimano Dura-Ace a SRAM Red.

Si bien ciertamente se ven geniales, el hecho de que los platos, las bielas y el medidor de potencia sean una sola unidad integrada genera un costo sustancial cuando finalmente se desgastan.

Ya no hay capotas de freno orientadas hacia dentro gracias a las últimas normas de la UCI.

Al igual que Soudal Quick-Step se refiere a sí mismo como ‘The Wolfpack’, Bora Hansgrohe se hace llamar ‘Band of Brothers’, por lo que este logotipo aparece en sus tubos superiores y camisetas… junto con un par de puños que chocan, porque es macho 🤜 🤛.

Mientras que el tubo diagonal adquiere un hermoso desvanecimiento del verde brillante al negro mate, la unión en el tubo del sillín es abrupta y lineal. Curiosamente, parece que el logo de ‘Hansgrohe’ es una pegatina, mientras que Bora está pintado. Quizás esto se omitió por accidente en la cabina de pintura.

Si bien algunos ciclistas tendrán que adaptarse, al menos Primož Rogliç, procedente del equipo Jumbo-Visma patrocinado por SRAM (ahora Visma-Lease A Bike), no debería encontrar ningún problema.

Los marcos EnviLiv de Liv AlUla son algunos de los más ocupados del grupo. Para su cuadro pequeño, Alex Manly ha conseguido todas las victorias posibles en ajuste aerodinámico; Golpe, potencia larga y un sillín empujado hacia adelante sobre los rieles para pasar por encima de la parte delantera de la bicicleta.

El logotipo de Liv se pierde un poco entre todo el estilo de diseño que se muestra aquí.

Es casi posible ver la escultura aerodinámica del tubo de dirección entre los patrones.

No existen tales patrones para el equipo masculino de Jayco AlUla, solo colores en bloques que se desvanecen entre sí, lo que lo convierte en un paquete visual muy agradable.

Las barras y potencias separadas son una especie en extinción en el pelotón, pero tienden a ser más comunes en este punto temprano de la temporada donde los ciclistas aún pueden estar mejorando su forma física.

De cerca se muestran algunos patrones, pero son mucho más sutiles que las bicicletas de Liv AlUla.

La tija de sillín integrada del Propel proporciona un lienzo un poco más grande para que los diseñadores trabajen.

¿Hay algo que nos hayamos perdido? Háganos saber en los comentarios a continuación y permanezca atento a ciclismonoticias para conocer todos los resultados de las carreras, noticias y artículos de nuestro equipo en Adelaida después del Tour femenino de Down Under, el Criterium Down Under Classic y el Tour masculino de Down Under.

