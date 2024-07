Philipsen descendió más tarde del segundo al 107º lugar después del sprint en grupo de la etapa 6.

Un indignado Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) ha criticado a su compatriota belga Jasper Philipsen por una maniobra en el final de la etapa 6 del Tour de Francia que dejó a Van Aert bloqueado e incapaz de esprintar, y que más tarde le costó a Philipsen el descenso.

Sexto en la meta, Van Aert acusó más tarde a Philipsen de tener un “mal hábito” al decir que una vez más “se vio” atrapado por su compatriota, una referencia que se entiende que se refiere a un sprint masivo en Bayona en el Tour del año pasado, donde los dos también cruzaron espadas.

Van Aert también pidió el descenso de Philipsen, algo que posteriormente ocurrió, ya que el corredor del Alpecin-Deceuninck pasó del segundo lugar al 107º, lo que dificultó seriamente sus opciones de luchar por el maillot verde al menos en esta etapa.

El equipo de Philipsen ha defendido a su corredor. El director del equipo, Christoph Roodhooft, ha declarado: “No creo que se trate de una maniobra que justifique al 100% la desclasificación. Ambas partes tienen algo que decir”.

Sin embargo, Van Aert estaba visiblemente molesto después del final, con Esporza reportando, 'El vapor casi le salió por las orejas”.

“Jasper Philipsen me volvió a encerrar en el sprint, todo el mundo lo vio. Es una mala costumbre suya”, dijo Van Aert.

“No fue necesariamente muy peligroso, porque pude frenar a tiempo. Pero corrí hasta su altura y no entiendo por qué se desvió hacia las barreras.

“Esa no es una manera profesional de 'cerrar la puerta'. Él debió sentir que yo estaba a su lado. Pero lo hizo el año pasado en el Tour y ahora lo está haciendo de nuevo”.

En declaraciones previas a la noticia del veredicto de los comisarios contra Philipsen, Van Aert dijo que estaba contento de mantenerse en pie, pero que se enojaría si Philipsen no recibiera una sanción. También dijo que este tipo de maniobras eran parte de una tendencia preocupante en las carreras.

“Me alegro especialmente de haberme mantenido en pie. Pero si no hay sanción, eso me enfadaría. No deberían echarlo del Tour, pero deberían desclasificarlo.

“Hoy hemos visto una locura tras otra en los últimos kilómetros. Si no castigan con tanta severidad, todo el mundo piensa que todo vale. Es un problema cada vez más grave”.

Van Aert, ganador de una contrarreloj del Tour de Francia en 2021, así como de una etapa 24 horas después en los Campos Elíseos, dijo que tenía muchas ganas de que llegara la contrarreloj del viernes. Además de ser un buen objetivo en sí mismo, la carrera de 25 kilómetros contra el reloj actuará como un punto de referencia clave para la próxima contrarreloj de los Juegos Olímpicos, donde competirá por Bélgica, dada su primera mitad de temporada plagada de accidentes.

En cuanto a los sprints en grupo, probablemente habrá otro en el Tour de Francia el sábado.