Evenepoel busca convertirse en el primer hombre en ganar el oro tanto en carrera en ruta como en contrarreloj

Remco Evenepoel y Wout Van Aert liderarán al equipo belga en la carrera en ruta masculina el sábado, convencidos de que pueden trabajar juntos para asegurar una segunda medalla de oro.

Los dos se convirtieron en rivales acérrimos después de un desacuerdo sobre tácticas y liderazgo en el Campeonato Mundial de 2021 en Bélgica, pero desde entonces se han vuelto cercanos después de que ambos sufrieran lesiones graves en accidentes. Evenepoel ganó la medalla de oro en la contrarreloj del sábado pasado en París, mientras que Van Aert se llevó el bronce.

Parecían realmente felices de darle a Bélgica dos medallas en un evento y trabajarán juntos en la carrera de ruta de 273 km, con el apoyo de Jasper Stuyven y Tiesj Benoot.

Evenepoel espera otra 'supercompensación' tras terminar tercero en el Tour de Francia hace apenas 12 días. En 2022 ganó la Vuelta a España, pero alcanzó su máximo nivel dos semanas después al ganar el título mundial en Wollongong, Australia.

“Es la última gran carrera antes de tomarme un descanso, así que lo espero con ilusión. La medalla de oro en la contrarreloj de la semana pasada ha aumentado mi entusiasmo”, declaró Evenepoel a los medios de comunicación de habla holandesa el viernes en la Villa Olímpica.

“La experiencia de Australia nos ha enseñado que estoy en mi mejor momento dos semanas después de un Gran Tour. Esperemos que vuelva a ser así el sábado”, dijo Evenepoel.

“Es una oportunidad única de conseguir el doblete de oro olímpico. Si sale bien, seré el primero en conseguirlo. El hecho de tener ya una medalla también me da una motivación extra”.

Al igual que Evenepoel, Van Aert se recuperó de una grave lesión sufrida en primavera tras un accidente a 70 km/h en Dwars door Vlaanderen. Cambió de planes y participó en el Tour de Francia para alcanzar su máximo rendimiento en los Juegos Olímpicos de París. El uso de ruedas de disco delanteras y traseras pareció darle una ventaja en la contrarreloj y cree que ha vuelto a estar en su mejor nivel. Van Aart ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio hace tres años, venciendo a Tadej Pogačar en un sprint en un pequeño grupo detrás del único ganador, Richard Carapaz.

“Creo que una vez más soy el mejor Wout que puedo ser sobre la bicicleta”, dijo Van Aert.

“Es difícil determinar si podría haberlo hecho mejor sin esa caída en Dwars door Vlaanderen. He progresado mucho y el sábado pasado gané mucha confianza. Empiezo la carrera en ruta con ambición y confianza.

“Jasper y Tiesj están muy ocupados coleccionando pins aquí en la villa olímpica. A mí me gusta coleccionar medallas, aunque me gustaría tener un color diferente esta vez, así la colección estaría completa”.

Evenepoel y Van Aert dieron varias vueltas al circuito final de Montmatre, en el centro de París, el jueves, junto a muchos de sus rivales del sábado y muchas de las mujeres que competirán el domingo.

Sabían que la subida adoquinada haría que la larga carrera fuera como una gran clásica, pero les sorprendió lo selectiva que podría ser. Solo 90 corredores se alinearán para cada carrera en ruta y diez equipos tendrán un máximo de cuatro corredores.

“Al verlo, se confirmó lo que ya sospechaba. Es un tipo de recorrido que se adapta a mí, con subidas explosivas que no son demasiado largas ni demasiado empinadas”, dijo Van Aert.

“La subida adoquinada a Montmartre es una auténtica pasada y la tercera y última vez que la hagas será muy importante. Si puedes marcar la diferencia allí, es casi todo cuesta abajo hasta el Sena y luego solo quedan otros 3,5 km hasta la meta.

“Incluso la gran vuelta que sale de París es exigente y los últimos cincuenta kilómetros son bastante duros. No hay ninguna subida que destaque. No hay ninguna pendiente pronunciada, nunca se asciende mucho, pero la sucesión de pendientes lo hará difícil”.

A Evenepoel también le gustó lo que vio durante el recorrido de reconocimiento.

“¿Creo que tengo una oportunidad? Sí, definitivamente”, dijo.

“Montmartre no es la única subida. Será una carrera de eliminación real, especialmente con estas temperaturas y al final del bloque de carreras de verano.

“El circuito me viene bien. Creo que el cansancio se acumulará en la entrada al circuito y por eso habrá rachas durante las vueltas.

“Somos uno de los pocos países con cuatro corredores, así que tenemos que aprovechar eso a nuestro favor. Wout y yo estamos compitiendo para hacerlo lo mejor posible. Durante la carrera tenemos que ver cómo nos sentimos y comunicarnos bien”.

Mathieu van der Poel: el mayor rival

En los Juegos Olímpicos no se permiten las radios de carrera, por lo que la técnica y las comunicaciones serán vitales. Evenepoel es más adecuado para ataques de largo alcance o movimientos en solitario, mientras que Van Aert tiene la velocidad necesaria para competir de forma más táctica.

“Wout tiene la opción de ir solo o de arriesgarse a ganar el sprint. Para mí tiene que ser una carrera dura otra vez, entonces podré poner todas mis cartas sobre la mesa”, dijo Evenepoel.

“No será tan fácil volver a ganar en solitario como lo hice en Australia. Tendrá que suceder partiendo de un grupo cansado”.

Van Aert espera poder competir juntos contra sus mayores rivales en los circuitos de Montmartre.

“Primero esperemos que lleguemos juntos a la final, conocemos las cualidades de cada uno”, afirmó.

“Tengo más posibilidades en un posible sprint, pero si Remco se queda a diez metros, pocos podrán alcanzarlo. Hemos corrido suficientes campeonatos como para entendernos. Ya hemos hablado de cosas y habrá una reunión final. Nuestro objetivo debe ser correr juntos el máximo tiempo posible”.

Tanto Evenepoel como Van Aert nombraron a Mathieu van der Poel como su mayor rival, reviviendo la antigua rivalidad entre Bélgica y los Países Bajos.

“Mathieu siempre es peligroso”, dijo Evenepoel.

“Pidcock también está en buena forma, lo hemos podido ver en la bicicleta de montaña. Es un recorrido que se adapta a muchos corredores, pero también tenemos que centrarnos en nosotros mismos y no adaptar la carrera a un solo rival. Pueden pasar muchas cosas”.

“Que no lo hayamos visto en el Tour no significa que no vayamos a ver a Mathieu en París. Estaba trabajando al cien por cien para conseguirlo”, advirtió Van Aert sobre su eterno rival.