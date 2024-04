El ganador de la ronda, Van der Poel, descarta la idea de que la subida debería eliminarse de la carrera

Incluso las carreras más largas se pueden resumir en el tramo más corto del camino. El Tour de Flandes de 2024 estuvo definido por las malas pistas del Koppenberg. Ya famoso en la historia de este evento, el afilado muro de adoquines en las afueras de Oudenaarde añadió otra línea a su extenso historial en la edición empapada por la lluvia del domingo.

Para la mayoría, el Koppenberg es una subida que hay que soportar más que atacar. Aquí, fue la plataforma de lanzamiento para la aceleración ganadora de Mathieu van der Poel a 44 km del final, así como el momento en que la mayoría de los desafíos de sus rivales se detuvieron literalmente.

Ya hubo murmullos en varios recorridos de reconocimiento previos a la carrera de que el Koppenberg estaba abundantemente bañado en barro esta primavera, y la situación no mejoró con el diluvio que cayó sobre Flandes durante gran parte de la tarde. Y además, incluso en el mejor de los casos, se sabe que las pendientes del 20% obligan a los profesionales curtidos a desmontar y caminar.

La tónica la marcó Iván García Cortina (Movistar), que lideró la carrera en los 600 metros de subida después de alejarse del grupo de cabeza unos kilómetros antes. El español abordó con entusiasmo las cuestas más bajas, pero se detuvo cuando sus neumáticos perdieron tracción en el tramo más empinado. Al bajarse, intentó liberar algo de presión de sus neumáticos, temiendo que el problema se repitiera más adelante en la carrera.

“No tenía agarre, nada en absoluto. Intenté bajar un poco la presión, pero no pude hacer nada. Era imposible”, explicó García Cortina con un gesto de tristeza cuando llegó a la zona mixta. “Dije que si no hacía eso en Koppenberg, probablemente tendría el mismo problema más adelante en Paterberg”.

Mientras García Cortina luchaba con la presión de sus neumáticos en la cuneta, Van der Poel se estaba adaptando a la aceleración sentado que lo llevaría a la victoria. El Koppenberg no siempre ha sido del agrado del campeón del mundo durante su carrera en ciclocross, pero aquí se tomó relativamente a la ligera sus feroces pendientes, manteniendo un ritmo tan rápido como las circunstancias lo permitieron.

El perseguidor Matteo Jorgenson (Visma-Lease A Bike) también logró llegar hasta la cima mientras luchaba valientemente para limitar sus pérdidas ante Van der Poel, una hazaña que también logró Mads Pedersen (Lidl-Trek) a pesar de sus esfuerzos fuera el frente al principio de la carrera.

Detrás de ellos, sin embargo, venía una letanía de ciclistas que se soltaban y subían sus bicicletas cuesta arriba en un intento desesperado por mantenerse en la búsqueda de un lugar en el podio. Por supuesto, ya debían haber adivinado que el maillot arcoíris de Van der Poel no volvería a verse antes de la meta en Oudenaarde.

De hecho, la gran mayoría de los que cazaban a Van der Poel ni siquiera lo vieron en la subida. El Tour de Flandes tiende a tener ese efecto, y esta fue una edición particularmente extrema, plagada de condiciones miserables y ataques constantes. En los últimos 100 kilómetros aquí, la mayoría de los corredores perseguían la carrera con cansancio en lugar de participar activamente en ella.

Matteo Trentin (Tudor), decimonoveno, se contaba entre ellos cuando llegó al final de lo que describió alegremente como “un día un poco de mierda”. A pesar de que le castañeteaban los dientes, el italiano se detuvo brevemente en la zona mixta para hablar con los periodistas sobre el Koppenberg, aunque en ese momento no sabía que alguien había logrado subirlo.

“Con la lluvia y el barro no te puedes levantar. No hay mucho que puedas hacer”, dijo Trentin. “No sé si alguien logró subirse a su bicicleta. Con el barro no había nada que hacer y para entonces también estábamos todos agotados. Creo que todo el mundo lo estaba. Con el barro no se podía hacer nada. Y para ser honesto, en una carrera tan rápida como ésta, las piernas son lo que son. Todo resbalaba, incluso los zapatos”.

Las pendientes más empinadas del Koppenberg también resultaron demasiado para los neumáticos de Magnus Sheffield (Ineos), pero el estadounidense se reorganizó bien en el otro lado, abriéndose camino a través de la carnicería durante el resto de la carrera. Finalmente se abrió camino hasta el grupo que perseguía a Van der Poel y acabó sexto en Oudenaarde.

Como todos los demás que después caminaron con dificultad por la zona mixta, embarrados y aturdidos, Sheffield reconoció que el Koppenberg había sido el punto de inflexión de todo el día. Un Monumento se convirtió brevemente en una carrera a pie, y era cada uno por su cuenta.

“Está la carrera de ciclocross de Koppenberg, creo que es la mejor manera de describirla”, sonrió Sheffield. “Honestamente, las zapatillas de carretera no están diseñadas para correr sobre adoquines y estábamos tratando de levantarnos lo más rápido posible. Tan pronto como vi a los chicos volver a montar, intenté hacer lo mismo. Creo que en ese momento Mathieu ya había atacado y, a partir de ahí, intentamos perseguirlo lo mejor posible”.

El Koppenberg no causó tantos estragos en la carrera femenina, ganada por Elisa Longo Borghini, como el año pasado cuando sólo dos corredoras llegaron hasta arriba. Esta vez, los primeros diez ciclistas lograron llegar a la cima en sus bicicletas, aunque un accidente que involucró a Chloé Dygert obligó a la mayor parte del resto del campo a bajar de la silla y a ponerse de pie, incluida la campeona mundial Lotte Kopecky.

“Koppenberg, sabíamos que íbamos a ser una pesadilla”, dijo Pfeiffer Georgi. “Desafortunadamente, mi carrera no es tan buena como me gustaría. Este es sólo el segundo año que lo tenemos en nuestra carrera. No es bonito, como cuando, como el año pasado, sólo dos personas no subieron. Obviamente es una subida emblemática, pero no es la más agradable para nosotros cuando tenemos que correr”.

El Koppenberg se introdujo por primera vez en la carrera masculina en 1976, aunque fue retirado de la ruta nuevamente después de la edición de 1987, cuando Jesper Skibby se cayó en la subida y sufrió la indignidad de que el auto de un comisario de carrera le pasara por encima de la rueda trasera. Ese incidente hizo que el Koppenberg fuera desterrado de Ronde durante los siguientes quince años, regresando sólo después de haber sido ampliado y repavimentado.

Pasó otro año al margen en 2007, pero desde entonces ha disfrutado de una racha ininterrumpida en la Ronde. Queda por ver si las escenas del domingo harán que Flanders Classics reconsidere su inclusión en los próximos años, dado que el organizador de la carrera ya había considerado oportuno eliminar el Kanariebeg y el Kortekeer de la edición de 2024 por motivos de seguridad.

García Cortina, el primero en pisar fuerte, meneó la cabeza cuando la idea era meterle en zona mixta. “No, es así, es igual para todos”, dijo. “Creo que es parte de la historia del deporte”.

No es sorprendente que Van der Poel se hiciera eco de esa idea cuando se sentó con los periodistas después de conseguir su tercera victoria en la Ronde, que iguala el récord. Ha tenido una relación a veces conflictiva con el Koppenberg a lo largo de su carrera en ciclocross, pero estaba en su propia carrera una vez que la pendiente llegó aquí.

“En Koppenberg estaba muy resbaladizo, también tuve dificultades para bajar la potencia”, dijo Van der Poel, antes de descartar la idea de que su lugar en la Ronda debería ser examinado.

“No me parece. Quiero decir, después de un tiempo podrás deshacerte de todo. El camino hacia la nueva subida, el Kappelleberg, era quizás más peligroso que los caminos que hicimos el año pasado. En mi opinión, el problema son los pilotos, no las carreteras”.

