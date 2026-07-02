El ciclista galés desempeñará un papel vital en la contrarreloj por equipos de la etapa inicial después de regresar de una lesión el 12 de junio

A pesar de romperse la clavícula en un desagradable accidente en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes hace apenas 19 días, Josh Tarling se recuperó milagrosamente a tiempo para debutar en el Tour de Francia y dijo el miércoles que “ha vuelto a la normalidad”.

Tarling fue revelado como parte del equipo de ocho hombres de Netcompany Ineos cuatro días antes de la Grand Départ en Barcelona, ​​a pesar de que su reciente lesión puso esos planes en serias dudas.

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