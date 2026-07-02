El ciclista galés desempeñará un papel vital en la contrarreloj por equipos de la etapa inicial después de regresar de una lesión el 12 de junio

A pesar de romperse la clavícula en un desagradable accidente en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes hace apenas 19 días, Josh Tarling se recuperó milagrosamente a tiempo para debutar en el Tour de Francia y dijo el miércoles que “ha vuelto a la normalidad”.

Tarling fue revelado como parte del equipo de ocho hombres de Netcompany Ineos cuatro días antes de la Grand Départ en Barcelona, ​​a pesar de que su reciente lesión puso esos planes en serias dudas.

Se estrelló en la etapa 6 del renombrado Dauphiné el 12 de junio después de impresionar en la contrarreloj por equipos y ser parte de la escapada de ese día, pero después de una rápida recuperación de la cirugía, recibió autorización para comenzar y está bastante seguro de que todo está de nuevo en marcha.

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En declaraciones a los medios internacionales el miércoles, Tarling dijo que su recuperación “fue bastante buena, amigo, para ser honesto”, en su típico estilo relajado, sentado ligeramente fuera de la pantalla mientras Netcompany Ineos presentaba a sus ocho corredores para preguntas a través de una videollamada.

“Fui directamente a Alemania para que lo inmovilizaran, así que fue agradable y fuerte de inmediato”, explicó Tarling.

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“Luego podría volver al (campamento) con todos, obviamente un par de días con el turbo, pero sí, realmente he vuelto a la normalidad, tal vez un poco menos en la bicicleta de contrarreloj de lo que hubiera hecho, pero para ser honesto, ha sido bastante suave, fisio y todo eso”.

El tiempo de recuperación de una clavícula fracturada suele ser de seis a doce semanas, por lo que Tarling se siente “normal” después de sólo tres semanas, es nada menos que una recuperación notable. Pero no es el primer piloto que consigue algo exactamente como esto.

Hace apenas una temporada, parecía que la mala suerte había llegado en el peor momento para Jonas Abrahamensen (Uno-X Mobikity), quien se rompió la clavícula en la etapa 1 del Baloise Belgium Tour el 18 de junio y parecía que se perdería el inicio del Tour el 5 de julio.

Con incluso menos tiempo para recuperarse que Tarling, Abrahamsen tomó la salida, realizó una carrera increíble como uno de los animadores clave de la escapada y ganó la etapa 11 en Toulouse menos de un mes después de su lesión. Tarling tiene el ejemplo a seguir y será igualmente clave para las ambiciones de Ineos, especialmente en ausencia de la estrella de la general Oscar Onley, y con un equipo construido en torno a una agresiva búsqueda de escenarios.

Puede que a Tarling le falte su plena forma al 100%, pero como uno de los mejores corredores de contrarreloj del mundo, sus esfuerzos aún podrían resultar vitales para la contrarreloj por equipos del día inaugural en Barcelona y la carrera por el primer maillot amarillo, donde Ineos buscará el primer puesto.

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Junto a él en la sala de máquinas estarán dos ex campeones del mundo de contrarreloj individual, Filippo Ganna y Tobias Foss, con más potencia aportada por Thymen Arensman, Dorian Godon, el líder de la general Kévin Vauquelin, además de la experiencia en el Tour de Egan Bernal y Michał Kwiatkowski.

“Estoy súper feliz y tengo muchas ganas de que llegue”, dijo Tarling en el sitio web del equipo. “Tenemos un equipo potente, así que estoy muy entusiasmado con el equipo que tenemos para la crono y las etapas, así que vamos a tener un buen Tour juntos”.

El galés ya es un ganador de etapa del Gran Tour del Giro de Italia en 2025, y esta será la tercera aparición en una carrera de tres semanas en su joven carrera.