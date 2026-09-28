El último evento de Sudáfrica en 2026 será el Campeonato Mundial de Gravel, pero Montreal marca su última salida en la carretera, como describe en una reflexiva publicación de blog.

La sudafricana Ashleigh Moolman Pasio se está preparando para su última salida en la carretera como profesional, y la carrera de ruta femenina de élite del sábado en el Campeonato Mundial pondrá fin a sus 17 años de carrera.

El último baile de la carrera de Moolman Pasio será en el Campeonato Mundial de Gravel en Nannup, Australia, el próximo mes, confirmó en una publicación de blog el viernes, pero Montreal será su última carrera en ruta como profesional.

Moolman Pasio, que cumplirá 41 años en diciembre, ha estado compitiendo en el circuito europeo UCI desde 2009, obteniendo su primer contrato UCI en 2010 con el Lotto Ladies Team cuando tenía 24 años, y ha sido una incondicional del pelotón desde entonces, durante mucho tiempo una de las únicas ciclistas africanas del grupo.

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Su carrera ha abarcado casi dos décadas y la ha ampliado varias veces en los últimos años: inicialmente expuso sus intenciones de jubilarse en 2022, luego a finales de 2024, pero amplió su contrato con AG Insurance-Soudal para llegar hasta finales de 2026.

Tras asumir el papel de mentora y capitana de ruta en los últimos años, ya tiene una nueva e importante carrera preparada: asumirá el cargo de directora general del equipo Amani para la temporada 2027, con el objetivo de ayudar al equipo a convertirse en el primer equipo africano en competir en el Tour de Francia femenino.

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Pero primero está la cuestión de cerrar el telón de su propia carrera deportiva.

“Ahora me encuentro en Montreal, a pocos días de mi última carrera en ruta”, escribió en una publicación de blog en el sitio web del Colectivo Rocacorba, su comunidad ciclista fundada en Girona.

“La preparación no ha sido completamente fluida. No he corrido tanto como me hubiera gustado durante la segunda mitad de la temporada, pero he seguido encontrando formas de desafiarme a mí mismo. Competir virtualmente me ha ayudado a fortalecerme semana tras semana, ir más allá de mi zona de confort y disfrutar el proceso de construcción hacia un objetivo final en la carretera.

“Así que, una última vez en la carretera, he hecho todo lo que he podido para prepararme. Llegué aquí en buena forma, confiado en mi forma y listo para darle una gran oportunidad a esta última carrera en ruta. Quiero correr con valentía. Quiero vaciar el tanque. Sobre todo, quiero cruzar la línea de meta sabiendo que di todo lo que tenía, sin arrepentimientos”.

El sábado formará parte de un equipo sudafricano de cuatro ciclistas, junto a Hayley Preen, Tiffany Keep y Lisa Bone. En algunos años, ha sido la única representante de Sudáfrica en el Campeonato Mundial, pero este año se alineará junto a sus compatriotas, así como a ciclistas de Mauricio, Zimbabwe, Eritrea, Ruanda y muchas otras naciones africanas.

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“Mi viaje en las carreras no habrá terminado por completo; todavía me espera una última aventura en el Campeonato Mundial de Gravel, pero Montreal cerrará un capítulo enorme y decisivo de mi vida”, escribió.

“Entonces estaré listo para pasar al siguiente: usar todo lo que este deporte me ha enseñado para ayudar a allanar el camino para la próxima generación de ciclistas africanos. Compartir mi experiencia, conocimientos y creencias con ciclistas jóvenes que tal vez aún no se den cuenta de lo que es posible, tal como antes no podía imaginar lo que era posible para mí”.

En la publicación de su blog, compartió varias anécdotas e historias de su carrera, incluidas las vacaciones con su ahora esposo Carl, donde él se convenció de que ella podría ser una de las mejores ciclistas del mundo, y la decisión de dejar el mundo del estudio y la ingeniería para seguir una carrera en este deporte.

“Después de graduarnos, dimos un enorme acto de fe y nos mudamos a Europa para poder intentar construir una carrera ciclista profesional. Nunca podría haber imaginado adónde llevaría esa decisión”, escribió.

“Nunca soñé que competiría en cuatro Juegos Olímpicos, ganaría etapas de montaña del Giro, subiría al podio del Giro varias veces, terminaría en el podio de la Flecha Valona, ​​ganaría la Emakumeen Bira y el Tour de Romandía o me convertiría en el primer campeón mundial de ciclismo electrónico de la UCI durante la pandemia. Ciertamente, nunca imaginé que pasaría 17 años compitiendo entre los mejores ciclistas del mundo”.

También reflexionó sobre cómo su carrera ha cambiado y evolucionado a lo largo de los años, como su mayor interés en las carreras virtuales durante la pandemia, la creación del Colectivo Rocacorba y sus ambiciones de empoderar a las ciclistas, las mayores lecciones de su carrera, y la recuperación de una fractura de espalda en 2024.

“Hace diecisiete años, llegué a Europa con un sueño que inicialmente me pareció demasiado grande”, escribió. “Ahora, mientras me preparo para fijar un número para mi última carrera en ruta, puedo mirar hacia atrás con inmenso orgullo y gratitud. No solo por los resultados, sino también por la persona que este viaje me ha ayudado a convertirme, por las personas que lo han acompañado conmigo y por la comunidad que permanecerá mucho después de que termine la carrera.

“Una última carrera en la carretera. Una última oportunidad para darlo todo. No me arrepiento”.