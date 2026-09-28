El último evento de Sudáfrica en 2026 será el Campeonato Mundial de Gravel, pero Montreal marca su última salida en la carretera, como describe en una reflexiva publicación de blog.

La sudafricana Ashleigh Moolman Pasio se está preparando para su última salida en la carretera como profesional, y la carrera de ruta femenina de élite del sábado en el Campeonato Mundial pondrá fin a sus 17 años de carrera.

El último baile de la carrera de Moolman Pasio será en el Campeonato Mundial de Gravel en Nannup, Australia, el próximo mes, confirmó en una publicación de blog el viernes, pero Montreal será su última carrera en ruta como profesional.

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Ashleigh Moolman Pasio forma parte del grupo en el Campeonato Mundial de Ruta 2025