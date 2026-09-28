'Realmente no lo escribí' El ciclista sub-23 ahora se une a su madre como segundo miembro de la familia en ganar una carrera profesional en Montreal

A 1,7 km del final de la carrera masculina sub-23 en ruta del Campeonato Mundial de Ruta 2026, el estadounidense Ashlin Barry viajaba solo en una de las pocas carreteras planas del circuito de Montreal cuando una cámara de televisión lo captó sacudiendo la cabeza, pareciendo darse cuenta de que pronto tendría una medalla de oro como regalo de cumpleaños.

“No sé cómo hice eso”, dijo después de recibir su medalla de oro y su camiseta arcoíris.

Al comenzar la carrera de 174,2 km, Barry esperaba que fuera el frenesí habitual de las carreras de alto octanaje entre un grupo de más de 170 corredores. Sólo quería mantenerse alejado de las carreras “descontroladas” y encontrar una oportunidad si estuviera allí.

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“Fue un comienzo difícil y hay ataques (por todas partes). Realmente no lo escribí al principio. Tal vez tenía una idea de lo que podía hacer.

“No pensé que sería lo suficientemente fuerte como para seguir a los mejores en las subidas. Así que pensé que si podía adelantarme, entonces tal vez eso me daría algo de espacio para seguir la subida y aún así estar en el grupo delantero. Una vez que estuve lejos, simplemente me comprometí”.

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“Honestamente, no pensé que podría hacerlo hasta la última vuelta, cuando llegué a la cima de la última subida. Ataqué temprano en la carrera porque tenía miedo de no poder seguir a los mejores escaladores en la subida. Al final, logré mantener a todos detrás de mí. Es una sensación surrealista”, admitió el cumpleañero, que cumplió 19 años el viernes.

Vio los tiempos de diferencia publicados en el tablón de anuncios de la moto en su carga de dos vueltas con Kristian Egholm (Dinamarca), ambos escapando como parte de una escapada de cinco corredores en la cuarta de 13 vueltas, ya que el danés fue el único piloto capaz de quedarse con Barry.

El actual campeón de ruta masculino profesional sub-23 de EE. UU. luego se lanzó en su escapada en solitario con poco menos de 29 km para el final, dos vueltas completas de concentración. Ese fue el momento en que vio una oportunidad, pero todavía no estaba seguro.

“Seguí viendo la brecha y esperaba que se redujera en las subidas. De alguna manera, pude mantenerla. Simplemente estaba siguiendo mi ritmo y esperando que algunos ciclistas se acercaran a mí. Ya sabes, simplemente traté de no extenderme demasiado ni sobrepasar mi límite, y seguí empujando, comiendo y bebiendo tanto como fuera posible.

“Pensé que eventualmente me atraparían o me golpearía contra una pared, y de alguna manera nunca sucedió. Realmente simplemente seguí mi propio ritmo y fui lo más rápido que pude hasta la meta. Las últimas dos vueltas simplemente di todo lo que tenía”.

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Barry terminó cuarto en la contrarreloj sub-23 a principios de esta semana y pensó que tenía posibilidades de ganar una medalla allí. Dijo que una ventaja inesperada tras entrenar durante varias semanas en su bicicleta contrarreloj pareció ser la que más le ayudó en la carrera en ruta.

“Pensé que la contrarreloj sería una gran oportunidad para mí, así que me concentré mucho en mi entrenamiento. Y al final, eso probablemente ayudó bastante en la carrera en ruta. Creo que entre las colinas, pude mantenerme realmente eficiente y conservar bien la energía. Así que definitivamente podría haber marcado la diferencia al final”.

Esta es su tercera medalla en el Campeonato Mundial después de conseguir platas como junior en la contrarreloj y en pista en el Omnium. Sin embargo, fue especial no sólo por el color, sino también por el lugar donde ganó. El adolescente vive con su familia en Toronto, tiene doble ciudadanía de EE. UU. y Canadá, y optó por participar en el equipo de EE. UU. hace dos años para obtener los mejores recursos.

Su familia inmediata estuvo presente: el padre Michael Barry de Canadá, la madre Dede Demet-Barry de EE. UU., su hermana Holland y su perro.

Sus padres son ciclistas profesionales retirados, siendo Demet-Barry el otro miembro de la familia que ganó una carrera en Montreal, y lo hizo en la Copa del Mundo femenina en ruta en 2002, terminando en la cima del Monte Royal.

Además de una celebración prolongada de su cumpleaños esta noche con familiares y amigos, Barry ya tenía la vista puesta en 2027 y más allá, usando sus nuevas franjas arcoíris como ciclista sub23 el próximo año en la carretera, y tal vez recibiendo una llamada temprana del equipo de desarrollo Visma-Lease a Bike para el equipo WorldTour.

“Tengo un contrato para unirme al equipo WorldTour con Visma, no sé si será el próximo año o el siguiente. Ya sabes, en el papel se suponía que tendría dos años en el equipo de desarrollo, así que ya veremos. Creo que sería genial correr con la camiseta del Campeonato Mundial, hacer algunas carreras sub23 el próximo año. Pero si creen que estoy listo para dar un paso adelante e ir al World Tour, entonces eso también sería genial”.