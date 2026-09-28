'Realmente no lo escribí' El ciclista sub-23 ahora se une a su madre como segundo miembro de la familia en ganar una carrera profesional en Montreal

A 1,7 km del final de la carrera masculina sub-23 en ruta del Campeonato Mundial de Ruta 2026, el estadounidense Ashlin Barry viajaba solo en una de las pocas carreteras planas del circuito de Montreal cuando una cámara de televisión lo captó sacudiendo la cabeza, pareciendo darse cuenta de que pronto tendría una medalla de oro como regalo de cumpleaños.

“No sé cómo hice eso”, dijo después de recibir su medalla de oro y su camiseta arcoíris.

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