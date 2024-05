'No doble, doble, corte ni envuelva las matrículas', dice la publicación de Instagram

En un vídeo publicado en el feed oficial de Instagram de Unbound Gravel, los organizadores de la carrera de gravel más importante del año instan a los participantes a mantener sus placas de matrícula planas y claramente visibles en la parte delantera de sus bicicletas, afirmando que “si envuelves tu placa, Los chips de cronometraje en la parte posterior no pueden ser leídos por nuestras alfombrillas de cronometraje y podrían resultar en descalificación”.

Aunque la redacción de la publicación es relativamente vaga, parece que la amenaza de descalificación no se debe a que se infrinja ninguna regla, sino más bien al hecho de que Unbound afirma que modificar la matrícula podría dañar el chip de sincronización. en la parte posterior, o tal vez no permitir que los tapetes de cronometraje lo lean correctamente, lo que resultaría en que no se leyera el tiempo, en lugar de una descalificación por incumplimiento de las reglas.

La naturaleza arbitraria de la redacción de Instagram también se refleja en la redacción ligeramente ambigua de la Regla 11 del libro de reglas de Unbound, que establece:

“Las 'Placas de carrera' del atleta DEBEN estar colocadas en la parte delantera del manillar. Las 'Placas de carrera' del atleta NO DEBEN estar dobladas, dobladas, enrolladas alrededor del tubo de dirección ni en ninguna otra posición que no sea plana contra el manillar. Fijación inadecuada de las La placa de carrera hará que los chips de cronometraje no se registren y puede ser motivo de descalificación”.

Una vez más, las reglas oficiales parecen ofrecer un área gris en la que es el mal funcionamiento del chip de sincronización, en lugar de la flexión de la placa en sí, lo que es motivo de descalificación.

Los comentarios en la publicación han sido casi universalmente negativos, citando las importantes pérdidas aerodinámicas que implicará el uso de una placa plana en los delanteros.

Uno de los favoritos masculinos antes de la carrera, Matt Beers (Specialized Off-Road), intervino y comentó: “'Podría ser descalificado', correré el riesgo”.

Las mejores bicicletas de carreras de grava se están volviendo tan aerooptimizadas como las bicicletas de carretera, y aunque los profesionales en la carretera tienen la ventaja de tener números de carrera prendidos a una camiseta y escondidos detrás de la tija del sillín, la naturaleza de participación masiva de eventos como unbound significa que el Los profesionales que compiten por ganar deben marcar el mismo número que el público.

Las propias matrículas de carrera parecen haber cambiado de tamaño y forma de manera bastante drástica en los últimos años. La edición de 2021 vio grandes rectángulos, y el sprint final en la línea del campo masculino lo ganó Ian Boswell con una matrícula doblada, metida hacia arriba y debajo de sus barras aerodinámicas, superando a Laurens Ten Dam, con una placa plana.

En la edición de 2022 las cifras fueron mucho menores, por lo que la desventaja aerodinámica fue mucho menor. Las placas del año pasado son muy parecidas a las de este año; rectángulos más grandes, sin recortes en las esquinas ni nada por el estilo.

En la edición de 2021, los dos líderes estaban separados por menos de una bicicleta y el hecho de que uno tenía una configuración de dorsal más aerodinámica.

Dado que uno de los principales propósitos de estas placas es que los fotógrafos del evento etiqueten de manera efectiva los números de los corredores y que los corredores se encuentren en las galerías posteriores al evento, es lógico que los profesionales, que comienzan por separado de los demás, puedan fácilmente se le puede dar una configuración separada. Los chips RFID no son grandes y, en la carretera, se montan fácilmente en las patas de las horquillas. Los dorsales también se pueden montar de forma muy sencilla detrás del sillín.

Es más, dada la naturaleza a menudo sucia del evento, así como su duración, los números de la carrera a menudo quedan totalmente oscurecidos por el barro, lo que hace inútil su propósito como dispositivo de identificación.

ciclismonoticias se ha comunicado con Unbound para obtener comentarios y aclaraciones sobre las reglas.