Las mujeres de élite obtienen una ventaja de 25 minutos en la salida de Emporia para una ruta en dirección norte que tiene 10,750 pies de desnivel positivo

Entre los cambios para el Life Time Unbound Gravel de este año presentado por Mazda se encuentran nuevas carreteras, más subidas y una rampa de llegada exclusiva para los ciclistas en el evento de 200 millas, que ocupará un lugar central el 1 de junio de 2024.

El evento emblemático del fin de semana, Unbound Gravel 200, se considera una de las carreras de gravel más difíciles pero prestigiosas del mundo y atrae a un elenco estelar de ciclistas internacionales. El recorrido de 2024 tiene 202,9 millas con 11,850 pies de desnivel, lo que lo hace 2,6 millas más corto que el año pasado, pero incluye cerca de 2,750 pies más de desnivel.

Unbound 200 sirve como la segunda parada del Life Time Grand Prix presentado por Mazda y es el recorrido más largo de la colección de siete carreras todoterreno. Con el enfoque global en las 200 millas y los puntos en juego para el campo del Gran Premio, los organizadores utilizaron los comentarios de los atletas para modificar los procedimientos de salida y llegada, incluido un cierre de carretera de 1,5 millas y un camino exclusivo para una carrera recientemente definida. con llegadas al sprint.

“Fueron comentarios de las mujeres de élite y fueron lecciones que aprendimos la primera vez que lo intentamos el año pasado, pero no lo hicimos del todo bien”, dijo Kristi Mohn, gerente de marketing de Unbound Gravel. ciclismonoticias sobre ordenar el inicio de Unbound 200.

“Creo que algo que me encanta de nuestro equipo es que no sólo escuchamos los comentarios, sino que todos somos atletas. Hemos experimentado estos eventos y estas líneas de salida, por lo que intentamos aprender de los errores y mejorar. Esa hora de inicio es un ajuste respecto de intentar hacerlo el año pasado, y está bien, eso no fue todo. Creo que (esta vez) será bueno”.

El año pasado, en la salida, las mujeres de elite partieron dos minutos por detrás de los hombres de elite, luego la avalancha de amateurs comenzó ocho minutos más tarde. Solo les tomó unas pocas millas a muchos aficionados entusiastas mezclarse con las mujeres de élite y se produjo congestión en varios puntos críticos en el recorrido, incluida una subida embarrada en la milla 11.

Esta vez, las mujeres de élite comenzarán cinco minutos después que los hombres de élite, recorriendo las escarpadas carreteras de Kansas a las 6:05 a. m. CDT, y el resto del campo de 200 millas partirá a las 6:30 a. m., lo que brindará un importante un colchón para que las elites se posicionen al frente.

Para todos los corredores en la distancia de 200 millas, se agregará un tobogán de llegada exclusivo en el centro de Emporia. Esto permitirá a los aficionados en las rutas más cortas terminar en el mismo camino pero sin agregar congestión cuando los ciclistas de élite normalmente corren hasta la meta. Todos los competidores ingresarán a Emporia por Merchant Street para la dura subida pavimentada de Highland Hill, evitando giros a través del campus de Emporia State University, y seguirán carriles de lado a lado hasta la meta en Commercial Street.

“Me pareció mejor eliminar el recorrido por el campus debido a la congestión que puede ocurrir allí. Así que vamos hasta Highland Hill hasta la 12ª Avenida, junto a la universidad. Estamos trabajando para brindar una experiencia separada en la misma línea de meta para las 200 millas y las otras distancias más cortas”, dijo Mohn.

“Así que vamos hasta Highland Hill hasta la 12ª Avenida. Entonces irán justo al lado de la universidad. De hecho, los atletas tendrán un final protegido desde Highland, hasta la línea de meta”.

Es la primera vez que se utilizan las líneas de llegada en esta medida, lo que separará a los participantes de las 200 millas del resto de competidores durante 1,5 millas.

Si bien la ganadora del año pasado, Carolin Schiff, terminó 15 minutos por delante de la ganadora anterior, Sofía Gómez Villafañe, como campeona élite femenina, cruzó la línea entre un gran número de corredoras en la división de 100 millas. Las últimas tres ediciones del Unbound 200 masculino se han reducido a un sprint final; el año pasado, Keegan Swenson llegó primero a la meta en un enfrentamiento de siete corredores.

La ruta

A lo largo de 18 ediciones de la carrera de 200 millas, el recorrido se ha aventurado al norte de Emporia varias veces, pero solo dos veces, en 2019 y 2021, se ha extendido tan al norte como Alma, que en carreteras aptas para vehículos motorizados está a 53 millas al norte de la línea de salida.

Los pasajeros saldrán del centro de Emporia bajo escolta policial y viajarán hacia el norte hacia los condados de Wabaunsee y Morris. El formato de circuito único sigue caminos primitivos llenos de pedernales que cortan neumáticos y rocas gruesas a través de barrancos deslavados y subidas implacables y contundentes, y menos del 8% de la ruta sobre asfalto.

“Siempre decimos que es la muerte por 1.000 cortes de papel. Terminas uno y piensas que está bien, y luego llegas a la cima de esa colina y piensas: “Mierda, hay otros siete que ves rodando frente a ti”, dijo Mohn sobre la escalada interminable. No, Kansas no es plano.

“Es el efecto acumulativo de una colina tras otra colina tras otra colina tras otra colina. Y luego se agrega el hecho de que muchos de ellos son gruesos y rocosos. No hay una línea fluida, por lo que simplemente se necesita más para lograrlo”.

Una de las secciones más difíciles, dijo, será Divide Road, que llega a la milla 45,5. La carretera ya ha sido utilizada anteriormente, pero “el estado no es bueno”. Mohn lo describió como “hay un componente desconocido hasta la mañana de la carrera, y ese es la Madre Naturaleza (en el trabajo)”.

La mayor parte de la escalada, dijo, se produce en la primera mitad de la ruta que incluye la nueva subida de Prairie View Road antes de la ciudad de Alma, el primer punto de control de la carrera en la milla 70.

“En una sección de rodillos que llega a Alma, ahí es donde hemos ganado esa escalada. Esa será la carne y las patatas en esa sección norte”, enfatizó.

La ruta occidental desde Alma también es nueva y más montañosa que nunca con la incorporación de la subida a Volland Road. La ruta bordea al este de Alta Vista y tendrá un segundo y último punto de control en la milla 148 en Council Grove.

47 kilómetros más adelante se encuentra la subida más larga de la ruta al lago Kahola, un tramo abierto donde el viento puede causar estragos. Desde allí es relativamente plano hasta la última sección pavimentada en Highland Hill y la meta en Commercial Street.

Este año, Life Time proporcionará los aspectos más destacados de la carrera que se publicarán en el canal oficial de YouTube de Life Time Grand Prix dentro de las 48 horas posteriores a la conclusión de la carrera. ciclismonoticias Estará en el sitio para informes de noticias, galería de tecnología y cobertura completa de la carrera.