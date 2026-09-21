La escuadra escandinava incorpora a la corredora vasca que finalizó cuarta en La Vuelta Femenina

Uno-X Mobility ha incorporado a Usoa Ostolaza con un contrato de tres años, el corredor vasco procedente del Laboral Kutxa-Fundácion Euskadi.

Ostolaza, de 28 años, se ha convertido en uno de los escaladores más fuertes del pelotón en los últimos años, sobresaliendo en una serie de carreras montañosas. La campeona de España de 2024 ganó el Tour Féminin des Pyrénées en 2024 y 2025 y llegó al puesto 12 en la general en La Vuelta Femenina el año pasado.

Ha subido otro nivel esta temporada, logrando resultados entre los 10 primeros en Itzulia Women, Pyrénées y Faun Tour Femmes, un podio en la Vuelta a Burgos y una victoria en el GP de Eibar.

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Lo más destacado de su temporada, sin embargo, fue su mejor resultado en un Gran Tour hasta la fecha, cuarto en la general en La Vuelta Femenina.

Ostolaza ha desarrollado toda su carrera hasta la fecha en el Laboral Kutxa, donde se hizo profesional en 2021, pero ahora está lista para un nuevo desafío.

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“Siento que Uno-X Mobility es el lugar perfecto para seguir soñando y creciendo como deportista. Es un equipo con corazón, profesionalismo y ambición”, afirmó Ostolaza.

“Lo que más me atrae son los valores del equipo y el sentimiento de unidad. Creo que encaja tanto con mi personalidad como con mi forma de ver la vida. Estoy muy feliz de formar parte del equipo durante los próximos tres años y seguir creciendo juntos, como deportistas y como personas”.

Con Ostolaza aún mejorando como corredora de etapas y registrando sus mejores resultados en Grandes Vueltas hasta la fecha, dijo que espera continuar su progreso en Uno-X, incluido el trabajo en su capacidad de contrarreloj.

“Estoy emocionado de aprender de un enfoque diferente de las carreras, nuevos equipos y nuevas rutinas. Un área en la que quiero trabajar especialmente es la contrarreloj, mejorar mi posición y aprender más sobre aerodinámica. Creo que Uno-X Mobility es el equipo perfecto para eso”, dijo Ostolaza.

“Las Grandes Vueltas serán un foco importante y quiero luchar por el mejor resultado posible en la clasificación general. También creo que puedo hacerlo bien en ciertas clásicas que terminan con un grupo pequeño. Todavía hay muchas cosas que puedo mejorar y estoy muy motivado para seguir trabajando”.

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