La escuadra escandinava incorpora a la corredora vasca que finalizó cuarta en La Vuelta Femenina

Uno-X Mobility ha incorporado a Usoa Ostolaza con un contrato de tres años, el corredor vasco procedente del Laboral Kutxa-Fundácion Euskadi.

Ostolaza, de 28 años, se ha convertido en uno de los escaladores más fuertes del pelotón en los últimos años, sobresaliendo en una serie de carreras montañosas. La campeona de España de 2024 ganó el Tour Féminin des Pyrénées en 2024 y 2025 y llegó al puesto 12 en la general en La Vuelta Femenina el año pasado.

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