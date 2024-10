“Era difícil pensar en cambiar porque el cambio trae nuevas personas, relaciones, equipos y desafíos, pero el cambio también puede traer crecimiento”, dice el campeón esloveno.

Urška Žigart dejará su mandato en Liv AlUla Jayco y comenzará un nuevo capítulo de su carrera profesional en AG Insurance-Soudal a partir de 2025. La campeona nacional eslovena en contrarreloj y carrera en ruta dijo que espera que el cambio la lleve a Progresar al más alto nivel del deporte, especialmente en terrenos montañosos.

“Lo que me atrajo de unirme a AG Insurance-Soudal fue que sólo escuchaba cosas buenas sobre el equipo, y cuando se acercaron a mí, inmediatamente me interesé en escuchar lo que tenían que decir. Rápidamente me atrajo su visión y “Cómo me vieron encajar en el equipo estaba claro que tenían una idea clara de cómo encajaría como piloto y como persona”, dijo Žigart.

“Dentro del equipo siento que todavía estoy aprendiendo, aunque tengo bastante experiencia en el pelotón WorldTour. Sin embargo, este año me he dado cuenta de que ya no soy el más joven. Entonces, en ese sentido, Espero transmitir algunos conocimientos a los ciclistas más jóvenes y, al mismo tiempo, permanecer abierto a aprender de todos. En términos de carreras, soy un ciclista bastante versátil, pero ciertamente sobresalgo en la escalada. Ahí es donde puedo ofrecer un gran apoyo y, a veces, Incluso podría intentar desempeñar un papel en el final”.

AG Insurance-Soudal ha creado un programa multinivel que incluye equipos sub-19, sub-23 y equipos de élite con un fuerte componente de desarrollo en sus niveles de graduación, donde Žigart, ahora de 27 años, pretende trabajar en estrecha colaboración con los prometedores corredores del equipo.

Žigart ha competido profesionalmente durante las últimas diez temporadas. Explicó en un comunicado de prensa del equipo que crecer, en torno a sus actividades extracurriculares en la música; y tocaba el piano y la guitarra, practicaba múltiples deportes; atletismo, voleibol y atletismo. Dijo que le encantó el ciclismo después de montar en la bicicleta estática de su madre antes de empezar a montar en carretera y unirse a un equipo local.

Firmó su primer contrato profesional con el equipo continental BTC City Ljubljana en 2015, donde se desarrolló en carreras internacionales durante las siguientes seis temporadas hasta que se retiró como equipo WorldTour en 2020. Luego se mudó a BikeExchange, ahora Liv AlUla Jayco. donde ha apoyado a sus compañeros al más alto nivel durante cuatro temporadas.

Aunque Žigart es cuatro veces campeona nacional en contrarreloj, todavía aspira a mejorar en esta disciplina en el WorldTour. Espera progresar en el terreno montañoso, ya sea en carreras de un día o por etapas, y trabajar junto a Ashleigh Moolman-Pasio en la próxima temporada. Este año, finalizó 12ª en la general del Giro de Italia, novena en el Tour de Suiza, cuarta en el reciente Giro dell'Emilia y ganó los títulos de contrarreloj y de ruta en el Campeonato de Eslovenia.

“Mis objetivos personales para la temporada 2025 son seguir mejorando en todos los aspectos, tal como lo he hecho en los últimos años, y mantener esta trayectoria ascendente. He demostrado que puedo estar cerca de los mejores en carreras de escalada dura. Así que realmente quiero explorar eso y ver hasta dónde puedo llegar cuando surja la oportunidad”, dijo Žigart.

“Según las conversaciones que he tenido, creo que puedo crecer aquí en todos los sentidos. Especialmente quiero mejorar en terrenos montañosos y seguir trabajando en mis habilidades contrarreloj. En el equipo, no puedo pasar por alto la experiencia de Ashleigh (Moolman-Pasio) en la general en carreras por etapas importantes. Espero aprender de ella también y echarle una mano (o una pierna) siempre que pueda.

“Han pasado cuatro años desde mi último cambio de equipo y tengo que admitir que me he sentido muy cómodo en Greenedge y realmente me sentí como en casa allí. Fue difícil pensar en cambiar porque el cambio trae nuevas personas, nuevas relaciones, nuevos equipos y nuevos desafíos. Pero el cambio también puede traer crecimiento y, por todo lo que he oído sobre el equipo, me siento tranquilo, confiado y listo para reunirme con todos pronto”.