El conductor de AG Insurance-Soudal pareció chocar contra un bache en la superficie de la carretera

Urška Žigart ha sido trasladada al hospital para recibir tratamiento tras una caída al final de la carrera de la etapa 2 del Tour de Suiza Femenino el jueves. Su equipo, AG Insurance-Soudal, confirmó en un informe médico oficial tras la etapa que Žigart se fracturó la mandíbula y no presenta otras lesiones.

“Tras su caída en el último kilómetro de la segunda etapa del Tour de Suiza femenino, Urška Žigart fue atendida inmediatamente por el equipo médico de carrera y por el médico del equipo antes de ser trasladada al hospital para más exámenes”, confirmó el equipo en un informe médico.

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