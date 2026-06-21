El conductor de AG Insurance-Soudal pareció chocar contra un bache en la superficie de la carretera

Urška Žigart ha sido trasladada al hospital para recibir tratamiento tras una caída al final de la carrera de la etapa 2 del Tour de Suiza Femenino el jueves. Su equipo, AG Insurance-Soudal, confirmó en un informe médico oficial tras la etapa que Žigart se fracturó la mandíbula y no presenta otras lesiones.

“Tras su caída en el último kilómetro de la segunda etapa del Tour de Suiza femenino, Urška Žigart fue atendida inmediatamente por el equipo médico de carrera y por el médico del equipo antes de ser trasladada al hospital para más exámenes”, confirmó el equipo en un informe médico.

“Después de varios exámenes médicos, a Urška le diagnosticaron una fractura de mandíbula. Afortunadamente, durante los exámenes no se detectaron otras lesiones.”

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Žigart formó parte del grupo líder en los dos últimos ascensos de la carrera de 105,6 km en Locarno, pero perdió el contacto y luego se vio involucrado en una caída en el rodaje hacia la línea de meta.

Aparecieron imágenes de vídeo del incidente, que mostraban a Žigart golpeando un bache en la carretera justo delante de la cometa roja que señalaba el último kilómetro. El obstáculo no era un obstáculo para calmar el tráfico, sino un cambio en el nivel de la carretera, marcado con pintura naranja e indicado por los comisarios de carrera.

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Sin embargo, a gran velocidad, provocó una fuerte sacudida que desestabilizó a varios ciclistas: Sarah Van Dam (Visma-Lease a Bike) sufrió un gran tambaleo en su camino hacia el segundo lugar y Žigart se estrelló fuertemente poco después.

Žigart fue clasificado como habiendo terminado la carrera y obtuvo un tiempo de 2:15 detrás de la ganadora de etapa Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ).

AG Insurance-Soudal ha declarado que Žigart recibió tratamiento inicial por parte de los equipos médicos del evento y del equipo en el lugar al final de la carrera, antes de ser trasladado al hospital para evaluación, tratamiento y recuperación adicionales.

“El personal médico del equipo está evaluando actualmente los próximos pasos necesarios para garantizar que Urška reciba el mejor tratamiento y proceso de recuperación posibles. En esta etapa, nuestro enfoque principal es su salud y bienestar”, escribió el equipo en la actualización médica.

“Queremos agradecer al equipo médico de carrera, al personal del hospital y a todos los que enviaron mensajes de apoyo tras el incidente. Todos en AG Insurance-Soudal desean a Urška una pronta y tranquila recuperación”.

Precisamente ayer, Žigart habló de su experiencia en una caída mientras descendía en el último día del Giro de Italia, que según ella la había dejado menos segura en los descensos durante la primera etapa del Tour de Suiza.

Durante el incidente del Giro, Žigart consiguió levantarse, remontar y seguir adelante hasta situarse 12º en la etapa y octavo en la general. Sin embargo, ella le dijo a CciclismoProNet Después de la etapa 1 del Tour de Suiza en Sondrio, “fue bastante aterrador. Estaba colgando sobre la barrera y, sí, todavía tengo un poco de miedo por ese momento”.

El esloveno se ha convertido en uno de los mejores corredores por etapas del mundo, especialmente en la montaña. Ha terminado entre los 10 primeros en tres Grandes Vueltas: novena en el Giro de Italia de 2025, sexta en la Vuelta Femenina y octava en el Giro de Italia de este año.