Los pros, los contras y quién todavía los usa

El Tour Auvernia-Ródano-Alpes supuso un gran aprendizaje para Paul Seixas, pero si tuvo una lección que compartir tras su salida vendada fue esta: “Usa siempre guantes”.

El supertalento francés de 19 años se estrelló a gran velocidad en un descenso en el penúltimo día de carrera, y aunque se recuperó para tapar una enorme brecha antes de limitar sus pérdidas en la cima, quedó fuera de carrera muy pronto en la etapa final.

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