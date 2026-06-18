Los pros, los contras y quién todavía los usa

El Tour Auvernia-Ródano-Alpes supuso un gran aprendizaje para Paul Seixas, pero si tuvo una lección que compartir tras su salida vendada fue esta: “Usa siempre guantes”.

El supertalento francés de 19 años se estrelló a gran velocidad en un descenso en el penúltimo día de carrera, y aunque se recuperó para tapar una enorme brecha antes de limitar sus pérdidas en la cima, quedó fuera de carrera muy pronto en la etapa final.

Seixas dijo que apenas podía agarrarse al manillar y, aunque las cuatro extremidades estaban cubiertas con vendas el sábado por la noche, fueron sus manos, reveló, las que sufrieron la peor parte de la caída.

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“Me deslicé como un tobogán, de frente”, dijo Seixas. “Me rasqué en la carretera; creo que me deslicé durante 20 o 30 metros. En una carretera seca eso no sirve de nada.

“Cuando te deslizas sobre tus manos a 70 km/h, tus manos pagan un alto precio.”

No es que Seixas no llevara guantes; llevaba un par de guantes negros sin dedos. Pero sintió que, de lo contrario, el daño habría sido mucho peor.

“Lo que me salvó hoy tal vez fueron los guantes, porque estaban rotos.

“Llevaba guantes, pero aún así tenía las manos maltratadas. Sin guantes no habría podido volver a ponerme en marcha, no lo creo.

“Siempre use guantes cuando conduzca”, repitió en entrevistas separadas.

Los pros y los contras de usar guantes

Los guantes de ciclismo de ruta han estado en declive durante algún tiempo, y muchos profesionales de alto perfil los evitan excepto en ocasiones clave como la París-Roubaix, aunque incluso Mathieu van der Poel los prescinde para los adoquines.

De hecho, gracias a las palmas auténticas, o últimamente sintéticas, de cuero o gamuza, ayudan en la abrasión en caso de caída. Pero, en general, los guantes de ciclismo no están diseñados teniendo esto en cuenta.

Fuera de un choque, su función principal es brindar comodidad adicional a las manos en las barras, agregando acolchado al hipotenar (el interior del talón de la palma, cuando miras tus propias manos), debajo del cual pasa el nervio cubital. El pinzamiento de este nervio puede causar entumecimiento u hormigueo en los dedos meñique, anular e índice.

Entonces, ¿por qué los profesionales los abandonan cada vez en mayor número?

Bueno, los manillares son más ergonómicos de lo que solían ser y, por lo tanto, con un ajuste decente para la bicicleta, rara vez necesitan acolchado adicional.

El peso y la aerodinámica también pueden ser un factor, aunque un par de los mejores guantes de ciclismo difícilmente inclinan mucho la balanza.

Por experiencia personal, es probable que se trate de refrigeración y comodidad; El dorso de las manos y el interior de las muñecas tienen vasos sanguíneos muy cerca de la superficie de la piel, y cubrirlos puede provocar una sensación desagradable y húmeda.

Exponer la piel al aire (especialmente una parte del cuerpo que está muy expuesta al viento) puede ayudar a mantener baja la temperatura corporal, y este es probablemente el dilema riesgo-recompensa en juego.