Pruebo bicicletas para vivir, pero todas mis propias bicicletas tienen tubos internos

Todas mis propias bicicletas están equipadas con tubos internos, y parte de mi trabajo es probar bicicletas para ganarse la vida. Por lo menos, eso te dice algo sobre mis preferencias cuando se trata de neumáticos.

El lado oscuro de la cámara me enrolla, no me hagas empezar. Antes de ir más allá, entiendo que los neumáticos sin cámara están aquí, y casi seguramente están aquí para quedarse, pero hay aspectos de la tecnología de neumáticos que no me gusta, creo que necesito mejorar y, en el peor de los casos, puede poner en peligro a los pasajeros de bicicletas.

Esto no está diseñado para ser un ataque sin cámara desinformado, sino una discusión y mi opinión sobre lo que no me gusta, y por qué para lo previsible me quedo con tubos para viajar en la carretera.

Sé que muchos ciclistas en todo el mundo son conversos sin cámara, no he estado viviendo bajo una roca durante la última década. He montado muchos de los mejores neumáticos de carretera sin tubra, he trabajado en ellos y los he vendido, pero aún prefiero tubos internos para mis bicicletas de carretera.

Reconozco que para MTB y neumáticos de grava de mayor volumen, una configuración sin cámara proporciona otros beneficios y es casi necesario para ejecutar presiones más bajas, lo que aumenta la velocidad y la comodidad. Monté el desafío de Paris-Roubaix en los tubos internos el año pasado con neumáticos de 28 mm, tenía cero pinchazos o problemas, algo de lo que estaba muy orgulloso, pero admito que probablemente hubiera sido más rápido en neumáticos de mayor volumen con menos presión, algo que podría Solo he hecho realmente con tubeless.

El desastre potencial sin cámara no me atrae

Es el lado oscuro de las tuberías que no me importa.

Todo es divertido y juegos cuando los neumáticos sin cámara están bien configurados y funcionan. He corrido y montado en neumáticos sin cámara y ruedas de carbono rápido y se sienten fantásticos. Lo que no me importa es cuando no funcionan como deberían.

Aprendimos la tecnología sin cámara para sellar punciones para nosotros, lo que nos permitió en el mejor de los casos para seguir montando mientras el sellador sin cámara dentro de un neumático enchufó un orificio y con una pérdida mínima en la presión de los neumáticos. Si esto sucede, y no tiene que detenerse al costado del camino, entonces excelentes días felices, el mío es un blanco plano en el café.

Lo que no me gusta, lo que me molesta activamente, es cuando no funciona así. Así como la cantidad adicional de trabajo y costo general necesarios para un sistema que ya era maravillosamente simple con solo un neumático y un tubo interno. Creo que ese es el quid para mí y lo que lucho por pasar.

Yo (tocar la madera) rara vez punción, lo que ayuda. Pero dame uno de los mejores neumáticos para bicicletas de carretera (mi preferencia sería un GP5000 continental o un Vittoria Corsa Pro) y un tubo interno de látex y estoy feliz. Es lo suficientemente rápido para mí, no estoy contando los vatios tan de cerca. También descubrimos que no hay una gran cantidad de diferencia en términos de vatios entre un tubo de látex y una configuración sin cámara en nuestras pruebas de neumáticos CN Labs Road.

No quiero tener que ejecutar el trabajo de cinta sin cámara perfecto en mi borde, no quiero que el sellador desordenado se coloque en mis ruedas, ni en el piso de mi garaje, y especialmente no quiero tener que tener que periódicamente Retírelo todo, limpiar todo, asegúrese de que la válvula esté bien y vuelva a rellenar con una carga de sellador fresco. El camino de menor resistencia es el indicado para mí.

Hablando con otros ciclistas, particularmente aquellos con bicicletas de grava, argumentan que regularmente pueden cambiar las configuraciones sin cámara dependiendo del evento de que estén montando el mantenimiento de ayuda, o simplemente siguen agregando sellador hasta que usan un neumático y luego lo reemplace. Puedo entender estos puntos.

Pero para mí, trabajar con un tubo pinchado es muy preferible a trabajar con una configuración problemática sin cámara. Simplemente hay menos elementos en la ecuación para salir mal.

Estoy dispuesto a apostar que no soy solo yo quien ha tenido su kit de bicicleta y bicicleta cubierto por arrojar sellador, ya que se dispara fuera del agujero en un neumático de carretera que esperamos desesperadamente que se sellara antes de que el neumático pierda todo su aire.

Soy bastante particular sobre mi bicicleta y mi kit, por lo que estar cubierto de sellador no me atrae ni un poco. Un sellador seco es muy difícil de sacar de un marco de bicicleta, y he tenido pantalones cortos costosos manchados de salpicaduras de sellador.

Mase en mi bicicleta y kit es una cosa, y el desastre al cambiar de neumáticos o trabajar en ruedas también es desagradable.

Para mí, los beneficios de Road Tubless simplemente no superan el FAFF adicional que implica cambiar un neumático.

Configuración de una rueda nueva y un neumático sin cámara fresco: sin sudor, fácil de comer. Pero pruebo los neumáticos como parte de mi trabajo, y cambiar los neumáticos sin cámara es solo más trabajo. Quitar un neumático, limpiarse por el borde, tratar de trabajar con cuidado y atrapar y guardar la mayor cantidad de sellador posible, instalar un neumático nuevo en un borde cubierto de sellador seco, con la esperanza de que se asiente, y luego sellar, es una tarea que no 'no' no 'no' no estoy ' Encuentra enormemente agradable.

Por el contrario, eliminar un neumático y un tubo interno y intercambiar un neumático fresco es una alegría en comparación. Sí, hay herramientas y formas de trabajar para minimizar el desastre, pero cuando estoy cambiando un neumático, quiero hacer el trabajo con la cantidad mínima de desorden y molestias.

Un pequeño sellador derramado tiende a recorrer un largo camino

Antes de unirme a My Bike, trabajé como mecánico durante años y, aunque las llantas más amplias y los neumáticos más grandes han ayudado a las cosas de manera masiva, y las pautas de ERTRO actualizadas también están ayudando a garantizar una mejor compatibilidad y, por extensión, experiencias de los usuarios, todavía preferí un tubo y un intercambio de neumáticos. una instalación sin tubra o solución de problemas cualquier día de la semana.

Una factura de mano de obra para neumáticos, cinta fresca sin cámara, tal vez válvulas nuevas si están obstruidas o corroídas y el nuevo sellador será significativamente más que un tubo y un neumático fresco. Sin embargo, si desea hacer el trabajo por usted, un buen mecánico asegurará que todo sea perfecto para usted antes de salir a la carretera.

A continuación, es la incertidumbre y el estrés mental que puede ocurrir cuando una punción sin cámara no es una solución fácil. Y el estrés agregado, un poco como la ansiedad de rango en autos eléctricos, es algo que escuché mencionado cuando se trata de tapa.

Si el agujero en el neumático es demasiado grande para que el sellador haga su trabajo, debe detenerse al costado de la carretera de todos modos, y usted y la bicicleta ya pueden estar cubiertos de sellador.

¿Qué pasa si el neumático pierde toda presión y se desatora? ¿Qué sucede si no puede obtener suficiente aire en el camino para volver a colocarlo? O podría ser uno de los otros escenarios que pueden ocurrir que te deja cojeando en casa, buscando en Google la tienda de bicicletas más cercana y rezando: “No hagas este neumático sin cámara, déjame llegar a casa”.

Lo siguiente ideal es enchufar el orificio en el neumático sin cámara con un enchufe de reparación. Si esto funciona, entonces genial, y hay algunas herramientas de enchufe agradables ahora que funcionan muy bien.

Pero si no puede enchufar, si está en un lugar incómodo, si no es del tamaño correcto, o si el neumático sigue perdiendo aire, ¿todavía está en problemas y adivina qué? Probablemente tendrá que instalar un tubo interno de emergencia, a menudo no tan divertido en un neumático sin cámara ajustado que ya está cubierto de sellador.

No olvide los trabajos de cinta de borde pobres que goten, con fugas o válvulas obstruidas y una carga de sellador seco en sus nuevas llantas de carbono.

También he visto a los ciclistas abrazar la tapa porque no quieren preocuparse o abordar el reemplazo de un tubo interno que ven como un trabajo más difícil. Piensan que su configuración sin cámara resolverá todos sus problemas. ¿Pero estás preparado para todas las eventualidades si algo sale mal?

Para mí, reemplazar un tubo interno es parte de ser un ciclista, es una habilidad que todos deberíamos aprender. Saber cómo reparar un plano (o una configuración sin cámara) para llegar a casa es esencial si está en bicicleta más allá del final de su calle. Y para mí, cambiar un tubo es mucho más simple y menos complicado. Lo prefiero.

Nadie quiere tener que cambiar un piso, pero si hago perforación, sin un desastre cubierto de sellador, puedo inspeccionar adecuadamente el neumático y quitar espinas, vidrio, etc. Puedo verificar la cinta de borde, colocar un tubo nuevo o incluso Una bota de neumático, luego, cuando estoy feliz, infla mi neumático y estar en camino con total confianza, no te preocupes si la configuración se mantendrá.

En ese punto, trato de trabajar tan limpiamente como puedo, pero a veces acabo de colocar un borde y neumático cubierto de selladores para comenzar de nuevo, desgarrando activamente el producto.

Un sellador sin cámara para mí es algo divertido, a veces no me siento genial por tirarlo por el desagüe. Sí, hay selladores verdes en el mercado. Pero la naturaleza del material, el trabajo para el que está diseñado y la forma en que se seca y mancha mi kit me hace preocuparme a veces por lo que estamos usando.

También hay un punto sobre la seguridad aquí. No me gusta el riesgo, por pequeño que mi neumático pueda soplar mi borde.

He montado con llantas enganchadas y sin gancho que usan neumáticos sin cámara dentro y fuera de la carretera y nunca he tenido un solo problema que no sea pinchazos. Sin embargo, para mí, la lógica y el sentido común dictan que si una determinada configuración o tecnología potencialmente aumenta nuestro riesgo de explosión y un choque, entonces no debemos usarla.

Espero que el día nunca llegue cuando experimente un problema importante o un neumático sin cámara que sopla un borde, y espero que la tecnología siga avanzando y desarrollándose.

Los componentes modernos y la tecnología a un punto nos canalizan en uso sin cámara. Las llantas modernas y los neumáticos de carretera más anchos se prestan a configuraciones sin cámara, por lo que es fácil abrazarlo.

Las presiones más bajas que los sin cámara permiten también hacen que las cosas sean más cómodas y más bajas pérdidas vibratorias nos hacen más rápido, y estoy completamente a bordo con ese punto.

Quizás en los próximos años abrazaré a Tubless en el camino para mis propias bicicletas. Nada permanece igual y espero que la tecnología sin cámara progrese aún más.

Pero hasta entonces, seguiré soñando con los primeros días secos de verano del año, con mis mejores ruedas, neumáticos rápidos y tubos de látex que tararean en el asfalto debajo de mí.