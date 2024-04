El líder del Lidl-Trek sufre lesiones en el accidente pero está dispuesto a enfrentarse a Mathieu van der Poel de nuevo

Mads Pedersen habla como le gusta correr: con potencia contundente. Hay poco espacio para la sutileza y la charla trivial, especialmente cuando está golpeado y magullado después del accidente del Dwars Door Vlaanderen y el Tour de Flandes se acerca.

El danés es el líder designado por Lidl-Trek para la carrera del domingo y por eso intentará enfrentarse a Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) y a todos los que se alineen en Amberes.

Pedersen no completó el último recorrido de reconocimiento del Tour de Flandes con sus compañeros de Lidl-Trek el jueves debido a las consecuencias de su choque a gran velocidad con Wout Van Aert y otros a casi 70 km/h cuando se estrellaban al pie del Kanarieberg. .

Montó al aire libre el viernes por la mañana para tratar de aliviar el dolor de los moretones que describe como “en todas partes” de su cuerpo. Afortunadamente ha podido dormir y su recuperación está en marcha.

Seguramente volverá a su mejor nivel para la París-Roubaix del próximo domingo, pero dejó claro que también luchará por un resultado el Domingo de Pascua.

“He tenido días mejores, digámoslo así. Golpear el suelo con esa velocidad siempre es doloroso. Mis heridas se pegan a la ropa interior y a las sábanas de la cama. Es simplemente un dolor de cabeza tener esto”. “, dijo Pedersen el viernes por la tarde.

“Por supuesto, de vez en cuando terminamos en la cancha y eso es parte de ello. Lo sabemos cuando firmamos nuestros contratos que con esa firma sigue un poco de piel de vez en cuando.

“No es una preparación ideal para el domingo, pero sé que podría haber sido peor. Podría haber estado en el hospital o en la mesa de operaciones como muchos de mis compañeros o competidores. Así que estoy muy contento de poder seguir carrera.”

Pedersen espera sufrir el domingo debido a sus lesiones y a una carrera agresiva.

“Perdón por las palabras fuertes, pero una cosa es segura: será una carrera muy dura”, dijo.

“No sólo porque tengo algunos moretones y dolor en el cuerpo, sino también porque tal vez algunos muchachos intentarán anticiparse y probar el estilo (agresivo) temprano de carrera”.

“También tengo que empezar la carrera con una mentalidad diferente a la que tendría si no me hubiera caído el miércoles. Para ganar en Flandes normalmente hay que estar al 100%. Tengo que ser honesto, no estoy al 100% después de una caída”. “Así. Por otro lado, todo también es posible y si todo realmente sale a mi manera, todavía es posible, es 50-50 en cualquier dirección”.

Una gira diferente por Flandes sin Pogačar y Van Aert

Pedersen no ha pensado en cómo la caída del Dwars puerta Vlaanderen cambiará el Tour de Flandes.

Su principal rival, Wout Van Aert, está fuera después de sus múltiples fracturas, pero aún se espera que Visma-Lease a Bike sean contendientes y viajen agresivamente con Matteo Jorgensen, Tiesj Benoot y Jan Tratnik. Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) se estrelló pero disputará el Tour de Flandes, con Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) Stefan Küng (Groupama-FDJ), Matej Mohoric (Bahrain Victorious), Michael Matthews (Jayco AUla), Julian Alaphilippe ( Soudal-Quick Step) y Tim Wellens (UAE Team Emirates), todos contendientes.

Por supuesto, Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) es ahora el gran favorito para ganar el Tour de Flandes por tercera vez. Jasper Philipsen ha optado por centrarse en Scheldeprijs y Paris-Roubaix, por lo que Alpecin-Deceuninck apuestan por Van der Poel.

Lidl-Trek perdió a Jasper Stuyven y Alex Kirsch, pero cuenta con Jonathan Milan y, sobre todo, con Toms Skujiņš, que quizás pueda afrontar las numerosas subidas adoquinadas mejor que nadie en el equipo. Tim Declercq, Daan Hoole, Otto Vergaerde y Edward Theuns completan la gama Lidl-Trek.

“Es un dolor de cabeza haber perdido a Jasper y Alex”, dijo Pedersen.

“Lo siento mucho por Jasper, había encontrado la forma otra vez y lucía muy, muy bien para Flanders. Alex es muy importante para los rodajes y para el posicionamiento, conoce muy bien estas carreteras”.

La ausencia de Tadej Pogačar también podría hacer que el Tour de Flandes volviera a un estilo de carrera más tradicional, con menos ataques iniciales pero un ataque decisivo de Van der Poel sobre Oude Kwaremont y Paterberg.

“Creo que tendremos una combinación de lo que estábamos haciendo hace años y lo que vimos en los últimos años”, dijo Pedersen.

“Tal vez otros muchachos del tamaño de Pogačar tengan algunas ideas nuevas, o todos tenemos las mismas ideas que él. La diferencia es que 'Pogy' era básicamente imposible de seguir cuando estaba en Strade Bianche. Con suerte, allí”. Será una oportunidad de seguir a otros muchachos”.

Lidl-Trek ha utilizado su fuerza en profundidad para dominar las tácticas de carrera en las Clásicas de esta primavera. Podría decirse que ahora son más débiles, pero Pedersen insistió en que no hay planes para cambiar su estilo de carrera.

“No creo que sería inteligente para nosotros cambiar la forma en que corremos ahora. Tenemos un ritmo realmente bueno y nos gusta correr así”, dijo Pedersen.

“Todavía tenemos que hacer un plan e intentar hacer nuestra carrera. Luego veremos cómo reacciona mi cuerpo. Tenemos un Toms (Skujiņš) en el equipo que puede hacerlo muy bien, así que todavía tenemos algo de tiempo”. buenas cartas para jugar.”

Jonathan Milan ofrece una opción de sprint, pero es muy poco probable que un grupo grande permanezca unido en las últimas subidas y termine juntos.

Pedersen se ha ganado la categoría de líder de equipo por delante del velocista italiano.

“Uno de mis mayores sueños es ganar un monumento y el equipo es consciente de ello. Así que el plan general para estos monumentos ahora es que yo sea el líder. Nos guste o no”, dejó claro Pedersen.

“Johnny es consciente de eso. Un día le devolvería a Johnny el trabajo que hizo por mí, pero ahora soy la persona a la que acudiremos si es necesario”.

La estrategia de carrera del Tour de Flandes

A Pedersen no le preocupa que una escapada temprana se mantenga alejada de algún modo. Los ciclistas deberían sentir un viento lateral desde su izquierda mientras viajan hacia el suroeste desde Amberes hacia las colinas flamencas alrededor de Oudenaarde. La previsión de lluvia para el sábado debería aclararse para la carrera del domingo.

“Una escapada siempre puede llegar lejos en Flandes, pero no tengo miedo de eso”, Pedersen, sabiendo que cuenta con Tim Declercq para ayudar con cualquier trabajo inicial.

“Visma-Lease a Bike todavía quiere ganar la carrera incluso en ausencia de Wout Van Aert. Matteo Jorgenson es bastante bueno y Tiesj Benoot también está volando. Luego, Alpecin tiene a Mathieu van der Poel, por supuesto. Creo que veremos un sorpresa en la final, pero también estoy bastante seguro de que los nombres que la gente ponga en la lista para los cinco primeros también lucharán por la victoria”.

Pedersen ganó Gent-Wevelgem, superando a Van der Poel, por lo que no está bajo presión para ganar el Tour de Flandes. Está sufriendo sus lesiones por accidentes y podría decirse que el Tour de Flandes le sienta menos bien que otros Clásicos y le sienta mucho mejor a Van der Poel.

Un resultado en el Tour de Flandes debería ser una gran ventaja, tal vez incluso una sorpresa para el danés, pero quiere continuar con su exitosa campaña de primavera y la de Lidl-Trek.

“Estoy contento con la victoria en Gent-Wevelgem. Me quita un poco de presión haber ganado un clásico”, concluyó Pedersen.

“Sabemos que todavía puedo estar 100% preparado para la París-Roubaix y el domingo intentaremos seguir subiendo la ola que creamos como equipo en el E3 Saxo Classic”.

