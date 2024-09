El ganador de la etapa del Giro de Italia aspira a ser el gregario de Evenepoel

Soudal-Quickstep anunció el fichaje de Valentin Paret-Peintre, de 23 años, que ganó una etapa del Giro de Italia con Decathlon AG2R La Mondiale este año, con un contrato de dos años.

Paret-Peintre impresionó con su victoria en solitario en la décima etapa del Giro, tras desbancar a escaladores más experimentados como Romain Bardet y Jan Tratnik en la subida final de 18 kilómetros a la Bocca della Selva. Al final del Giro corrieron rumores de que Quickstep estaba interesado en ficharlo.

También demostró ser prometedor como ciclista de la clasificación general, quedando cuarto en el Tour de los Alpes y entre los 10 primeros en el Tour Down Under esta temporada.

“Estoy muy feliz de unirme al equipo para los próximos dos años”, dijo Paret-Peintre. “Siempre he admirado a este equipo y lo he visto escribir historia en algunas de las carreras más importantes del mundo. Recuerdo a Tom Boonen ganando la Paris-Roubaix numerosas veces con este maillot o a Philippe Gilbert logrando esas memorables victorias en Roubaix y De Ronde. Es un equipo legendario con mucha historia y tradición y estoy orgulloso de ser parte de él en las próximas dos temporadas”.

El joven de 23 años está en camino de unirse al equipo que respalda a Remco Evenepoel en las Grandes Vueltas después de que el equipo pierda a Jan Hirt ante Israel-Premier Tech la próxima temporada.

“Mi objetivo es seguir desarrollándome y ganando experiencia en carreras por etapas, especialmente con alguien como Mikel Landa. También estoy dispuesto a ayudar cuando me necesiten en los ascensos. Me gustaría ser uno de los chicos más fuertes en la montaña para mi equipo en una carrera como el Tour de Francia, que me gustaría descubrir, pero también aspiro a estar entre los diez primeros en carreras por etapas de una semana”.

Paret-Peintre se une a los recién llegados Ethan Hayter, que llega procedente de Ineos, Max Schachmann, que se traslada desde Red Bull-Bora-Hansgrohe, Dries Van Gestel de TotalEnergies y Pascal Eenkhoorn de Lotto Dstny.

El director del equipo, Patrick Lefevere, se mostró satisfecho con el fichaje del francés. “Llevamos algún tiempo siguiendo a Valentin y nos ha impresionado su ética de trabajo, su mejora continua y sus resultados, como su espectacular victoria de etapa en el Giro de Italia. Estamos contentos de que haya decidido unirse a nosotros. Valentin es una gran incorporación a nuestro contingente de escaladores y estamos seguros de que encajará perfectamente y crecerá en nuestro equipo”.