El británico prefiere correr la carrera ya que combina la preparación para las clásicas y las esperanzas de la general en Italia.

Julian Alaphilppe agradeció en broma a Tom Pidcock por liderar el sprint Tirreno-Adriático en Giulianova, pero el hombre de Yorkshire no estaba de humor para bromas ni risas después de perderse la victoria en la etapa 4.

Los múltiples talentos de Pidcock le permiten aspirar a la clasificación general en la Tirreno-Adriático, preparándose para la Milán-San Remo y las Clásicas de las Ardenas. Pero siempre quiere ganar si tiene la oportunidad.

Pidcock estaba sentado sobre el líder de Intermarché-Wanty de Biniam Girmay, pero cuando se desvaneció y Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) todavía estaba al frente en el último kilómetro, el piloto de Ineos Grenadiers decidió intentarlo. Un grupo de velocistas superó a Pidcock al final, dejando al británico a 15 posiciones del ganador de la etapa, Jonathan Milan (Lidl-Trek).

“Me quedé atrapado en el frente, así que pensé: ‘¿Por qué no? ¡Vamos a golpearlo!’”, dijo Pidcock. ciclismonoticias más allá de la meta en Giulianova.

“Habría necesitado un día muy especial para ganar en ese tipo de final, pero hay que intentarlo. Al menos nos quedamos estancados, lo ejecutamos bien, así que podemos estar contentos por eso. Esto es lo que queremos: competir. Estamos aquí para intentar ganar cada carrera a la que vamos”.

Pidcock estaba enojado consigo mismo por no intentar un ataque tardío en la etapa 3 el miércoles y no quería arrepentirse del mismo modo el jueves.

“Estoy en buena forma y necesito correr”, explicó a ciclismonoticias y Nieuwsblad antes del escenario.

“El miércoles me sentí muy bien y debería haber atacado pero no avancé y luego me arrepentí de no haber hecho nada más. El octavo no tenía sentido”.

Mientras los velocistas buscarán el gruppetto durante las dos próximas etapas de montaña en los Apeninos centrales de Italia, Pidcock seguirá corriendo, convencido de que puede hacerlo bien en la clasificación general.

Perdió 33 segundos ante Juan Ayuso (UAE Team Emirates) en la contrarreloj de apertura, pero está a sólo 15 segundos de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), quien se espera que ataque en la etapa de 144 km del viernes hasta Valle Castellana y más tarde en la etapa del sábado. Final de montaña en Monte Petrano.

“Son etapas muy duras, pero estoy deseando ver dónde termino en la general”, dijo Pidcock. “Los próximos días van a ser bastante duros, pero definitivamente estoy en buena forma, lo sé”.

Pidcock es un talento ciclista poco común. Ha demostrado su habilidad en las Clásicas, pero también puede “correr en la general” en carreras por etapas y es un potencial corredor de Grandes Vueltas para los años venideros.

Sus múltiples talentos pueden resultar contrastantes pero él no quiere que sea de otra manera.

“Mira cómo fue la Strade Bianche, en realidad fue un estilo de carrera muy de piloto de general. Es a toda velocidad todo el día y supone un gran desgaste, tal como van las carreras modernas”, sugirió.

Por supuesto, es difícil cuando tienes a tipos como Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) u otros como él. Toman el control de la carrera y la estrangulan.

“Hay que ser valiente para hacer cualquier otra cosa que no sea esperar y dejar que lo hagan. No debemos tener miedo de fracasar”.

Pidcock adoptará la misma filosofía de carrera en el verano y quizás en las Clásicas. Participará en el Tour de Francia para poner a prueba sus habilidades en la general antes de defender su medalla de oro en bicicleta de montaña en París. Incluso podría participar en la carrera de ruta.

Le gustan los desafíos.

“La carrera de mountain bike en los Juegos Olímpicos de París sigue siendo el gran objetivo del año”, afirmó a pesar de las reservas sobre el recorrido. “¿Es posible? Probablemente sí, ¿es ideal? Probablemente no.”

Pidcock optó por centrarse en las Clásicas de las Ardenas esta primavera, pero ahora parece tentado a correr algunas de las Clásicas adoquinadas con otra combinación de talento y ambición.

Pidcock está programado para montar en Itzulia Basque Country, que comienza el lunes 1 de abril, para prepararse para las Ardennes Classics. Sin embargo, cuando se le preguntó qué planeaba hacer el domingo 31 de marzo, día del Tour de Flandes, Pidcock respondió: “Quizás correr”.

No debería sorprendernos que Pidcock apunte al Tour de Flandes.