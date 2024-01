El campeón olímpico pasa de perseguir clásicos a moler grava en 2024 y un primer viaje a Flint Hills en junio

Cientos de ciclistas aficionados de gravel ahora pueden esperar igualar pedaleos y estrategias de alimentación en Life Time Unbound Gravel con un medallista de oro olímpico, ya que Greg Van Avermaet confirmó que recibió su confirmación para participar en el evento emblemático de 200 millas de este año.

Incluso Van Avermaet tuvo que presentar su solicitud a través del proceso de lotería; su correo electrónico llegó a última hora de la tarde a Bélgica con un “Felicitaciones Greg, estás dentro”. Será la primera vez que corra en Kansas.

Colgar los tacos de carretera en 2023 no significó que el campeón de ruta de los Juegos Olímpicos de Río hubiera terminado con las carreras, y ahora podrá demostrar sus diversas habilidades en Unbound Gravel 200 el 1 de junio.

El piloto de 38 años demostró que es tan versátil como siempre en cualquier superficie, llegando al cuarto lugar en la general en el Campeonato Mundial de Gravel UCI inaugural en 2022, y solo dos semanas, después de retirarse de una carrera profesional de 18 años en ruta, ganó SGRAIL100. , un triatlón de gravel en España, que cubrió 1.500 metros de natación, 88 km de gravel y 10,5 km de carrera a pie.

“Estoy haciendo Unbound porque me gusta la idea de la carrera, por supuesto. No fue posible hacer la combinación con mi carrera en ruta porque el calendario estaba lleno, así que estaba ansioso por hacerlo después de mi carrera (en ruta). Creo que la mejor manera de hacerlo es inmediatamente después, porque así al menos tienes un poco de forma”, dijo Van Avermaet. ciclismonoticias después de recibir su entrada para Unbound.

“Tengo muchas ganas de hacer cosas como esta. Haré algunas carreras de grava este año, veré cómo se siente y haré cosas que no pude hacer durante mi carrera en carretera, algo de todoterreno, tal vez triatlón. Me divertiré un poco”. , y por supuesto, me dolerá un poco en las piernas, pero será genial”.

Además de campeón olímpico, Van Avermaet ha ganado la París-Roubaix, la Gent-Wevelgem y la Omloop Het Nieuwsblad, esta última en dos ocasiones. Ha corrido en Norteamérica varias veces durante su carrera en carretera, con varias apariciones en el podio del Gran Premio de Montreal, incluida una victoria en 2019, así como un subcampeonato de etapa en el Tour de California de 2016 y múltiples podios en 2013 en el Tour de Utah y USA Pro Challenge. Por ahora, la mayor parte de sus actividades en el gravel se realizarán cerca de su familia y de su hogar en Europa.

“Haré algunas carreras del calendario europeo, algunas de la Gravel Earth Series y de la serie UCI. Por el momento, (Unbound) es la única que está prevista en Estados Unidos. Ya veremos”, añadió.

La popularidad de Unbound Gravel ha hecho que muchos europeos hagan un largo viaje para descubrir de qué se tratan Kansas Flint Hills. El año pasado, el artista separatista belga Jan Bakelants, que se retiró de Intermarché-Wanty en 2022, compitió en el festival de barro de 200 millas por primera vez y terminó en el puesto 14.

Ahora los veteranos de gravel, Petr Vakoc de la República Checa y Laurens ten Dam de los Países Bajos terminaron entre los cinco primeros en la categoría profesional masculina. La alemana Carolin Schiff, que corrió durante 10 años en ruta, ganó su carrera inaugural el año pasado en Flint Hills, con sus compatriotas Jade Treffeisen y Svenja Betz terminando entre los 12 primeros.

Se espera que Van Avermaet tenga un amigo belga que viaje a Kansas, el ex futbolista profesional convertido en conocedor del ciclismo Jelle Van Damme, quien jugó durante 20 años, incluidas temporadas con los equipos de la Premier League Southampton y Wolves y el equipo de la MLS LA Galaxy. Van Damme corrió ciclocross en diciembre en el Turbo Cross de dos vueltas, parte de Diegem Cross, y terminó quinto, una carrera que calificó de “épica”.

Durante el invierno, Van Damme pasó varias semanas en España montando en bicicleta, entrenando durante algún tiempo junto a Van Avermaet, Loïc Vliegen (Bingoal-WB) y Tim Declerq (Lidl-Trek), según un informe de Sporza. Amigos de Van Avermaet desde hace mucho tiempo, la pareja asistió recientemente a la feria comercial Velofollies en Kortrijk, Bélgica, como embajadores de BMC y promovió la Nordic Gravel Series, donde se espera que la pareja corra sobre grava en preparación para su debut en Unbound Gravel 200.

Este año, el recorrido Unbound 200, aún por revelar, regresa hacia el norte, una dirección que se ofreció por última vez en 2021 con 2.926 metros de desnivel y más de 10 horas de carrera, con la autonavegación y el autoapoyo como parte de la aventura. . Ese fue también el año en que el total de inscripciones en recorridos de múltiples distancias aumentó de 2700 a 4000, con aproximadamente el 42 % de los participantes inscritos en Unbound 200.

Para concluir el proceso de selección aleatoria para cuatro distancias en Unbound Gravel, incluida la muy venerada 200 millas, el jueves se enviaron correos electrónicos a todos los solicitantes de la lotería para confirmar o no la selección. Los atletas en el desafío XL de 350 millas, que comienza el día anterior a Unbound 200, fueron notificados sobre las selecciones a mediados de diciembre, y hay un proceso separado que los organizadores utilizan para la selección de los juniors de Unbound Gravel.

Mientras las confirmaciones por correo electrónico se celebran en todo el mundo el viernes por la mañana, Life Time continúa la juerga más tarde ese día con el lanzamiento de la segunda temporada de la serie documental ‘Call of a Life Time’ en el canal de YouTube Life Time Grand Prix a las 6 p.m. CT. . La serie de seis partes proporciona imágenes de carreras nunca antes vistas del Life Time Grand Prix de siete carreras. Merchant Cycles organizará una de las 10 fiestas de observación en Emporia, Kansas, el viernes a partir de las 5:30 p. m. hora local.