El RCR-R Pro ya ha ganado un monumento este año con Paul Seixas


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Van Rysel ha anunciado hoy dos nuevas incorporaciones a su gama en forma de nuevos modelos RCR-R Pro y RCR-R.

El RCR-R Pro es un modelo existente en la gama de la marca, pero esta versión actualizada ofrece el mismo diseño de cuadro en dos especificaciones de disposición de fibra de carbono y rangos de construcción.

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Mira el vídeo completo aquí:

Un Van Rysel RCR-R PRO rojo

Un Van Rysel RCR-R blanco apoyado contra una pared naranja