El RCR-R Pro ya ha ganado un monumento este año con Paul Seixas

Van Rysel ha anunciado hoy dos nuevas incorporaciones a su gama en forma de nuevos modelos RCR-R Pro y RCR-R.

El RCR-R Pro es un modelo existente en la gama de la marca, pero esta versión actualizada ofrece el mismo diseño de cuadro en dos especificaciones de disposición de fibra de carbono y rangos de construcción.

Si esta noticia te recuerda hablar sobre los prototipos de Van Rysel del verano, estarías en lo cierto. Vimos por primera vez un prototipo pilotado por Paul Seixas en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes en junio.

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También tuvimos otra buena suerte con dicha bicicleta en el Tour de Francia en julio, antes de que Seixas obtuviera una estruendosa victoria en solitario con ella en Il Lombardia más adelante ese mismo año.

Parece que ahora es el momento adecuado para presentar oficialmente la bicicleta, coincidiendo con la exhibición de la bicicleta en Rouleur Live, que tendrá lugar en Londres este fin de semana.

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Todas las bicicletas estarán disponibles para su compra a partir del 5 de enero de 2027, y Van Rysel dice que proporcionará un documento técnico entre ahora y entonces con más detalles técnicos sobre la bicicleta; esto es lo que tenemos hasta ahora.





Van Rysel tiene una bicicleta aerodinámica, la RCR-F Pro, y clasifica la RCR-R Pro como una bicicleta de carretera aerodinámica y ligera. La marca dice que ha sido desarrollado para ser rápido en una variedad de terrenos.

El desarrollo se llevó a cabo durante un lapso de dos años y medio con comentarios del equipo Decathlon CMA CGM y, como suele ser el caso, la marca dice que CFD (dinámica de fluidos computacional), pruebas en túnel de viento y comentarios profesionales se han incluido en el desarrollo.

Ambos modelos de bicicleta comparten el mismo diseño de cuadro, pero varían en sus pesos y disposiciones de carbono.

El RCR-R Pro utiliza una mezcla de fibra de carbono de módulo súper alto y módulo alto. Pesa 705 gramos para una talla mediana y es, según la marca, el cuadro más liviano jamás creado por Van Rysel.

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El cuadro RCR-R utiliza carbono de alto módulo y pesa 883 gramos para una talla mediana. Ambos cuadros utilizan la misma horquilla de 360 ​​gramos.

Como ocurre con la mayoría de las bicicletas, se ha buscado una combinación de características; Van Rysel dice que ha buscado combinar la rigidez de la parte delantera con la flexión de la parte trasera.

Van Rysel probó 13 prototipos CFD, cinco prototipos en túnel de viento y siete diseños de cuadros antes de llegar a la forma final de la bicicleta.

También se han desarrollado una nueva botella de agua y una jaula aerodinámicas, las botellas aerodinámicas se liberarán por separado de la bicicleta, pero la marca afirma que ahorra hasta 6,3 vatios a 45 km/h en comparación con la generación anterior en pruebas con “piernas giratorias y turbulencias”.

Algunos equipos WorldTour tienen botellas y jaulas aerodinámicas a su disposición, pero están limitadas por acuerdos de patrocinio; queda por ver si el equipo competirá con los nuevos componentes.





Van Rysel dice que los ciclistas de Decathlon CMA CGM probaron la bicicleta en entrenamiento y competencia este año, con al menos Paul Seixas, Nicolas Prodhomme y Matthew Riccitello probando prototipos RCR-R PRO, y el propio Seixas dijo:

“La bicicleta es más ligera, más aerodinámica y, sobre todo, más estable en los descensos. Cuando circulas a más de 100 km/h, la confianza en tu equipo es primordial.

“Hice kilómetros entrenando y trabajé estrechamente con los ingenieros de Van Rysel para afinar los ajustes finales antes de cambiar al modo carrera para la segunda mitad de la temporada. Ganar un Monumento con esta bicicleta es la validación definitiva”.

Echamos un vistazo a uno de los prototipos de Seixas antes de que comenzara el Tour de Francia en Barcelona a principios de año. Fue una buena oportunidad para echar un vistazo al tubo de sillín curvo de la bicicleta y a la cubierta de potencia perfilada y los espaciadores.

El diseño del marco parece prácticamente el mismo, pero Seixas parecía montar una versión cruda y sin pintar, lo que debe haber ahorrado algo de peso adicional en comparación con un modelo pintado.

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Las bicicletas RCR-R Pro estarán disponibles en versiones Shimano Dura-Ace Di2 y Ultegra Di2, así como SRAM Red y Force.

Los pesos completos para un mediano son 6,6 kg para una versión SRAM Red, 6,8 kg para una Dura-Ace y 7,1 kg para las opciones Ultegra y Force.

Las versiones RCR-R estarán disponibles en SRAM Force y Rival, así como en Shimano Ultegra y 105 Di2.

Los pesos completos para un medio se afirman en 7,4 kg para una estructura Shimano Ultegra, 7,5 kg para Force, 7,8 kg para 105 y 7,9 kg para Rival.

Las bicicletas oscilarán entre 3299 € y 8499 €, pero en este momento no tenemos ningún precio específico por modelo.