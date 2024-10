El favorito antes de la carrera, Jhonatan Narváez, el ganador del año pasado Milan Vader y el campeón australiano Luke Plapp entre los eliminados.

La etapa 3 del Gree-Tour de Guangxi se detuvo temporalmente a menos de 30 km del día de la carrera después de un accidente masivo en el que más de 20 corredores cayeron y varios de ellos abandonaron, incluido uno de los favoritos antes de la carrera, Jhonatan Narváez (Ineos Grenadiers). ), el campeón australiano Luke Plapp (Jayco-AlUla) y el ganador del año pasado Milan Vader (Visma-Lease a Bike).

Las redes sociales de la carrera también informaron que entre los que bajaron se encontraba el líder de la carrera Max Kanter (Astana-Qazaqstan), pero él era uno de los corredores sobre el que se transmitió en vivo. estadísticas de reciclaje observado había regresado al pelotón antes de que llegara la noticia de la pausa. Sin embargo, seis corredores acabaron abandonando tras la caída.

Después de que la carrera partiera de Jingxi el jueves por la mañana, los ataques rápidamente comenzaron a volar, con Robert Stannard (Bahrain-Victorious), Mick van Dijke (Visma-Lease a Bike) y Pepijn Reinderink (Soudal-Quickstep) estableciendo una pequeña brecha al igual que un grupo de contraatacantes Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost), Artem Schmidt (Ineos Grenadiers) y Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty).

Estaban al frente cuando ocurrió el accidente, menos de 30 km después del día de la carrera, pero los atacantes parecían haber sido atrapados antes de que el pelotón redujera la velocidad y luego se detuviera temporalmente.

“La carrera ahora ha sido pausada para que todos los corredores que puedan continuar compitiendo regresen al pelotón”, decía una publicación en las redes sociales del Gree-Tour de Guangxi.

Las carreras pronto se reanudaron, pero los corredores, equipos y comisarios acordaron cancelar el primer sprint intermedio de 38,8 km. Aún quedaban, sin embargo, tres puertos de categoría 3 y un segundo sprint intermedio por afrontar en la etapa de 214 kilómetros hasta Bama, la más larga del recorrido.

Vegard Stake Laengen estuvo entre los corredores que quedaron fuera de carrera tras el accidente, pero afortunadamente, el UAE Team Emirates se apresuró a asegurar en las redes sociales que la buena noticia era que “está bien”.

EF Education-EasyPost dijo que había tres corredores involucrados, Esteban Chaves, Mikkel Honoré y Markel Beloki, y aunque dos pudieron montar, Honoré sufrió una lesión en el brazo que requirió un examen médico adicional, por lo que abandonó la carrera.

Visma-Lease a Bike dijo que el abandono de Vader se produjo después de que se lesionó la rodilla en el accidente masivo, y una actualización posterior reveló las razones del accidente desde su punto de vista.

“Alguien que estaba a mi lado golpeó una rueda delante de él y chocó contra mí. Ya no pude evitarlo, así que fuimos de los primeros en estrellarnos”, dijo Vader en el sitio web de Visma.

“Me miré la rodilla y supe de inmediato que no necesitaba intentar más. Me alegro de que nadie haya resultado gravemente herido porque al principio no se veía bien”.

Vader sufrió una herida profunda debajo de la rodilla izquierda, pero rápidamente volvió a caminar después de que el médico del equipo de Visma lo cosiera en el hotel.

Narváez también tuvo que abandonar la carrera después de que su segunda caída en otros tantos días le provocara un “golpe en la rodilla”.

“Es una manera difícil de terminar su última carrera para el equipo, pero las últimas seis temporadas han sido un verdadero placer. ¡Gracias, Jhony!” dijo Ineos Grenadiers en una publicación en las redes sociales.

Ya entrada la etapa, Jayco-Alula también confirmó que Plapp, que estaba en su primera carrera de regreso después de un accidente en los Juegos Olímpicos que resultó en una cirugía abdominal, también había abandonado.

Una actualización de Jayco AlUla reveló que Plapp había “sufrido algunos mareos” después del fuerte accidente, lo que lo llevó a abandonar por consejo del médico del equipo.

Ya había tres corredores que no comenzaron la etapa 3 y con los seis abandonos agregados, el pelotón se redujo a 119 a la mitad del recorrido de seis días, la última carrera WorldTour para 2024.