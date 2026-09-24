Una VPN es la única forma que tienen los fanáticos del ciclismo de evitar las restricciones geográficas en las transmisiones en vivo de los Campeonatos Mundiales. Estas ofertas de NordVPN están perfectamente sincronizadas y ofrecen ahorros de hasta el 75%

El Campeonato Mundial de Ruta UCI 2026 está en pleno apogeo en Montreal, Canadá. La 99.ª edición del evento ya ha generado mucha emoción. El día inaugural se hizo historia, ya que el belga Remco Evenepoel se convirtió en el primer hombre en lograr cuatro victorias consecutivas en contrarreloj de élite.

Noticias de ciclismo Cómo ver el Campeonato Mundial de Ruta UCI 2026 tiene toda la información sobre cómo ver los eventos restantes, que concluyen el domingo con la carrera de élite masculina en ruta.

Si viaja al extranjero durante el Campeonato Mundial, es probable que se le bloqueen los servicios a los que está suscrito. La mejor manera de continuar con sus servicios y asegurarse de no perderse nada de la acción, incluido el Campeonato Mundial UCI Gravel 2026 en octubre, es utilizar una VPN.

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NordVPN se clasifica constantemente como una opción de primer nivel entre los proveedores de redes privadas virtuales. Después de pruebas rigurosas e independientes realizadas por nuestros colegas de TecnologíaRadarobtuvo una impresionante calificación de 4,5 estrellas, elogiada por su velocidad destacada, su interfaz fácil de usar y su rendimiento general excepcional.

Si no está familiarizado con las VPN, esta inteligente herramienta enruta su conexión a Internet para que su dispositivo parezca estar navegando desde su región de origen. Eso significa que no importa a dónde te lleven tus viajes, puedes transmitir tus deportes y programas de televisión favoritos sin bloqueos regionales ni molestas interrupciones.

Más allá del entretenimiento, una VPN sirve como una línea crucial de defensa digital. Cifra su tráfico de Internet para mantener privada su actividad en línea, brindándole una protección vital cuando se conecta a redes Wi-Fi públicas riesgosas, realiza operaciones bancarias en línea o trabaja de forma remota mientras viaja.

Esta es una de las mejores ofertas de VPN disponibles actualmente y perfecta para ver ciclismo en vivo ininterrumpidamente durante el resto de la temporada 2026 y más allá.

Calendario del Campeonato Mundial UCI 2026

24 de septiembre

09:00 hora del Este (13:00 hora del Este): Carrera en ruta femenina sub 23

13:30 hora del Este (17:30 hora del Este): Carrera en ruta juvenil masculina

25 de septiembre

09:00 hora del Este (13:00 hora del Este): Carrera en ruta masculina sub 23

14:15 hora del Este (18:15 hora del Este): Carrera en ruta juvenil femenina

26 de septiembre

09:00 hora del Este (14:00 hora del Este): Carrera de ruta de élite femenina

27 de septiembre

09:00 hora del Este (14:00 hora del Este): Carrera de élite masculina en ruta

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