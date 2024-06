'Si se vuelve loco, puede que frene', dice el velocista de 22 años sobre su curva de aprendizaje en su primera Gran Vuelta

Arnaud De Lie no oculta que se dirige al Tour de Francia de 2024 con mucho que aprender, pero el joven de 22 años, que acaba de recibir el impulso de confianza de una victoria en el Campeonato de Bélgica, seguirá intentando ver si Puede acumular resultados junto con experiencia durante su Gran Vuelta debut.

Cuando se anunció el equipo Lotto Dstny Tour el lunes, el director deportivo Kurt Van de Wouwer confirmó que, aunque De Lie y Maxim Van Gils eran los dos corredores más jóvenes nombrados para el equipo, serían capaces de conseguir victorias de etapa, pero también señaló que no había presión sobre el dúo, específicamente sobre De Lie, que nunca antes había corrido en ningún Gran Tour.

“Es bueno aprender y veremos si es posible jugar por la victoria”, dijo De Lie el miércoles mientras hablaba de las tres semanas que se avecinan con los medios, incluido ciclismonoticias, en una conferencia de prensa virtual desde Florencia, Italia. “El plan es participar, pero si la cosa se vuelve demasiado loca, podría frenar. Especialmente aquí puedo aprender mucho”.

“Creo que para el Tour de Francia se necesita mucha experiencia. El Tour de Francia es realmente largo, tres semanas. También para (cada) etapa, necesitas la condición, tener buenas piernas en el buen momento. Así que todavía no sé qué puedo aprender, pero hay mucho que aprender en un Grand Tour y estoy muy emocionado”.

La etapa 3 en Turín debería ser la primera prueba real para los velocistas, pero De Lie no reveló su plan para el primer sprint previsto para el lunes al final de una ruta de 230,8 km. En cambio, mencionó un posible camino diferente hacia una victoria del equipo: la etapa 9 con 14 sectores de tierra a lo largo de 199 km antes de un final rápido y llano en Troyes.

“La etapa de Troyes es buena para mí, pero también tiene piedras, así que ya veremos”, dijo. De Lie también dijo recientemente a Het Laatste Nieuws que la etapa 8 era de su agrado, pero que un sprint plano le convenía a Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). De Lie ha tenido un buen desempeño en sprints cuesta arriba en su corta carrera profesional de dos años y medio, como el impactante Gran Premio de Quebec que ganó en 2023 y el montañoso Tro-Bro Léon de este año.

El piloto de Lotto Dstny, sin embargo, admitió que había un poco más de estrés que solo un clásico de un día o la reciente carrera en ruta del campeonato belga, sin embargo, también se alejó de ese evento con una camiseta tricolor para darle un impulso mientras se dirige al Tour de Francia.

“Hubo muchas emociones el domingo. Ese día fue impresionante, pero ahora me doy cuenta de que soy campeón de Bélgica”, dijo el joven de 22 años sobre el momento en que consiguió una de las mayores victorias al sprint de su carrera hasta la fecha. “He ganado más confianza en mí mismo, lo cual es muy importante para un atleta. Es bonito estar tan cerca de mi primer gran Tour”.

Su compañero de equipo Van Gils, de sólo 24 años, también afrontó su primer Tour el año pasado y quedó segundo en la etapa de montaña hasta Grand Colombier. Este año confirmó que el objetivo del equipo eran las victorias de etapa y que no estaban mirando las camisetas de clasificación.

“Sería bueno si pudiera mejorar un lugar”, dijo Van Gils, refiriéndose a su podio en la etapa 13 el año pasado. “Probablemente las dos primeras etapas del Tour son las que más me gustan de todo el Tour. No son demasiado largas. , subidas empinadas, esos son los recorridos que me convienen. Ojalá lleguemos a la meta en grupo y luego también tendré un sprint rápido.

“La etapa 18 es bonita. Es una buena oportunidad para mí. ¿Etapa 17? Las piernas decidirán”.

Van Gils dijo que estaba en buenas condiciones y que tenía grandes expectativas, a pesar de perderse el campeonato belga por enfermedad.

“Para mí y para otros corredores, seguro que nos encantaría ganar. El objetivo del equipo es llevarse un escenario a casa”, afirmó.