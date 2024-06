Los planes para subir al podio del Giro de Italia femenino se reemplazan con un reinicio físico y mental para la ciclista de EF Education-Cannondale

La ciclista estadounidense Veronica Ewers frenó el resto de su temporada de ruta de 2024, alejándose de las carreras y los entrenamientos durante mucho tiempo para recuperarse de una relativa deficiencia de energía en el deporte (RED-S). Se tomó una decisión conjunta con su equipo EF Education-Cannondale “en interés de su salud física y mental”.

“Me estoy recuperando de RED-S (deficiencia relativa de energía en el deporte), y estaba bastante claro a finales del año pasado, al comenzar este año, que lo estaba sufriendo”, dijo Ewers en un comunicado de prensa del equipo.

“Me había fracturado por estrés en el talón, lo que llevó al equipo a hacerme una exploración DEXA y algunos análisis de sangre, que mostraron que mi densidad ósea era bastante pobre y mis niveles de estrógeno eran prácticamente inexistentes. Estaba experimentando todos los síntomas de RED-S”.

La Biblioteca Nacional de Medicina (en EE.UU.), describe RED-S como un síndrome causado por un desequilibrio energético que puede tener graves consecuencias para la salud, tanto de mujeres como de hombres, incluyendo problemas cardiovasculares, reproductivos y psicológicos.

Cuando EF Education-Cannondale anunció que lanzaría un nuevo equipo continental femenino para 2024, Ewers fue la primera corredora confirmada para el equipo, firmando un contrato por dos años. Sus aspiraciones eran asumir un papel de liderazgo en las Grandes Vueltas, donde terminó cuarta en la clasificación general del Giro de Italia femenino del año pasado y novena la temporada anterior en el Tour de Francia femenino.

“He estado entrenando o practicando deportes de manera bastante competitiva desde que tenía 10 u 11 años. Así que esta es una experiencia muy nueva para mí y da mucho miedo. Suena un poco ridículo que esto dé miedo, pero es un salto hacia lo desconocido”, señaló.

Al final de la temporada 2023, Ewers habló en un podcast del equipo sobre los altibajos que había experimentado con sus problemas de salud mental. Continuó con “un espacio de cabeza oscuro y nublado” en enero y contó con el apoyo de sus compañeros de equipo en un campamento del equipo en Mallorca para ayudarla a recargar energías para 2024, pero tuvo salidas limitadas y nunca obtuvo el impulso que quería.

“Así que al comenzar este año, cuando me uní al nuevo equipo, realmente nos concentramos en estar más saludable. A principios de este año, el equipo dijo: “Vamos a intentar llevarte a un lugar saludable”. Eso podría significar que el rendimiento se vea afectado, pero haremos algunas adaptaciones a principios de este año y, con suerte, llegará a mitad de temporada”.

“Y entonces mi entrenamiento cambió porque mi cuerpo necesitaba sanar y recuperarse de cierta manera. Esto luego afectó mi desempeño, lo que tuvo un efecto dominó en mi salud mental incluso más del que ya había tenido que afrontar en el pasado. Entonces, en este punto, creo que todavía hay algunos bloqueos físicos en lo que respecta al rendimiento, pero también creo que el lado mental es una parte importante”.

EF Education dijo que brindarían acceso a los recursos del equipo a Ewers, quien notó que sus niveles de estrógeno y hormonas “todavía no estaban donde debían estar”.

El joven de 29 años completó la Setmana Ciclista Valenciana en febrero y no volvió a correr hasta tres Clásicas de Primavera a mediados de abril. Pudo ayudar a su compañera de equipo Kim Cadzow a alcanzar el décimo lugar en la general y a Alison Jackson y Kirsten Faulkner a ganar etapas en la Vuelta España Femenina, ya que el equipo fue el mejor equipo continental y el tercero mejor en general en la carrera de ocho etapas.

Con un desempeño constante en los Nacionales de Ruta de EE. UU., la medallista de bronce de 2021 en la contrarreloj tuvo su posición más baja desde ese primer año, octava en la contrarreloj individual y 14 en la carrera de ruta. No ha competido desde los Nacionales Estadounidenses en Virginia Occidental hace un mes.

El tiempo fuera de la carrera también sería un tiempo completamente fuera de la bicicleta para Ewers para un reinicio físico y mental completo. Planeaba permanecer en Europa y viajar con su familia, y luego regresar a los EE. UU. por un tiempo prolongado.

“Voy a aprovechar este tiempo viajando un poco con mis padres. Estarán conmigo para explorar y podré ser un turista de verdad por primera vez en mucho tiempo. Estoy deseando que llegue”, dijo en el comunicado del equipo.

“Después de viajar un poco aquí, regresaré a Estados Unidos e iré a la casa del lago de mi familia en el norte de Idaho, a la que no he ido en verano desde hace unos ocho años. Sinceramente, es uno de mis lugares favoritos de este planeta. Así que estoy muy emocionado de llegar allí y creo que me dará mucha paz estar en ese lugar. Pero puedo pasar algo de tiempo con mi familia y amigos mientras estoy en uno de mis lugares favoritos y reiniciar eso”.