“Nunca seré alguien que gane la mitad de las carreras en las que participe, pero cuando tenga la oportunidad, la aprovecharé”

La noche antes de la carrera de 175 km de Imperia a Novi Ligure, Alec Segaert estudió el recorrido en VeloViewer y identificó cuidadosamente el lugar perfecto para realizar su ataque ganador que finalmente lo llevó a su primera victoria de etapa en un Gran Tour en el Giro de Italia.

El corredor de 23 años que compite con los colores de Bahrain-Victorious se lanzó fuera del pelotón reducido a tres kilómetros del final y mantuvo a raya a sus perseguidores para quedarse con la victoria por poco, celebrando en la línea de meta con su compañero de equipo y maglia rosa Afonso Eulálio su éxito colectivo.

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