“Nunca seré alguien que gane la mitad de las carreras en las que participe, pero cuando tenga la oportunidad, la aprovecharé”

La noche antes de la carrera de 175 km de Imperia a Novi Ligure, Alec Segaert estudió el recorrido en VeloViewer y identificó cuidadosamente el lugar perfecto para realizar su ataque ganador que finalmente lo llevó a su primera victoria de etapa en un Gran Tour en el Giro de Italia.

El corredor de 23 años que compite con los colores de Bahrain-Victorious se lanzó fuera del pelotón reducido a tres kilómetros del final y mantuvo a raya a sus perseguidores para quedarse con la victoria por poco, celebrando en la línea de meta con su compañero de equipo y maglia rosa Afonso Eulálio su éxito colectivo.

“Es importante para el equipo. Tenemos un buen ambiente con la maglia rosa, pero todavía tengo la oportunidad del equipo de ir por mi propio éxito, y estoy agradecido por ello”, dijo Segaert en una conferencia de prensa posterior a la carrera celebrada en el Museo dei Campionissimi.

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“En un día como este, cuando tengo la oportunidad, trato de mirar VeloViewer para ver el recorrido y ver cuál sería el momento adecuado para atacar. Vi este momento y ya había decidido antes de la carrera que esta podría ser una posibilidad.

“Hay mil escenarios en los que se pueden desarrollar las carreras, así que yo también puedo adaptarme, así que hoy salió según lo planeado”.

Segaert, un poderoso contrarrelojista, se sintió decepcionado por perderse un primer lugar en la contrarreloj de 42 km del día anterior en Massa, diciendo que no se sentía bien y que su cuerpo simplemente no funcionó como esperaba.

“La contrarreloj no salió según lo planeado, diría. No tenía las buenas sensaciones que quería y tenía problemas con las piernas. Fue más frustrante porque no podía salir y demostrar lo que era capaz de hacer”, dijo.

“No vine al Giro sólo para la contrarreloj y, además de defender la maglia rosa, también tengo posibilidades de lograr mi propio éxito. Cuando sea posible, quiero ir a por ello y no mirar atrás a las etapas del pasado”.

Dijo que le ayuda entender cómo sus capacidades y fortalezas encajan en los tipos de recorridos del Giro de Italia, lo que le ayudó a planificar oportunidades para el éxito.

“En el ciclismo, es importante saber de lo que eres capaz y de lo que no. Nunca seré alguien que gane la mitad de las carreras que empiece, pero cuando tenga la oportunidad, las aprovecharé. En este momento, esta es mi manera de ganar carreras, y siempre que sea posible, intentaré hacerlo y correr por la victoria. Es difícil, así que esto es súper lindo”.

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“Al principio me molestó un poco no poder seguirlo”: Felix Gall marca el ritmo de Blockhaus a la perfección para emerger como el contendiente más cercano a Jonas Vingegaard en el Giro de Italia.

Eulálio, que ganó seis segundos más para alcanzar su liderato general, está ahora 33 segundos por delante de su rival más cercano, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Explicó que el equipo ha seguido luchando por el éxito en este Giro de Italia, incluso a pesar de los altibajos de las dos primeras semanas de carrera.

“Hemos tenido tres años sin una victoria (en el Gran Tour), y hoy cambiamos esto y era importante para nosotros mantener la camiseta, es perfecta”, dijo.

“Todo el equipo tiene una buena relación. Todo el equipo es joven y siempre nos reímos; es súper divertido. Alec es mi compañero de cuarto y no sé si le di algo de poder de camiseta rosa, pero nuestro equipo tiene una buena relación”.