El Tribunal del Mercado de Bruselas falla a favor de BCA, creando la obligación legal para que la UCI reforme su proceso de fijación de estándares

La UCI ha sido derrotada en sus esfuerzos por introducir restricciones de equipamiento en el pelotón profesional, y su apelación contra la Autoridad Belga de Competencia (BCA), que había aceptado una denuncia legal de SRAM, fue desestimada en los tribunales.

Según múltiples fuentes cercanas a ciclismonoticiasel Tribunal de Mercado de Bruselas falló el miércoles a favor de la BCA, que en octubre se había puesto del lado del fabricante de componentes SRAM y bloqueado las pruebas propuestas en torno al conocido oficialmente como Protocolo de relación de transmisión máxima.

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