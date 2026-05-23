El Tribunal del Mercado de Bruselas falla a favor de BCA, creando la obligación legal para que la UCI reforme su proceso de fijación de estándares

La UCI ha sido derrotada en sus esfuerzos por introducir restricciones de equipamiento en el pelotón profesional, y su apelación contra la Autoridad Belga de Competencia (BCA), que había aceptado una denuncia legal de SRAM, fue desestimada en los tribunales.

Según múltiples fuentes cercanas a ciclismonoticiasel Tribunal de Mercado de Bruselas falló el miércoles a favor de la BCA, que en octubre se había puesto del lado del fabricante de componentes SRAM y bloqueado las pruebas propuestas en torno al conocido oficialmente como Protocolo de relación de transmisión máxima.

El documento completo del fallo judicial, visto más tarde por ciclismonoticiasafirma que el recurso de la UCI se consideró “admisible, pero infundado”.

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Falló en todos sus argumentos, que buscaban detectar lagunas en el enfoque procesal de la BCA, así como en su propia autoridad para actuar en este caso. La UCI también argumentó que las contribuciones de varios equipos de alto nivel patrocinados por SRAM en el caso eran inadmisibles, pero falló en este sentido.

Se ordenó a la UCI pagar 1.883,72 euros a la BCA y 400 euros al organismo de finanzas del servicio público federal de Bélgica, además de realizar una contribución al fondo de asistencia jurídica del país.

La factura legal de todo el asunto será mucho mayor: la UCI había reservado 300.000 euros del grupo de seguridad SafeR para luchar en el caso, lo que fue controvertido porque SafeR incluye la asociación de equipos profesionales, algunos de los cuales están patrocinados por SRAM.

La decisión efectivamente marca el final de las vías legales de la UCI para llevar a cabo sus iniciativas propuestas de restricción de equipo en su forma actual, obligándola a volver a la mesa de dibujo y sentando un precedente que podría tener un impacto significativo en la capacidad del organismo rector para imponer regulaciones de equipo en el futuro.

ciclismonoticias se ha puesto en contacto tanto con SRAM como con la UCI para hacer comentarios y está esperando respuesta.

¿Cómo llegamos aquí?

La apelación se centró en los planes de la UCI de imponer una prueba de restricción de marcha en el Tour de Guangxi a mediados de octubre de 2025. Estas restricciones limitaron a los ciclistas a una relación de transmisión máxima equivalente a 54T en la parte delantera y 11T en la parte trasera.

Sin embargo, debido a que el grupo de carretera de primer nivel de SRAM, Red AXS, está equipado con un casete con un piñón más pequeño de 10 dientes, la marca estadounidense argumentó que penalizaba injustamente a los ciclistas que usaban su grupo y, al hacer que sus grupos fueran ilegales, SRAM argumentó que indirectamente etiquetó sus grupos como inseguros.

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Por estos y otros motivos, intentó bloquear el proceso a través de la autoridad belga de competencia, lo que provocó una investigación por parte de la autoridad antimonopolio para “determinar si la adopción de la norma técnica 'Maximum Gearing' por parte de la UCI equivale a una decisión anticompetitiva”.

El 9 de octubre, seis días antes del inicio de la carrera, lo consiguió. El juicio fue bloqueado.

“La norma, adoptada en condiciones controvertidas, probablemente causará daños graves y difíciles de reparar a SRAM, lo que justificaría su suspensión”, afirmó la BCA en un comunicado en ese momento.

“La BCA reconoce la legitimidad y la importancia de que un regulador deportivo como la UCI garantice la seguridad de los atletas. Sin embargo, los procedimientos para determinar las normas técnicas promulgadas para este fin, así como las pruebas relacionadas, deben cumplir condiciones esenciales de proporcionalidad, objetividad, transparencia y no discriminación en vista de las consecuencias económicas de estas normas. No pueden dar lugar a una restricción indebida de la competencia entre proveedores de material deportivo”.

Fue el primer caso mundial en el que una autoridad nacional de competencia bloqueó las medidas de un organismo rector del deporte internacional, sentando un precedente no sólo en el ciclismo, sino en todo el deporte.

La UCI declaró inmediatamente su intención de apelar el fallo, y en los meses posteriores, la UCI y la BCA habían estado argumentando sus casos mediante un intercambio de escritos (el proceso legal formal en el que ambas partes presentan sus documentos legales), incluido un documento de apelación inicial de 70 páginas de la UCI.

El asunto ha visto más controversia después ciclismonoticias reveló que el dinero de SafeR – una organización de varias partes interesadas del ciclismo, incluida la asociación de equipos (AIGCP) – se estaba utilizando para financiar la apelación, creando la situación en la que los equipos patrocinados por SRAM estaban financiando efectivamente un litigio contra su propio patrocinador.

¿Y ahora qué?

Volviendo al día de hoy, el Tribunal de Mercado de Bruselas que supervisa el caso falló a favor de la BCA, desestimando la apelación de la UCI.

El fallo significa que la UCI en última instancia enfrenta una obligación legal de reformar su proceso de fijación de estándares.

Los intentos futuros de probar equipos, o incluso de establecer reglas en su conjunto, podrían requerir el aporte de los equipos y de la industria en general, como la WFSGI (Federación Mundial de la Industria de Artículos Deportivos), que es un conjunto de expertos de equipos, marcas y órganos rectores.

Actualmente se desconoce exactamente cómo se desarrolla esto, pero definitivamente se trata de “vigilar este espacio”, ya que podría transformar la forma en que la UCI opera y regula el deporte.