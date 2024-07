El ciclista británico habla de las emociones que sintió al ganar su segunda medalla de oro, su ataque decisivo y su respuesta a los abucheos de los aficionados franceses

Tom Pidcock necesitó tiempo para ordenar sus pensamientos, sus emociones y su energía después de ganar una segunda medalla de oro consecutiva en la carrera de cross-country de bicicleta de montaña masculina en los Juegos Olímpicos de París el lunes.

Noticias de ciclismo vio cómo inclinaba la cabeza sobre una barrera mientras los segundos corrían para la ceremonia de entrega de medallas, sufriendo el cansancio de una carrera intensa y la emoción de volver a ganar, tres años después de Tokio.

Los abucheos del público francés al final se convirtieron en aplausos de agradecimiento por la ceremonia de entrega de medallas y Pidcock saludó y sonrió mientras lentamente se daba cuenta de lo que había hecho en la última vuelta y lo que había logrado.

La carrera de ocho vueltas alrededor de Elancourt Hill había estado llena de drama.

Pidock se puso en cabeza en la segunda vuelta, pero pinchó. Consiguió recuperar el liderato de la carrera e incluso logró superar a Victor Koretzky (Francia), el único piloto que logró seguirle antes.

Su épico enfrentamiento en la última vuelta incluyó ataques, errores y luego el pase instintivo y decisivo de Pidcock en una sección de pista única dividida.

Koretzky optó por ir a la derecha, tomando la línea más larga, y Pidcock se lanzó a la izquierda con velocidad y determinación. Se juntaron, pero Pidcock estaba ligeramente por delante, por lo que Koretzky perdió velocidad.

Pidock sabía que era el momento que decidiría la carrera y la medalla de oro.

“Sin duda es mi victoria más agotadora emocionalmente, eso es seguro”, explicó Pidcock.

“La preparación duró mucho tiempo, especialmente en mi cabeza. Estuvo toda la espera durante toda esta semana, antes de eso estuvo el entrenamiento. No es hasta que llegas a la línea de meta que todo se desvanece.

“Es completamente diferente venir a defender un título, tener esa presión, tener esa expectativa. Y sí, es mucho más difícil”.

Las esperanzas de medalla de Pidcock parecían haber terminado cuando pinchó un neumático en la cuarta vuelta. En un momento llegó a estar 40 segundos atrás, pero nunca se rindió.

“Estaba sufriendo, así que definitivamente no fue la carrera más divertida”, dijo. “Cometí dos errores, el pinchazo y una breve salida de la pista, así que estaba luchando por remontar”.

“Pero la excelencia es uno de los valores de los Juegos Olímpicos, ¿no? No quería rendirme, no iba a rendirme. Vine aquí para ganar, eso era todo lo que quería”.

La determinación de Pidcock quedó en evidencia cuando pasó volando junto a Koretzky bajo los árboles. Fue el momento decisivo.

“Normalmente, en las carreras de mountain bike, me abro paso al principio, pero luego pinché, así que hice un esfuerzo para alcanzarlo. Víctor es el más rápido en mountain bike en la última vuelta, así que sabía que iba a ser muy difícil. Pero sabía que si podía mantenerme cerca de él, podría hacer un movimiento en la última parte, donde él no lo esperaba”.

La multitud en la meta, compuesta mayoritariamente por franceses, se quedó sin aliento cuando Pidcock y Koretzky se enfrentaron en lo que Pidcock describió como un momento típico de las carreras de autos stock car: “el roce es una carrera”.

La multitud abucheó a Pidcock cuando cruzó la línea de meta, pero los oficiales de la carrera pronto confirmaron que había sido un “incidente de carrera” y Pidcock fue confirmado como campeón olímpico por segunda vez. Nunca había esperado un veredicto diferente.

“No hice nada malo”, dejó claro a los medios, entre ellos Noticias de ciclismoen la zona de meta.

“Yo estaba delante y él dejó la puerta abierta. Estábamos compitiendo por una medalla de oro. Yo quería ganar tanto como él.

“Los abucheos fueron una pena porque no es el espíritu de los Juegos Olímpicos, pero entiendo a los franceses, son muy apasionados. Quieren que gane Víctor, lo cual es comprensible. Pero no abuchearon la piedra que me hizo pinchar, ¿verdad?”

Pidcock abrazó emocionado a su pareja y a su familia al llegar a la meta y se dispuso a celebrar, al menos por un día, su 25º cumpleaños el martes. Sin embargo, pronto tendrá que descansar y prepararse para la carrera en ruta del sábado, un circuito de 273 km alrededor de París con dos vueltas de 18 km por las calles montañosas de Montmartre.

Las ideas sobre los objetivos a largo plazo de Pidcock también son para otro día. Quiere apuntar al Tour de Francia en los próximos años, pero le encanta el ciclismo de montaña y las clásicas.

“No quería hablar de nada antes de la carrera, porque los planes que haces dependen de cómo vaya la carrera”, explicó. “Ahora las cosas están demasiado apretadas para pensar en mis próximos grandes objetivos, no es el momento”.

“No puedo decir si intentaré ganar una tercera medalla de oro en montaña. Sería diferente, habría menos presión, pero eso todavía está a cuatro años de distancia. Primero quiero celebrar y disfrutar de esta segunda medalla de oro”.

Pidock también quiere inspirar a los futuros ciclistas y futuros atletas olímpicos.

“Los Juegos Olímpicos son más grandes que el ciclismo y eso es lo que los hace tan especiales”, dijo.

“Sabes que la gente está en casa y que se llena de espíritu olímpico y celebra cada medalla de oro. Eso es genial. Lo más importante para mí, lo que me motiva, es inspirar a la gente. Eso es lo que me encanta hacer y espero haberlo hecho hoy”.