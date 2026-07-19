El expiloto y director deportivo advierte que el líder de Visma-Lease a Bike 'tiene que mirar por encima del hombro para no ser tercero'

El ex ciclista y director deportivo Brian Holm advirtió que su compatriota Jonas Vingegaard podría estar en grandes dificultades en la general en el Tour de Francia de este año si la estrella danesa no puede defenderse de los contendientes generales que actualmente le pisan los talones para pasar al segundo lugar.

Vingegaard se encuentra actualmente a 3:36 del líder de la carrera, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), después de la etapa 13, que ganó Mauro Schmid (Jayco-AlUla), y está a sólo 30 segundos de Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe). Otros siete corredores están a menos de tres minutos de distancia, encabezados por Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) en cuarto lugar después de su larga escapada del viernes, mientras que el último, Lenny Martinez (Bahrain Victorious) en décimo, está a 2:58 de Vingegaard.

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Tadej Pogacar de Eslovenia y UAE Team Emirates - XRG - Camiseta amarilla de líder y Jonas Vingegaard de Dinamarca y Team Visma | Alquilar una bicicleta: camiseta de montaña con lunares antes del 113.° Tour de Francia 2026, etapa 11 (Foto de Tim de Waele/Getty Images)