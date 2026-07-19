El expiloto y director deportivo advierte que el líder de Visma-Lease a Bike 'tiene que mirar por encima del hombro para no ser tercero'

El ex ciclista y director deportivo Brian Holm advirtió que su compatriota Jonas Vingegaard podría estar en grandes dificultades en la general en el Tour de Francia de este año si la estrella danesa no puede defenderse de los contendientes generales que actualmente le pisan los talones para pasar al segundo lugar.

Vingegaard se encuentra actualmente a 3:36 del líder de la carrera, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), después de la etapa 13, que ganó Mauro Schmid (Jayco-AlUla), y está a sólo 30 segundos de Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe). Otros siete corredores están a menos de tres minutos de distancia, encabezados por Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) en cuarto lugar después de su larga escapada del viernes, mientras que el último, Lenny Martinez (Bahrain Victorious) en décimo, está a 2:58 de Vingegaard.

Si bien el ganador del Giro de Italia aparentemente no puede contener sus pérdidas de tiempo ante Pogačar, en lugar de preocuparse por el esloveno, sugiere Holm, su mayor dificultad será manejar una batalla cada vez más tensa por el derecho al segundo y tercer lugar.

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Además de eso, Holm dijo ciclismonoticiasVisma-Lease a Bike no está tan fuerte como podría ser, siendo la falta de Simon Yates en la montaña una ausencia más que notable.

“Después del Tourmalet pensé que sabríamos un poco más, todo el mundo esperaba que Pogačar fuera y lo hizo, y yo esperaba que Jonas lo siguiera y corriera a toda velocidad en la final. Perdería unos 20 segundos como máximo”. Holm, ahora trabajando para los daneses BT periódico y Eurosportdicho.

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“El escenario perfecto sería que persiguiera solo, y bueno, eso no sucedió. Pero si alguien pierde 30 segundos en la bajada, empiezas a ponerte nervioso, ¿sabes a qué me refiero?”.

“Luego, cuando perdió esos 30 segundos, pensé, vaya, ahora serán tres minutos para llegar a la meta”.

“Está bien perder 10 o 15 segundos en el Tourmalet, pero no 30. Luego estaba Le Lioran, que perdió otros 30 segundos”.

“Si alguien te deja caer cuesta arriba, está bien, es más fuerte. Pero si te deja caer cuesta abajo, es más inteligente”.

Con las diferencias entre el segundo y el noveno lugar en la general aún muy pequeñas, e incluso con un corredor como Tom Pidcock (Q36.5) de regreso en la general después de su escapada de larga distancia en la etapa 13, la situación se está volviendo crítica, advirtió Holm. Pogačar, cuatro veces ganador del Tour, puede estar fuera de su alcance, pero las posibilidades de Vingegaard de conseguir un segundo lugar en el podio final por cuarta vez son, en su opinión, cada vez más precarias.

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“Vingegaard sigue siendo el segundo mejor detrás de Pogačar, pero no de lejos, por lo que probablemente tendrá que luchar más para permanecer segundo que para ganar”, advierte Holm.

Además de los colíderes del Red Bull-Bora-Hansgrohe, Evenepoel tercero y Florian Lipowitz séptimo, “también está el fuerte dúo Lidl-Trek” (con Mattias Skjelmose y Juan Ayuso) “y probablemente Del Toro también se recuperará. Si todos empiezan a atacar, tendrá problemas”.

El equipo y el Giro de Italia

En cuanto a Visma-Lease a Bike, a Holm le preocupa que lo que debería ser sobre el papel un equipo potente del Tour no esté funcionando a toda máquina. Sin embargo, al mismo tiempo, insiste en que la decisión de Vingegaard de correr y ganar el Giro de Italia, en lugar de intentar asegurarse de que él y su equipo fueran más fuertes en el Tour, fue acertada, porque el prestigio que el danés ganó con esa victoria tenía mucho más valor que cualquier cosa que pudiera haber perdido.

“De ninguna manera hacer el Giro fue un error. El año pasado nos quejamos porque no estaba corriendo lo suficiente e incluso si pierde un poco aquí como resultado, que un danés gane el Tour, el Giro y la Vuelta es enorme. Es fantástico”.

“Me gusta la forma en que Visma está pilotando como colectivo, aquí están al 110% por Vingo, todo el equipo. Sin embargo, miren a (Matteo) Jorgenson, que no participó en el Giro, pero todavía no está volando exactamente aquí. De hecho, todo el equipo parece un poco descolorido. A Vingegaard le faltaba un compañero para perseguir a Pogačar en la etapa 10, y Sepp Kuss tampoco está volando”.

“Así que Jonas quedó aislado en la final y, afortunadamente, Lidl-Trek estaba tirando porque Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) había sido eliminado. Si de repente hubieran comenzado a atacar, Jonas habría estado en problemas. Ese día tenía más posibilidades de estar en el arroyo en lugar de ganar”.





Esto intensifica la atención en la clasificación general actual, donde Holm siente que el margen detrás de Pogačar ahora es demasiado grande para cruzarlo, incluso si Vingegaard mejora en la última semana, como suele ser el caso en el Tour.

“¿Qué importa si eres más fuerte si ya estás cuatro minutos atrás?” Holm pregunta retóricamente. “Si fuera un minuto y un segundo, no importaría tanto”.

“Es cierto que los Emiratos Árabes Unidos están perdiendo mucha energía, buscando victorias de etapa que no son necesarias. Pero por el momento, no soy demasiado optimista. Ahora Visma está orgulloso porque convenció a Pogačar para sentarse al final del grupo como Vingegaard. Probablemente sea más fácil para los equipos de velocistas que estén ahí, pero si yo fuera segundo, o tuviera un corredor que fuera segundo, diría 'ahora vas al maldito frente porque eres segundo y Pog tiene más que perder que tú'. Entonces, si pueden obligarlo a permanecer entre los 20 primeros en estos finales…”

Holm destacó la capacidad técnica de Vingegaard en finales de sprint complicados, recordando cómo cuando en 2023 hubo una etapa muy complicada al inicio del Tour en Nogaro, el danés se colocó exactamente donde necesitaba estar.

“Tiene que correr más riesgos, eso es parte del Tour, es por eso que la gente se cansa. Nunca subestimes lo que cuesta estar entre los 20 primeros durante los últimos cinco kilómetros para un corredor de la general, es mucha presión. Pero eso es parte del juego, y ahora dicen que nos sentemos”.

“Es como si lo hubieran perdido un poco porque están pensando demasiado. Para Pogačar, el Tour parece un juego, él está jugando y divirtiéndose. Pero para Vingegaard, parece que es simplemente un trabajo duro, muy duro”.