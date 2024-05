El equipo kazajo busca el líder de la carrera de etapa en un intento por salvar el estatus del WorldTour

El programa de carreras de Mark Cavendish fue rediseñado cuando sufrió un ataque de enfermedad a fines de marzo, pero una victoria en el Tour de Hongrie la semana pasada sugirió que está recuperando impulso nuevamente a medida que avanza hacia el Tour de Francia.

Alexandre Vinokourov, entrenador del Astana Qazaqstan, así lo espera. Su equipo ha conseguido sólo seis victorias en lo que va de 2024, dos de ellas de Cavendish, y languidece en el puesto 21 del ranking UCI, situación que le deja ante una batalla para evitar el descenso del WorldTour al final de la próxima temporada.

Cavendish obtuvo la única victoria del Astana en el WorldTour de 2023 cuando corrió hacia la victoria en Roma en el último día del Giro de Italia, y se ha convertido en un punto aún más focal para su segunda, y probablemente última, temporada en el equipo, con Michael Mørkøv y Davide Ballerini se sumaron a la plantilla para reforzar su tren de velocidad.

Después de comenzar su temporada con una victoria en el Tour Colombia, Cavendish corrió en el UAE Tour y Tirreno-Adriatico antes de que una enfermedad lo descartara de los Clásicos. Después de un campo de entrenamiento en Grecia con su entrenador Vasilis Anastopoulos, Cavendish añadió la Vuelta a Turquía a su programa antes de competir y ganar en Hungría la semana pasada.

“Con Mark siempre tenemos confianza, pero es bueno para él y para el equipo ganar”, dijo Vinokourov. ciclismonoticias en el Giro de Italia. “Todos los velocistas son iguales: todos quieren ganar.

“Mark tuvo algunos problemas mecánicos en Turquía y creo que sin eso ya habría podido ganar allí. Pero en cualquier caso, tiene un buen nivel y ahora sólo necesita trabajar un poco más de cara al Tour”.

Vinokourov insistió en que la enfermedad de Cavendish no había retrasado indebidamente sus preparativos para el Tour, donde persigue una victoria de etapa número 35 para reclamar la propiedad exclusiva del récord que actualmente comparte con Eddy Merckx. La siguiente fase en la preparación del Tour de Cavendish es un campo de entrenamiento en altitud, mientras que Vinokourov confirmó que el Tour de Suiza probablemente sea su última carrera antes de la Gran Départ.

“Las piernas siempre siguen a la cabeza. Tu cabeza tiene que estar bien primero, así que en ese sentido, es importante que Mark esté tan feliz en este equipo”, dijo Vinokourov. “Ahora sólo tiene que trabajar duro en la última parte de su aproximación al Tour. Primero necesita trabajar un poco en su escalada y luego trabajará un poco en su sprint antes del Tour”.

“El Tour es el objetivo y haremos todo lo posible para tener éxito allí. Creo que él es capaz de hacerlo. Necesita encontrar un buen momento y un buen día, y tenemos una buena ventaja en torno a él”. él con Cees Bol y Mørkøv.”

Cavendish anunció su retirada en el segundo día de descanso del Giro del año pasado, sólo para revertir la decisión tras romperse la clavícula en un accidente en el Tour. Mørkøv, por su parte, dijo ciclismonoticias en febrero consideró que el objetivo de ganar su etapa número 35 en el Tour era simplemente una “excusa” para que Cavendish prolongara su carrera. Vinokourov restó importancia a la idea de que Cavendish pudiera optar por seguir compitiendo hasta 2025, pero insinuó que podría unirse a la estructura directiva del equipo.

“No creo que vaya a continuar un año más. Podría quedarse en el equipo, eso es seguro, pero no como piloto”, dijo Vinokourov.

“Después de su accidente el año pasado, le dije a Mark: 'Un piloto como tú no puede terminar así'. Si hubiera llegado a París, entonces está bien, podría haber dicho: “Lo intenté y no lo logré…” Pero creo que podría haber ganado una etapa en el Tour del año pasado, tal vez incluso en París. porque vimos que Jasper Philipsen no ganó allí”.

Descenso del WorldTour

Vinokourov habló en Avezzano antes de la novena etapa del Giro de Italia, donde su equipo Astana sufrió otro golpe con la noticia de que Alexey Lutsenko había abandonado la carrera por enfermedad. En su ausencia, Lorenzo Fortunato, actualmente 7º en la general, encabezará la parrilla.

El equipo necesita urgentemente puntos UCI, y Vinokourov sabe que Astana está atrapado en una dura batalla para conservar su estatus de máxima categoría cuando el actual ciclo de ascenso-descenso llegue a su fin después de la temporada 2025.

Astana ya había estado al borde del abismo en 2015, cuando la UCI solicitó su exclusión del WorldTour tras una serie de casos de dopaje confirmados en el equipo. Posteriormente, la Comisión de Licencias UCI cerró el procedimiento contra Astana y el equipo permaneció en el WorldTour.

Una década después, Astana podría perder su estatus WorldTour por razones deportivas, y parece claro que necesitarán contratar talentos en las carreras por etapas este verano para aumentar sus posibilidades de evitar el descenso. A Aleksandr Vlasov se le había vinculado con un posible regreso al equipo, pero ahora parece probable que se prolongue con Bora-Hansgrohe.

“Ciertamente estoy buscando un corredor que pueda obtener buenos resultados en las carreras por etapas, pero hoy no es fácil encontrar corredores así. El precio de mercado es muy alto, consumen mucho presupuesto”, dijo Vinokourov.

“Todavía nos queda más de un año. Todavía tenemos esperanzas, no vamos a bajar a deponer las armas así como así. No estamos preocupados por el año que viene, estamos trabajando en los corredores. “Estamos buscando un corredor que pueda competir en la general y tenemos corredores, como Fortunato, que también podrían dar un gran paso”.