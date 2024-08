“Nombraron un rincón con mi nombre y fue increíble y especial”, dice la campeona francesa mientras la multitud gritaba su nombre

Las multitudes que coreaban “Allez Juliette” alcanzaron un crescendo cuando Juliette Labous (Team dsm-firmenich PostNL) atacó en la parte inferior de Côte des Fins en busca de la victoria del día cerca del final de la etapa 6 del Tour de France Femmes.

La campeona francesa tuvo poca oportunidad de disfrutar de su fanfarria cuando llegó a los últimos 15 km, pero escuchó sus vítores y vio destellos de sus rostros mientras corría hacia la base de la subida.

Su antiguo equipo, Le Vélo Club Morteau Montbenoit (VCMM), se situó en la última subida agitando carteles con su nombre, su cara en una valla publicitaria gigante y bicicletas decoradas con flores a lo largo del recorrido. Labous se convirtió en la primera ciclista en tener una curva dedicada a su nombre en la Côte des Fins.

“Fue increíble, había muchos carteles y mucha gente decía 'Allez Juliette'. Fue realmente genial. Le pusieron mi nombre a una esquina, lo cual fue increíble y especial”, dijo Labous. Noticias de ciclismo en la meta en Morteau.

El compatriota de Labous, Thibaut Pinot, fue homenajeado con una curva que lleva su nombre en el Tour de Francia 2023 y en Il Lombardia, mientras que Romain Bardet y Julien Bernard recibieron un reconocimiento en el Tour de Francia 2024.

Labous formó parte de una selección en la Côte des Fins, a raíz de su ataque en la base de la subida. En el grupo había muchas contendientes para la clasificación general, entre ellas la líder de la carrera Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM) y la actual campeona Demi Vollering (SD Worx-Protime).

“Hasta entonces no era tan difícil, así que pensé que si quería intentar algo, lo haría allí o no. Había mucha gente animándome, así que iba a aprovechar esto para intentar atacar. Esta vez no fui lo suficientemente selectiva y no funcionó, pero lo intenté y había un ambiente agradable”, dijo.

Finalmente, su compatriota Cédrine Kerbaol (Ceratizit-WNT) se escapó en la subida a 14,5 km de la meta y logró contener al pequeño grupo perseguidor para hacerse con la victoria. Su victoria fue la primera para una corredora francesa en el Tour de France Femmes en sus tres primeras ediciones.

“Estoy muy feliz por Cédrine. Es una buena jinete. A veces es increíblemente fuerte, así que estoy feliz por ella”, dijo Labous.

Labous ha estado entre los diez primeros en las dos últimas ediciones y actualmente ocupa la quinta posición a 56 segundos de Niewiadoma. Es una de las candidatas a ganar la última etapa y está lista para terminar en el podio cuando la carrera termine en la cima de Alpe d'Huez el domingo.

“Tengo muchas ganas de ir a la montaña. Veremos quién tiene las piernas más fuertes. Ya corrí Le Grand-Bornand cuando formaba parte de La Course by Le Tour hace unos años, así que conozco una parte. También volví a hacer un reconocimiento en junio para inspirarme un poco más”, dijo Labous.

“Conozco bien Alpe d'Huez. Lo he corrido cinco veces. No hace mucho, pero la última vez fue en 2018, cuando hice un campo de entrenamiento con mi novio antes de algunas carreras. Cuando era junior, solíamos ir a entrenar allí y lo corríamos mucho”.

Labous dijo que la carrera final de 149,9 km de la etapa 8 será desafiante, con el pelotón subiendo el Col de Glandon y el Alpe d'Huez en la segunda mitad de la carrera.

“Será una etapa muy dura, con casi 4.000 metros de desnivel. Será una de las más duras, junto a la etapa del Blockhaus del Giro, es bastante parecida a ésta”, afirmó.

“Es una subida famosa y un honor poder terminar allí. Habrá mucha gente que nos animará allí. Es un honor correr allí y debemos disfrutarlo”.