El ganador de una etapa del Tour de Francia regresa al equipo holandés después de siete años

El equipo Visma-Lease a Bike ha confirmado el fichaje de Victor Campenaerts. La noticia del fichaje surgió como un rumor en junio, cuando el belga confirmó su cambio de equipo, pero no quiso dar más detalles.

Campenaerts sumó una ansiada victoria de etapa en el Tour de Francia en julio, sumándose a un palmarés que incluye una victoria de etapa en el Giro de Italia, dos títulos europeos en contrarreloj y un período con el récord de la hora.

El ciclista de 32 años pasó las últimas tres temporadas con Lotto Dstny, equipo al que se reincorporó tras dos años con el equipo NTT/Qhubeka. Sus dos años anteriores con Lotto Soudal se produjeron después de su primera etapa con la organización Visma-Lease a Bike en 2016 y 2017.

Campenaerts abandonó el entonces equipo LottoNl-Jumbo tras la temporada de 2017 para perseguir sus ambiciones personales. Con su regreso, se comprometió a jugar las próximas tres temporadas en el equipo que sirve a los líderes.

“Aún conocemos bien a Victor de su anterior etapa en el equipo y desde entonces mantenemos un buen contacto”, afirma la directora del equipo, Grischa Niermann.

“Es un corredor muy fuerte, con una buena crono, como ha vuelto a demostrar en este Tour de Francia. A día de hoy, también es un corredor con mucha experiencia, conocido por su búsqueda de innovaciones. Realmente podemos aprovechar esa experiencia”.

Campenaerts espera poder apoyar a los líderes del equipo durante las Grandes Vueltas, en particular el Tour de Francia.

“A lo largo de mi carrera siempre me he marcado objetivos ambiciosos pero realistas”, afirma Campenaerts. “A menudo los he conseguido, como en este último Tour de Francia. Mi objetivo final es ganar algún día el Tour de Francia. No soy capaz de hacerlo yo solo, pero puedo ser una parte exitosa del equipo que logre esa victoria”.

“Espero poder entrar en el equipo del Tour el año que viene. Este equipo es un referente en cuanto a carreras por etapas, así que estoy muy contento de volver”.