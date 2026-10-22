Addy Engels se reincorpora después de un año en Tudor, mientras que Joey van Rhee llega procedente de Picnic PostNL

Visma-Lease a Bike ha anunciado que el ex director deportivo Addy Engels se reincorporará al equipo como entrenador de carreras, mientras que también han incorporado a Joey van Rhee procedente de Picnic PostNL en el mismo puesto.

Engels trabajó para Giant-Shimano después de su retiro en 2011, luego se unió a Visma como DS y permaneció en el equipo holandés desde 2016 hasta el final de la temporada 2025. Pasó 2026 con Tudor, pero ahora regresa a su antiguo equipo.

“Se siente bien volver al equipo Visma-Lease a Bike. Al mismo tiempo, también me resulta muy familiar volver a formar parte de este equipo”, dijo Engels.

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“Estoy muy feliz de que haya surgido esta oportunidad y de poder regresar al equipo. Lo que siempre me ha atraído dentro del equipo es la gran confianza que existe entre las personas. Esa fue una razón importante para mí para regresar.

“Después de un año fuera, tengo muchas ganas de volver a trabajar con todas estas caras conocidas y contribuir a las ambiciones y objetivos del equipo para las próximas temporadas”.

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El jefe de carreras de Visma-Lease a Bike, Marc Reef, dijo que la conexión entre Engels y el equipo es “especial”, y señaló que su familiaridad con el equipo es una gran ventaja.

“La conexión entre Addy y nuestro equipo siempre ha sido especial. A lo largo de los años, hemos construido una relación sólida y él siempre ha encajado perfectamente en nuestra forma de trabajar”, afirmó.

“Con Addy, incorporamos a un entrenador de carreras con mucha experiencia. Conoce nuestro equipo a la perfección, está familiarizado con nuestra cultura y forma de trabajar, y conoce bien tanto al personal como a los corredores. Ese conocimiento y familiaridad son un gran valor agregado”.

Van Rhee, de 33 años, trabaja como director deportivo en Picnic desde 2023, tras haberse retirado de las carreras cinco años antes.

“Tengo muchas ganas de desarrollarme y trabajar junto con los corredores en su crecimiento, ayudándoles paso a paso a sacar lo mejor de sí mismos, tanto dentro como fuera de la bicicleta”, afirmó.

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“Lo que me atrae especialmente es la forma científica de trabajar dentro del equipo. Desde el rendimiento y el entrenamiento hasta la nutrición, los conocimientos se combinan en todas las áreas para apoyar lo mejor posible a los corredores.

“Espero que en el Team Visma-Lease a Bike no sólo pueda sacar lo mejor de mí mismo, sino también contribuir al desarrollo de los pilotos y del equipo en su conjunto. Creo firmemente en la forma de trabajar dentro de este equipo y en lo que podemos lograr juntos. Es fantástico sentir esa confianza mutua”.

Reef dijo que las dos nuevas incorporaciones aportan una “fuerte combinación de experiencia, ambición y nueva energía” al equipo para la próxima temporada y más allá.

“Con la llegada de Addy y Joey, fortalecemos nuestro grupo de entrenadores de una manera muy equilibrada. Juntos, aportan una fuerte combinación de experiencia, ambición y nueva energía al equipo. Ese equilibrio proporciona la estabilidad necesaria, al mismo tiempo que trae nuevos impulsos y desafíos que nos ayudan a seguir creciendo como equipo”.

Los dos fichajes son los primeros movimientos de personal que Visma-Lease a Bike realiza esta temporada baja. El equipo ha ascendido a Nathan Van Hooydonck de un puesto comercial a un nuevo puesto como director deportivo en su equipo de gestión deportiva. En la lista saliente está el jefe del equipo de gestión deportiva, Jacco Verhaeren.

El equipo también ha contratado a Giorgia Bronzini como directora deportiva del equipo femenino.

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