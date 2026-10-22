Addy Engels se reincorpora después de un año en Tudor, mientras que Joey van Rhee llega procedente de Picnic PostNL


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Visma-Lease a Bike ha anunciado que el ex director deportivo Addy Engels se reincorporará al equipo como entrenador de carreras, mientras que también han incorporado a Joey van Rhee procedente de Picnic PostNL en el mismo puesto.

Engels trabajó para Giant-Shimano después de su retiro en 2011, luego se unió a Visma como DS y permaneció en el equipo holandés desde 2016 hasta el final de la temporada 2025. Pasó 2026 con Tudor, pero ahora regresa a su antiguo equipo.

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