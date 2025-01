Un misterioso logo 'Amarillo B' ha aparecido en el uniforme del equipo desde el nuevo año, y el patrocinador anterior, Agu, no se ve por ninguna parte.

Con el comienzo de una nueva temporada de carreras, enero a menudo se convierte en un lío de cambios de patrocinadores a medida que los equipos presentan nuevos equipos para el próximo año. Hasta ahora no hemos visto muchos cambios sustanciales aparte de pintura nueva y nuevos colores para las camisetas, aunque Astana competirá con bicicletas chinas y Groupama-FDJ ha abandonado las ruedas Shimano en favor de Miche, y Maap ha entrado en el WorldTour como el nuevo patrocinador de Jayco-AlUla y Liv-AlUla-Jayco.

Si bien el mundo del ciclismo centra su atención en el Tour Down Under, y los pantalones cortos grises y las camisetas moradas de Maap probablemente llaman la atención más que cualquier otra cosa, lo que quizás sea más convincente ha estado sucediendo en los Países Bajos y se está desarrollando como el nuevo año. Comienza en algunas pistas de ciclocross extremadamente embarradas.

El kit de Visma-Lease a Bike no se ve tan diferente al de 2024, pero debajo del mismo motivo de panal amarillo y negro, o blanco con rayas de arcoíris en el caso de Fem van Empel, un pequeño cambio de logotipos insinúa que el El equipo, en lugar de cambiar a un nuevo patrocinador de ropa para 2025, quizás tome el toro por los cuernos y produzca su propia ropa bajo la etiqueta 'Amarillo B'.

Es difícil distinguirlo, dado el barro, pero el logo 'YB' en el pecho y el muslo de Van Aert indica que Visma potencialmente ha dado el salto para fabricar su propio kit para 2025.

Durante los últimos años, Visma ha sido patrocinada por la marca holandesa de equipaciones Agu, pero la asociación terminó al final de la temporada 2024, supuestamente debido a que Agu enfrentó dificultades financieras. Patrocinar a un equipo ciclista de primer nivel implica desarrollar y proporcionar una gran cantidad de prendas individuales, por lo que si la marca, como entendemos, está en dificultades, no es una sorpresa que abandone el WorldTour.

Lo que quizás sea más sorprendente es que ninguna empresa ha intervenido para llenar el vacío. Las imágenes de Wout van Aert y Fem van Empel en carreras de ciclocross a principios de temporada los muestran a ambos compitiendo con un uniforme sin el logotipo de Agu, pero también sin ningún otro logotipo de patrocinador de ropa. En cambio, donde estaba el logo de Agu, se agregó un logo 'YB'.

Este motivo de 'Abeja Amarilla' es el nombre que el equipo pretende dar a conocer, según un informe de Wielerflitsen un sentido más formal, Soudal Quick-Step se autodenomina 'The Wolfpack', creando una identidad de equipo que trasciende las idas y venidas de los acuerdos de patrocinio. Sí sugiere que el equipo, en lugar de encontrar un nuevo patrocinador, simplemente tomó la decisión de producir su propio uniforme.

No sería el primer equipo en seguir este camino. El equipo DSM, hoy conocido como Team Picnic PostNL, pasó de la ropa Craft a su propio suministro, con la marca Keep Challenging según el eslogan del equipo, pero producido por Bioracer y más tarde Nalini.

No está confirmado en este momento si la marca 'Yellow B' de Visma se está produciendo en asociación con una marca establecida en un sentido similar, o simplemente si una fábrica sin rostro proporcionará el suministro.

El patrocinio de equipaciones en el ciclismo profesional es un trato bastante difícil a primera vista. El ciclismo no tiene la misma cultura de fanáticos que deportes como el fútbol, ​​en parte porque no tiene mucho sentido desgastar las camisetas de ciclismo fuera de la bicicleta y en parte porque existe una cultura de no usar la equipación del equipo a menos que te hayas ganado tu lugar en el equipo. Como experimento mental, intenta nombrar los patrocinadores de las equipaciones de los principales equipos a nivel WorldTour, y Maap no cuenta porque te lo di al principio. Difícil, ¿no? Los patrocinadores del kit tienen que proporcionar un gran volumen de producto a cambio de una exposición relativamente pequeña en comparación con la prominencia de los patrocinadores principales como Soudal, Ineos y UAE.

Si Visma realmente está fabricando su propio kit, tendrá que pagar la factura, pero también podrá monetizar directamente las ventas del kit. Alternativamente, si el equipo está buscando construir una identidad de equipo más allá de los patrocinadores principales, podría mirar lo que está sucediendo en FDJ-Suez, donde el equipo anunció recientemente una asociación con Nike para la ropa de estilo de vida del equipo, con el uniforme del equipo proporcionado. de Gobik (pero eso ya lo sabías, ¿no?).

ciclismonoticias se ha acercado tanto a Visma-Lease a Bike como a Agu para solicitar comentarios.