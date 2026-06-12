El equipo holandés sorprende a los ganadores cuyas ilustraciones aparecen en camisetas negras y amarillas

Visma-Lease a Bike ha revelado las camisetas que usará su equipo femenino en el Tour de France Femmes de este año, con dibujos de niños que aparecerán en sus camisetas intercambiables en negro y amarillo.

El Tour de Francia Femmes comienza en Lausana, Suiza, el 1 de agosto y concluye en Niza el 9 de agosto.

Visma es la campeona defensora con Pauline Ferrand-Prévot, que espera repetir su dominio en la escalada esta vez en el Monte Ventoux. También perseguirán etapas con la tres veces ganadora de etapa y campeona con el maillot de doble puntuación Marianne Vos.

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Al no poder vestir sus habituales maillots amarillos debido al maillot amarillo del líder en el Tour, como es el caso de los hombres, Visma organizó un concurso de dibujo en el que los niños ilustraban sus “sueños ciclistas” para ganar premios.

Lo que no revelaron fue que los diseños aparecerían en la carrera más importante del calendario y serían usados ​​por algunos de los mejores corredores del mundo.

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Como parte de su campaña, el equipo visitó a los 15 ganadores en sus escuelas para entregarles una camiseta con su diseño.

El equipo capturó dos de sus conmovedoras visitas y las publicó ayer en las redes sociales como parte de su campaña, capaz de mostrar a los niños dónde estaban sus dibujos en la camiseta.

La camiseta en sí se desvanece del negro en los hombros al amarillo en la parte inferior, donde aparecen los dibujos.

“La reacción de los niños cuando ven su dibujo en la camiseta que llevan nuestros ciclistas lo dice todo. En ese momento, se dan cuenta de que su sueño realmente importa”, dijo Jasper Saeijs, CMO de Visma.

“Eso es exactamente lo que queremos lograr con esta campaña: hacer que cada niño sienta que puede soñar y que los sueños a veces pueden convertirse en realidad. Sueña como un campeón”.

En años pasados, desde la edición inaugural del Tour de France Femmes en 2022, los equipos masculinos y femeninos de Visma han usado el mismo uniforme. Pero en 2026, la equipación masculina está inspirada en el arquitecto catalán Antoni Gaudí en referencia al inicio de Barcelona, ​​por lo que eso no fue posible.