El equipo holandés sorprende a los ganadores cuyas ilustraciones aparecen en camisetas negras y amarillas

Visma-Lease a Bike ha revelado las camisetas que usará su equipo femenino en el Tour de France Femmes de este año, con dibujos de niños que aparecerán en sus camisetas intercambiables en negro y amarillo.

El Tour de Francia Femmes comienza en Lausana, Suiza, el 1 de agosto y concluye en Niza el 9 de agosto.

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