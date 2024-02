“Si estoy allí después del Bosberg, la gente puede asustarse”, dice el joven belga, confiado en poder perturbar al súper equipo holandés

Arnaud De Lie es el principal favorito para el Omloop Het Nieuwsblad de mañana, quien no usará la camiseta de Visma-Lease a Bike y cree que la perdición del equipo holandés podría ser lo que los convierta en grandes favoritos: sus múltiples líderes.

El joven de 21 años espera alterar el superequipo formado por Visma-Lease a Bike que incluye a los dos últimos ganadores de Omloop, Wout van Aert y Dylan van Baarle; junto a Christophe Laporte, el en forma Jan Tratnik, Tiesj Benoot, Matteo Jorgenson y Edoardo Affini.

Es uno de los mejores equipos de clásicas adoquinadas jamás vistos, con seis de los siete considerados ganadores potenciales y Affini como el único corredor definido para el trabajo doméstico.

“Visma-Lease a Bike es el mejor equipo del mundo. Echa un vistazo a todos los grandes nombres que empiezan”, dijo De Lie a Het Nieuwsblad después de señalar a Tratnik como su favorito del día.

“Depende de ellos tomar el control del campo y apostar por el caballo adecuado. Si juegan al póquer disparando continuamente una flecha tras otra, también pueden dispararse a sí mismos en el pie”.

La estrella belga en ascenso fue segunda en la carrera del año pasado después de una actuación sobrehumana que lo vio potenciar el Muur van Geraardsbergen, llegar al grupo líder de cuatro perseguidores, solo para quedar atrapado pero aun así ganar el sprint detrás del ganador Van Baarle. Todo ello con la rodilla ensangrentada tras caerse a 50 kilómetros de la meta.

Fue la confirmación del potencial de De Lie y una advertencia al pelotón de que se estaba gestando una nueva estrella de las Clásicas. Ahora está listo para conseguir la victoria, por cualquier medio necesario.

“No importa cómo gane. Mientras yo gane”, dijo De Lie. “Puede que incluso sea un compañero de equipo, eso es igual de bueno.

“El Molenberg es el primer momento clave del día. A partir de ahí, tienes que estar al frente. Si sigo en el frente después del Bosberg, mucha gente puede empezar a asustarse”.

De Lie consiguió su primera victoria en el WorldTour en 2023 en el Grand Prix Cycliste de Québec y se ha convertido en el corredor más importante del equipo belga a largo plazo.

Realizará una extensa campaña de Clásicas en 2024 antes de participar en su primer Tour de Francia en el verano. Pero De Lie sabe que tiene tiempo. Sin ceder ante la presión que le ejercen los medios belgas, sabiendo que puede volver a intentarlo el año que viene si todo lo demás falla.

“Hay mucha presión, pero no me siento así. Sé lo que puedo hacer”, dijo De Lie.

“Si funciona, funciona. Si no funciona el sábado, en otro momento. No es que me quede un año de carrera y todavía no haya ganado nada”.

El Nieuwsblad También informó que De Lie estuvo en altura durante 20 días, entrenando en el Teide en Tenerife antes de debutar la temporada en España.

Las tres carreras que ha completado en lo que va de temporada han sido deslucidas por sus consistentes estándares con dos abandonos y un cuarto lugar en la Clásica de Almería, pero nuevamente De Lie mostró madurez más allá de su edad, sin verse afectado por el “mal” comienzo.

“Por supuesto, hubiera preferido ganar ya. La forma no fue muy buena”, dijo. “Pero quién se va a acordar dentro de unos meses de que estuve mal en (Clásica) Jaén”.

De Lie ha superado rápidamente su etapa bajo el sol español, preparado para quedarse atrapado en algunas carreras sobre adoquines con un clima típico belga en su lista de deseos para el fin de semana inaugural.

“Estoy deseando que llegue el mal tiempo anunciado”, afirmó De Lie. “Eso hace que la carrera sea más difícil para los demás. Y no para mí”.