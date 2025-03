Sophie Marr, Talia Appleton y Alli Anderson en las tres primeras clasificaciones de Sub-23 femeninas, mientras que Jack Ward y Zachary Matrimonio compiten por el primer puesto de los hombres

Hay mucho en juego en el Q Tour de Provelo Super League, la nueva serie de carreras nacionales australianas, con mucho más que el orgullo de las victorias y los cheques de ganadores en juego a medida que se desarrolla la batalla final entre los menores de 23 pasajeros, los mejores puntos también les ganarán contratos para competir internacionalmente.

Los hombres con una oportunidad en el papel de Stagiaire con el equipo de WorldTour Jayco-Alula son Jack Ward (Equipo Brennan P/B TP32) y el matrimonio de Zachary (Butterfields Ziptrak). El dúo U23 está liderando la clasificación general, y están lo suficientemente lejos de sus rivales para que se reduzca a una batalla bidireccional. Ward está en la cima con 381 puntos, mientras que el matrimonio está sentado en 338 puntos.

Las mujeres, técnicamente, tienen tres pasajeros U23 que están al alcance de la victoria y el contrato de 2026 durante todo el año con el equipo enfocado de desarrollo continental de Liv-Alula-Jayco. Los compañeros de equipo de Praties Sophie Marr y Talia Appleton en los dos primeros lugares del U23 y la clasificación general, mientras que Alli Anderson (Butterfields Ziptrak) es tercero pero con un déficit de puntos que será casi imposible de superar en la ronda final. Marr está en 496 puntos y Appleton en 423, mientras que Anderson se encuentra en 342, que es de 154 déficit a la parte superior.

Un barrido limpio de la victoria general, cuatro etapas y clasificaciones de montañas y puntos entregaría cerca de 250 puntos en la gira Q de Queensland, que se desarrollará del viernes 21 de marzo al domingo 23 de marzo con un criterio, carrera por carretera, contrarreloj y Circuit Road Race con un final de la colina. Aún así, mucho tendría que ir a la perfección para Anderson en tercer lugar y mucho mal para sus rivales para que el jinete Ziptrak Butterfields se acerque incluso a cerrar la brecha. Sin embargo, es una tarea más factible entre los dos mejores lugares de la tabla de clasificación U23 de hombres y mujeres.

Los detalles completos de los puntos que se ofrecen están a continuación, pero primero My Bike Proporciona una mirada más cercana a cada uno de los corredores en disputa por la victoria de Provelo Super League U23 y la oportunidad de competir en Europa como un profesional que viene con esa victoria.

Femenino U23

Sophie Marr (Praties)

Total de puntos al final de la ronda 5 – 496

– 496 Edad – 20

– 20 Resultados de la serie superior – SA Kick It Stage 2 Win, Tour of Tasmania Stage 2 Win y General Victory, Harbor City GP Stage 1 y Stage 2 victorias, segundo en la etapa 3 de SA Kick It, así como en la etapa 1 y 4 de la gira de Tasmania

Sophie Marr llegó a 2025 después de un fuerte final hasta la temporada pasada, reclamando la etapa final de la gira de Gippsland, que también fue el final de la serie National Road de larga duración que reemplazó la Provelo Super League. Luego pasó a llegar un octavo impresionante en la gira de Guangxi en el WorldTour femenino en Nanning mientras se despedía de Ara-Skip Capital, el equipo con el que había corrido hasta 2023 y 2024.

A partir de 2025 con el fuerte equipo de Praties, Marr se apresuró a dejar su marca en la nueva serie. Ella ganó el criterio SA Kick It Stage 2 frente a la multitud llena en el evento, que corrió junto a la gira debajo, y el segundo lugar en la etapa 3 en el Bend Motorsport Park. La gira de Tasmania ofreció más éxito, y Marr no se desvió una vez del podio y tomó el primer lugar en la etapa 2 y en general. Además de eso, el piloto que está decidido a llegar a las filas profesionales en 2026 aseguró las dos primeras etapas del GP de Harbor City y entregó un sólido octavo en el Mt Mitchell a Inverell, que fue ganado por el descanso. Eso ha dejado a Marr como el contendiente general líder en un equipo poderoso cuando la serie se dirige hacia la etapa final.

Talia Appleton (Praties)

Total de puntos al final de la ronda 5 – 423

– 423 Edad – 19

– 19 Resultados de la serie superior – SA Kick It Stage 1 La victoria en la contrarreloj y la victoria general, segundo en la etapa 3 de Harbor City GP

A finales de 2024, Talia Appleton se aseguró de que no había duda sobre su destreza en la escalada con una victoria en la cima de Tawonga Gap en la etapa 1 de la gira de Bright, y luego un lugar de segundo lugar en el final de Mount Buffalo que también entregó segundo en la gira en general.

El formulario ganador se llevó a la primera ronda de la Provelo Super League, con la victoria en la etapa 1 de la contrarreloj por Willunga Hill y también en general. Fue un comienzo ideal, aunque había llegado a un costo con Appleton sacrificando su lugar en el equipo australiano para el Santos Tour Down Under, que chocó con la ronda de apertura, por lo que podría perseguir esos puntos de liga en el sur de Australia. Durante el resto de las rondas, Appleton no ha caído una vez fuera del top 10, constantemente allí recolectando puntos. Eso pone a las Praties en una posición poderosa en la parte superior de la general con dos corredores, aunque, por supuesto, podría ser una situación con algunas complicaciones, ya que el ciclismo es un deporte de equipo, ambos no pueden alejarse con el premio potencialmente que cambia la vida.

Alli Anderson (Butterfields Ziptrak)

Total de puntos al final de la ronda 5 – 342

– 342 Edad – 21

– 21 Resultados de la serie superior – Gira por la victoria de Tasmania en la etapa 2, la victoria de Harbor City GP Stage 3 y la victoria general más el segundo en general en la gira de Tasmania

Fue en la gira de Bright en diciembre que Alli Anderson dejó en claro que estaba de regreso de los problemas de salud que habían obstaculizado su carrera, en segundo lugar en la etapa 1 detrás de Appleton, ganando la contrarreloj de la Etapa 2 y luego tomando el tercer lugar en Mount Buffalo para asegurar la gira general.

Cuando se trataba de la nueva temporada, Anderson no podría haber hecho un mejor comienzo, ganando la contrarreloj U23 en el Campeonato Nacional de Auscycling Road en Perth. Luego tomó la decisión de renunciar a la primera ronda de la serie Provelo, como a diferencia de Appleton, ocupó su lugar en el equipo nacional de Australia para el Santos Tour Down Under. Eso la dejó en el pie trasero en cuanto a puntos, pero ella estaba en el ataque en la segunda ronda en el Melbourne a Warrnambool. Terminó en el sexto, pero fue su experto en carrera lo que ayudó a asegurar a su equipo la victoria, ya que provocó a su compañera de equipo Katelyn Nicholson a saltar en el momento correcto y entregar el movimiento ganador. El escenario gana tanto en la gira de Tasmania como en el Gran Premio de Harbor City, así como en la victoria general en la carrera de Sydney ayudó a los puntos de acumulación del sur de Australia. Sin embargo, con un descanso tomando la victoria en el Mt Mitchell a Inverell, las oportunidades para cerrar la brecha se redujeron, lo que lo convierte en un puente demasiado lejos en la ronda final.

U23 para hombres

Jack Ward (Team Brennan P/B TP32)

Total de puntos al final de la ronda 5 – 381

– 381 Edad – 19

– 19 Resultados de la serie superior – Tour por la victoria de Tasmania en la etapa 4 y la victoria general, el segundo en la etapa 2 de SA Kick It Stage 1 Willunga Time Trial, así como el segundo en la etapa 2 de la gira de Tasmania y Harbor City GP de Harbor City

Estaba claro que los talentos de Jack Ward fueron más allá del ciclismo de montaña cuando el joven de 19 años era el único piloto que podía cumplir con la rueda del profesional de WorldTour Luke Plapp en el final de la cumbre en la etapa 1 de la gira de Bright e incluso fue para asegurar la victoria. Y lo que es más, lo respaldó con otro primer lugar en Mount Buffalo al día siguiente. Su potencial era claro y el recién formado Team Brennan P/B TP32 se apresuró a agregarlo a su lista para enfrentarse a la Provelo Super League de este año.

Fue una decisión que inmediatamente pagó dividendos, con Ward en tercer lugar en general en SA, pero superó la clasificación U23 y luego, cuando pasó a la gira de Tasmania, y el terreno cuesta arriba que le conviene tan bien que reclamó la victoria de la colina y en general. Una sólida presentación en el GP de Harbor City lo dejó en una posición lo suficientemente fuerte como para saltarse la quinta ronda Grafton a Inverell para poder participar en el Campeonato Australiano de Bike de Mountain, donde tomó el título de pista corta de élite y quedó en segundo lugar en el campo traviesa. Perdiendo el penúltimo evento, no le impidió retener la ventaja de la serie en la ronda final.

Matrimonio de Zachary (Butterfields Ziptrak)

Total de puntos al final de la ronda 5 – 338

– 338 Edad – 21

– 21 Resultados de la serie superior – Subcampeón en la etapa 3 y la etapa 4 de la gira de Tasmania, así como el segundo en general, segundo en el Grafton a Inverell

El matrimonio de Zac fue directamente al primer paso cuando comenzó la temporada 2025, ganando el título de contrarreloj U23 de los hombres australianos con un estilo enfático. Después de Perth, estaba listo para alinearse para el equipo nacional australiano masculino en el Santos Tour Down Under, pero eso no lo mantuvo completamente alejado de la inauguración de la serie Provelo también.

Decidido a aprovechar al máximo cada vez que corrió la primera contrarreloj de Willunga Hill en la mañana del sábado 18 de enero con Butterfields Ziptrak, el cuarto lugar, luego el clásico de Villawood Men's Prior-Tour bajo criterio con el equipo nacional. El domingo por la noche fue un quinto en el Criterio de Victoria Park de Provelo Super League y luego el lunes se saltó el final de la carrera de SA para que lo patee para prepararse para comenzar a correr la carrera de seis etapas de WorldTour el martes. Incluso entonces, cuando comenzó, no había sentado, participó en un valiente descanso de 126 km en la primera etapa con su compañero de equipo Fergus Browning y luego finalmente terminó la carrera de WorldTour en el top 20 en general y segundo en la clasificación juvenil.

Esa actuación en el sur de Australia fue un recordatorio para los rivales de que el matrimonio era una clara amenaza en la nueva liga, a pesar de perder algunos puntos cuando saltó una carrera en la primera ronda. Una actuación extremadamente consistente en todo momento, una gira por Tasmania, donde estaba en el podio en cada etapa, además de llegar en segundo lugar en general, y luego una posición de subcampeón de Grafton para Inverell ha ayudado a ponerlo al alcance del primer puesto. Aún así, no será fácil triunfar sobre Ward en la gira Q de cuatro etapas y retirar 43 puntos, pero su equipo de Butterfield Ziptrak lo respalda todo el camino.

“Nuestro equipo masculino sigue firmemente comprometido con nuestro objetivo para la temporada, la victoria de la serie para el matrimonio Zac”. dijo Butterfield Ziptrak en una publicación de Instagram. “Un gran viaje de todo el equipo de Grafton nos ve con más que un olfateo y lo pondremos todo para hacer el trabajo”.