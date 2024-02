¿Thomas está probando algunos prototipos de zapatos nuevos esta temporada?

Geraint Thomas inició su temporada de carreras de 2024 en la Volta ao Algarve. Terminar la carrera de cinco etapas de principios de temporada que ganó Remco Evenepoel en el puesto 65 mientras avanza hacia su carrera tanto en el Giro de Italia como en el Tour de Francia más adelante en la temporada.

Thomas ha montado con zapatillas de ciclismo Giro durante los últimos años, pero el galés fue visto corriendo con un nuevo y elegante par de zapatillas de ciclismo blancas en la carrera que no habíamos visto antes.

En la Vuelta a España a finales del año pasado, Thomas corría con zapatos blancos Giro Imperial. Las imágenes de la Volta ao Algarve muestran al Ineos Captain compitiendo con algo diferente. En un mes muy ocupado para zapatillas y pedales, el inusual sistema Ekoi cayó en manos de la UCI a principios de mes, lo que obligó a los ciclistas a tener que comprar sus propios zapatos. Otro par de zapatillas de ciclismo blancas (y negras y doradas) también causaron revuelo la semana pasada cuando Trek lanzó las nuevas zapatillas de ciclismo de punto RSL, así como otros dos modelos.

Una inspección más cercana de los zapatos muestra un cierre de doble esfera y una parte superior simple que presenta algunas perforaciones. El diseño del cierre del dial se parece al de las zapatillas de carretera S Works 7, que creemos que ya están descontinuadas, por lo que probablemente sea seguro decir que se trata solo de una similitud. También parece haber algunas secciones de ventilación grandes en la parte superior del calzado.

La parte delantera del zapato en la imagen de arriba parece tener lo que parece un logotipo de Quoc, pero estos zapatos no se parecen a nada de la gama Quoc actual y no son los zapatos Mono II que revisamos en septiembre de 2022. Quizás se trate de un prototipo o modelo nuevo que esté en proyecto para este año. No sabemos si Thomas ha comenzado una nueva asociación o simplemente está probando calzado nuevo.

Los zapatos prototipo no fueron la única tecnología que apareció en la carrera. También vimos el monstruoso plato de 62 dientes del campeón mundial de contrarreloj Remco Evenepoel, que utilizó con buenos resultados durante la contrarreloj de la carrera.

Wout Van Aert también fue visto probando su nueva posición en la contrarreloj en lo que podría ser un año en el que haga un intento concertado en la general en algunas carreras por etapas más largas, incluido el Tour de Italia.