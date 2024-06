Sea lo que sea, es otro para el campo de corredores de 'una bicicleta'.

El tren de lanzamientos de bicicletas pre-Tour ya salió de la estación, iniciado con una nueva Wilier vista debajo de Lenny Martinez hace unos días. Ahora está acelerando, impulsado por otra nueva bicicleta vista en la carrera principal de pruebas técnicas del Tour de Francia, el Critérium du Dauphiné. Antes de torturar demasiado la metáfora, solo diré esto: no estamos del todo seguros de qué es esta bicicleta.

Mientras caminaba para almorzar, me topé con el autobús del equipo y tomé algunas fotos espía. La nueva bicicleta no es algo inesperado, ya que se vio un nuevo cuadro en el foro WeightWeenies a principios de año, pero su uso en carreras no se había visto hasta ahora. Dados los plazos de desarrollo, asumimos que sería una nueva Emonda, pero tiene más que un parecido pasajero con la opción aerodinámica del equipo, la Madone.

Otra solución de carrera en una sola bicicleta

Cualquiera que sea el nombre del modelo, Madone o Emonda (¿Madonda? ¿Emondone?), este es claramente otro ejemplo más de equipos (o marcas) que presionan por una sola bicicleta de carreras que no sea ni una máquina aerodinámica ni una escaladora de peso pluma. De la misma manera que la Tarmac SL8 y la Bianchi Specialissima, sea cual sea esta bicicleta, es casi seguro que será la única bicicleta que veremos al equipo montando durante el Tour de Francia y más allá.

Queda el agujero en el tubo del sillín, que es donde guarda su parecido más llamativo con la Madone actual. Apodado 'IsoFlow', esto aparentemente ayuda al flujo de aire en la parte trasera de la bicicleta, además de hacer que la tija del sillín se mueva en voladizo.

Saltando a la parte delantera de la moto, nuevamente hay similitudes con la Madone. Las patas de la horquilla son más o menos tan profundas y la superficie inferior del tubo superior, ligeramente doblada hacia abajo, permanece. El tubo de dirección, sin embargo, es menos profundo y, a medida que avanza hacia atrás, los efectos de una dieta claramente carente de carbono son evidentes.

El tubo superior es similar al Madone, aunque el tubo inferior es menos profundo. El tubo del sillín, ignorando por un segundo el orificio en la parte superior, todavía está festoneado alrededor de la rueda trasera para mejorar el flujo de aire, pero las vainas son sustancialmente más estrechas. Esto sigue la tendencia de las últimas motos de carreras que optan por una estrategia aerodinámica en la parte delantera, donde tiene el mayor impacto, y ahorro de peso en la parte trasera.

Madone o Emonda, espera verlos en el Tour de Francia.

botellas aero

Algo nuevo para esta bicicleta son las botellas aerodinámicas. Hemos visto algunos antes en Cannondale SuperSix, pero el equipo EF no los usa. Sin embargo, parece que Lidl-Trek está utilizando un conjunto personalizado de botellas claramente orientadas a la aerodinámica.