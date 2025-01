Se desarrolla un nuevo capítulo mientras Patrick Lefevere hace una transición emocional lejos del puesto de CEO

Soudal-QuickStep comenzó un nuevo capítulo de su larga y exitosa historia en una presentación del equipo el jueves en Calpe, España. El equipo belga espera que Remco Evenepoel pueda recuperarse de sus graves lesiones por accidente y volver a impresionar en el Tour de Francia, mientras que Jurgen Fore reemplaza a Patrick Lefevere como director general e inicia un estilo de gestión muy diferente.

La nueva temporada es 2025 ADL, 'anno domini Lefevere', el primer año sin Lefevere a cargo pero con carreras que ganar, numerosos corredores nuevos que fichar para 2026 y un nuevo futuro que crear en los años venideros.

La presentación del equipo regresó a un hotel familiar de Calpe donde residen desde hace varios años. Lefevere estaba presente pero ya no era el centro del escenario. Fue un momento de despedida y el comienzo de un nuevo capítulo, frente a los patrocinadores del equipo, los corredores, el personal y los medios de comunicación.

Un montaje de vídeo de celebración de los más de 20 años de Lefevere al mando recordó su éxito y Lefevere recibió una bicicleta Specialized única como regalo de jubilación.

“Es mi primera bicicleta del equipo y probablemente la última. La cuidaré mientras viva”, dijo Levefere, conteniendo sus emociones, mientras todos los presentes en la presentación le daban una gran ovación.

Evenepoel no estuvo presente en la presentación del equipo en Calpe, pero habló a través de un mensaje de vídeo desde Bélgica antes de un importante chequeo de su hombro fracturado, que podría darle luz verde para comenzar la rehabilitación y tal vez incluso montar en pista cubierta.

“Ha sido un período muy duro para mí, sin entrenar y sin hacer nada”, dijo Evenepoel.

“Hemos estado de vacaciones para un último momento de relajación para poder recuperarme y, con suerte, comenzar la rehabilitación. Pero soy paciente y esperaré para estar 100% listo para salir a montar en bicicleta”.

“Sólo puedo prometer una cosa: volveré. Me concentraré en mis grandes objetivos y no en los secundarios. Sólo quiero estar 100% preparado para el Tour de Francia”.

Evenepoel se comprometió a permanecer con Soudal-QuickStep durante el Campeonato Mundial de Zurich, cuando Lefevere se dio cuenta de que era hora de retirarse, los dos eventos tal vez estuvieron entrelazados y ciertamente condujeron a un equipo Soudal-QuickStep muy diferente para los años venideros.

Evenepoel domina ahora los titulares de los medios flamencos, mientras que Lefevere está oficialmente retirado. Su relación se había vuelto tensa en los últimos 18 meses, ya que el padre de Evenepoel habló y negoció un posible paso a equipos rivales, pero se dice que ha mejorado en los últimos tiempos.

Fore' estuvo al frente y al centro durante gran parte de la presentación, reiterando su papel como director ejecutivo y sucesor de Lefevere.

Reveló que Evenepoel tendrá como objetivo el Tour de Francia, con Mikel Landa como líder designado en el Giro de Italia, antes de correr también el Tour. Tim Merlier formará parte de la alineación del Soudal Quick-Step Tour de Francia y se centrará en los sprints.

Merleir y el líder Bert Van Lerberghe también revelaron que permanecerán en el equipo por tres años más.

Paul Magnier, de veinte años, también hará su debut en el Gran Tour del Giro mientras lidera el bloque de jóvenes talentos del equipo. El estadounidense Luke Lamperti también jugará un papel clave en los Clásicos, pero no hará su debut de temporada en el Tour Down Under como estaba previsto debido a un problema en la rodilla.

“Construir un equipo para el futuro también implica tomar decisiones difíciles y fue difícil dejar ir a Julian Alaphillipe y Kasper Asgreen. Seleccionamos a nuestros nuevos corredores cuidadosamente agregando talento joven y corredores experimentados. Creo que podemos llevar a Ethan Hayter a su mejor nivel. jamás”, dijo Fore.

El equipo belga cuenta con un equipo de desarrollo exitoso y el equipo femenino AG Insurance-Soudal, para un total de 62 ciclistas y 93 empleados, y 16 nacionalidades diferentes. Los equipos también cuentan con 49 socios y patrocinadores.