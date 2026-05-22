Los pilotos del Red Bull-Bora-Hansgrohe GC se recuperan lentamente tras las enfermedades y el sufrimiento en la contrarreloj
Jai Hindley y Giulio Pellizzari vivieron para luchar un día más en el Giro de Italia el miércoles, felices de que los contendientes de la general permitieran que la escapada luchara por la victoria para poder recuperarse de la enfermedad que descarriló sus esperanzas de la general.
La pareja Red Bull-Bora-Hansgrohe perdió tiempo ante Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) en la etapa de montaña hasta Corno alla Scale y en la contrarreloj mientras luchaban contra una enfermedad. Limitaron sus pérdidas ante el danés en la contrarreloj, pero otros rivales de la general les ganaron tiempo. Hindley es sexto en la general, 2:39 menos que Vingegaard, Pellizzari es noveno a 3:09.
Pellizzari estaba feliz de superar una etapa más y llegar a Chiavari. La etapa del jueves desde Imperia a Novi Ligure tiene 175 km de largo pero es en gran parte plana y se espera que sea un día para los velocistas.
“Yo también sufrí mucho hoy, pero nuevamente salvamos el pellejo”, dijo Pellizzari al italiano. Radio Rai y ciclismonoticias en la línea de meta.
El joven italiano sufrió un virus estomacal que le impidió comer durante la etapa 9 pero evitó cualquier otro problema. Hindley ha estado sufriendo un problema diferente.
“Afortunadamente es un solo virus, no hay nada más, uno es suficiente…”, dijo Pellizzari.
“Es difícil recuperarse en las carreras, sólo podemos esperar recuperarnos gradualmente. Esperemos que podamos tener un día más fácil el jueves en Novi Ligure”.
La enfermedad y la decepción por perder tiempo y quizás cualquier esperanza de subir al podio de la general han sido una prueba para el carácter del italiano de 22 años, pero estaba ansioso por seguir adelante para salvar algo de su carrera.
“Hemos trabajado duro para hacer algo en el Giro, así que tenemos que seguir luchando mientras podamos”, dijo.
Hindley tenía la misma filosofía. Tuvo que profundizar en la contrarreloj de Massa, mientras intentaba recuperarse. Parecía pálido y pálido después de la contrarreloj y en la salida de la etapa 11 en Porcari, pero quizás haya superado lo peor de su enfermedad.
“No tenía problemas de estómago, tenía algo más. No estoy al 100%. Me veía como me sentí después de la contrarreloj”, dijo Hindley.
“El día antes del día de descanso no me sentía tan sano. Afortunadamente pude recuperarme un poco en el día de descanso.
“Para mí, una contrarreloj de 42 km no es muy divertida cuando no estoy al 100%. Fue una verdadera prueba. Estaba feliz de superarla. Esperaba una carrera mejor y podría haberlo hecho mejor si hubiera estado al 100%.
“Estaba unos 25 vatios por debajo de mi ritmo normal. Aún así fue un esfuerzo bastante duro, pero el ritmo fue clave. Si te volaste las puertas durante la última mitad, fue interminable. Me las arreglé bien, pero simplemente no me sentía en mi mejor forma. Tuve que sufrir para sobrevivir”.