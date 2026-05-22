Los pilotos del Red Bull-Bora-Hansgrohe GC se recuperan lentamente tras las enfermedades y el sufrimiento en la contrarreloj

Jai Hindley y Giulio Pellizzari vivieron para luchar un día más en el Giro de Italia el miércoles, felices de que los contendientes de la general permitieran que la escapada luchara por la victoria para poder recuperarse de la enfermedad que descarriló sus esperanzas de la general.

La pareja Red Bull-Bora-Hansgrohe perdió tiempo ante Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) en la etapa de montaña hasta Corno alla Scale y en la contrarreloj mientras luchaban contra una enfermedad. Limitaron sus pérdidas ante el danés en la contrarreloj, pero otros rivales de la general les ganaron tiempo. Hindley es sexto en la general, 2:39 menos que Vingegaard, Pellizzari es noveno a 3:09.