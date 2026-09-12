De vuelta al nivel de victorias después de los “sentimientos extraños” posteriores al Tour de Francia, el británico se muestra relajado pero ambicioso de cara a la parte final de 2026.

Con un título mundial de ciclismo de montaña hace dos domingos y una victoria en ruta el domingo pasado, Tom Pidcock tiene el potencial de mantener una racha bastante buena en el Gran Premio de Montreal de este fin de semana, y todas las señales apuntan a que su forma en ruta será buena de cara al último bloque de 2026.

Después de lo que él mismo describió como “sentimientos extraños” después del Tour de Francia, donde finalizó noveno en la general, el británico recuperó su ritmo para ganar el Campeonato del Mundo de Mountain Bike en Val di Sole a finales de agosto, y lo respaldó con una victoria en carretera en el GP Industria & Artigianato.

Sin duda, esa racha de forma ha añadido estrellas adicionales a su nombre para el Gran Premio de esta semana en Canadá, donde siempre habría sido un contendiente, y, de hecho, para el Campeonato Mundial de Ruta UCI.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

Pero para el siempre relajado Pidcock, está comenzando el siguiente bloque sin grandes expectativas ni presión, a pesar de su potencial estatus de favorito para varias de las grandes carreras por venir.

“Debería ser una buena carrera”, dijo sobre su debut en el GP de Canadá. “Después del Tour tuve sensaciones un poco raras en general, así que no me apresuré, no me esforcé. Luego entrené duro las últimas semanas antes del Mundial de Mountain Bike, me sentí bien, muy contento con cómo volví a la carretera también. Así que no sé, realmente no tengo muchas expectativas, simplemente disfrutaré la última parte del año”.

te puede gustar



Después del título mundial de MTB, Tom Pidcock se centra en el Campeonato Mundial de Ruta UCI con preparación en Canadá



'Podría ser el mejor crono que he hecho': Tom Pidcock continúa impresionando en medio de la mejor candidatura del Tour de Francia hasta la fecha



'¿Por qué no ambos?' – Remco Evenepoel inicia el 'Proyecto Canadá' con grandes ambiciones y buenas sensaciones de cara a los Grandes Premios de Québec y Montreal

Ciertamente, el disfrute se vuelve más fácil para Pidcock cuando se siente bien y lo hace bien, algo que tal vez no pudo hacer en el Tour de Francia después de un período de entrenamiento interrumpido en el período previo, pero en este momento, todo parece estar saliendo bien.

Después de ganar en Val di Sole, añadió el GP Industria & Artigianato a su calendario en el último minuto y ganó, comentando en Instagram que “vino a recuperar mis piernas de carretera, pero no parece que se hayan ido en primer lugar”.

Para un piloto que es tan experto en equilibrar sus ambiciones tanto en carretera como fuera de ella, la transición inmediata entre ambas no siempre ha sido tan sencilla como lo fue la semana pasada.

“En el pasado, cuando vine de la bicicleta de montaña, siempre tuve problemas en la carretera para encontrar el ritmo en las carreras, pero en realidad me las arreglé bastante bien después de la bicicleta de montaña”, dijo. “Llegué directo a casa y luego sufrí durante una sesión de esfuerzo, y la semana pasada fue dura, pero lo superé, y creo que eso ayudó mucho para luego sentirme bien nuevamente en la carrera. Obviamente no fue el nivel más alto del mundo, pero sí”.

“Sería muy bonito ganar una carrera WorldTour este año”

El objetivo para este fin de semana, entonces, es mantener esa buena forma en un período muy ocupado que incluirá las carreras canadienses, el Campeonato del Mundo, algunas clásicas italianas e Il Lombardia, y un viaje a China para el Tour de Guangxi (principalmente porque “quiero ir a China”).

Qué leer a continuación



“Feliz de haber demostrado que soy más fuerte que Mathieu van der Poel en bicicleta de montaña”: Tom Pidcock celebra el título mundial todoterreno, pero reconoce la supremacía de su rival multidisciplinario



Un gran calentamiento para el Campeonato del Mundo donde la ausencia de Pogačar abre significativamente el campo: pilotos a seguir en los Grandes Premios de Québec y Montreal



“Ha cambiado mucho”: Paul Seixas está ansioso por disputar los GP y Campeonatos del Mundo de Canadá y la posible ausencia de Pogačar abre oportunidades

“Simplemente consiga algunos buenos resultados y continúe con el impulso de las últimas semanas”, dijo sobre su objetivo en Canadá. “No lo sé, simplemente estoy relajado y fue una especie de victoria sorpresa (como visitante), así que el impulso es bueno, pero aceptaré lo que venga”.

Después de cierta frustración en torno al Tour, con Grandes Vueltas todavía “no es lo que más disfruto” a pesar de algunos resultados muy buenos, es bueno ver a un Tom Pidcock más relajado en Canadá, pero aunque no está acumulando presión, eso no significa que no esté dispuesto a correr duro y perseguir una victoria este otoño.

“Bueno, creo que sería muy bueno ganar una carrera WorldTour este año”, dijo. “La temporada empezó bien, y luego fue un poco malo a mitad de camino. El Tour fue bueno teniendo en cuenta todo, pero todavía no hice mucho, así que quiero intentar terminar bien el año”.

La primera oportunidad de lograr esa elusiva victoria en el WorldTour llega el viernes en el GP de Quebec, donde Pidcock espera una carrera que le convenga.

“Siempre soy bueno en las carreras de circuito, las repeticiones y esas cosas. Creo que el viernes será una carrera bastante abierta. Creo que la gente vio el año pasado que en el nuevo circuito, cuando corren duro, pueden abrir la carrera y hacerla un poco menos predecible, lo que creo que muchos de los equipos aquí querrán hacer con los corredores que tienen. Y luego en Montreal solo se tratarán las piernas”.

Para obtener una cobertura inmejorable en carretera, gravel y tecnología, suscríbete a My Bike. Obtendrá una cobertura completa de la carrera de La Vuelta a España, análisis exclusivo para suscriptores de nuestros columnistas expertos, características detalladas y conocimientos tecnológicos líderes en la industria. Además, la aplicación My Bike te permite seguir la acción dondequiera que vayas. Únase hoy.