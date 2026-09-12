De vuelta al nivel de victorias después de los “sentimientos extraños” posteriores al Tour de Francia, el británico se muestra relajado pero ambicioso de cara a la parte final de 2026.

Con un título mundial de ciclismo de montaña hace dos domingos y una victoria en ruta el domingo pasado, Tom Pidcock tiene el potencial de mantener una racha bastante buena en el Gran Premio de Montreal de este fin de semana, y todas las señales apuntan a que su forma en ruta será buena de cara al último bloque de 2026.

Después de lo que él mismo describió como “sentimientos extraños” después del Tour de Francia, donde finalizó noveno en la general, el británico recuperó su ritmo para ganar el Campeonato del Mundo de Mountain Bike en Val di Sole a finales de agosto, y lo respaldó con una victoria en carretera en el GP Industria & Artigianato.

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