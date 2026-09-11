Enric Mas es el último corredor en salir en su carrera para defender su liderato en la general

Enric Mas afrontará el jueves el mayor obstáculo para su primera victoria absoluta en su Gran Vuelta de casa en la Vuelta a España 2026: la contrarreloj individual de la etapa 18 de 32,1 kilómetros desde El Puerto de Santa María hasta Jerez de la Frontera.

Mas no tiene una gran historia en lo que respecta a las contrarreloj en Grandes Vueltas: en 2021, perdió más de dos minutos ante Primož Roglič en una prueba de 33,8 km en la Vuelta. En 2022, fueron 1:03 en 30,9 km hasta Roglič (y 1:51 hasta Remco Evenepoel).

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