Enric Mas afrontará el jueves el mayor obstáculo para su primera victoria absoluta en su Gran Vuelta de casa en la Vuelta a España 2026: la contrarreloj individual de la etapa 18 de 32,1 kilómetros desde El Puerto de Santa María hasta Jerez de la Frontera.
Mas no tiene una gran historia en lo que respecta a las contrarreloj en Grandes Vueltas: en 2021, perdió más de dos minutos ante Primož Roglič en una prueba de 33,8 km en la Vuelta. En 2022, fueron 1:03 en 30,9 km hasta Roglič (y 1:51 hasta Remco Evenepoel).
La Vuelta a España de 2026, sin Tadej Pogačar desde que abandonó tras estrellarse en la etapa 8, es un escenario muy diferente y probablemente podría ser mejor en comparación con la Vuelta de 2018.
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Mas terminó sexto en una especial de 32 km en la etapa 16 de ese año, y apenas perdió tiempo con ninguno de sus compañeros de la general. De hecho, ganó tiempo respecto al líder de la carrera, Simon Yates, y subió un lugar después de terminar sexto en la etapa.
Este año, Roglič no ha estado en su mejor momento debido a un accidente antes del inicio de la carrera y es tercero en la general con 2:10. Félix Gall (Decathlon CMA CGM) es segundo con 2:06. Con el resto a más de cuatro minutos de distancia, Mas sólo debe preocuparse por el esloveno.
La etapa comenzará a las 14:07 hora local y Mathias Norsgaard (Lidl-Trek) será el primero en bajar por la rampa.
De los primeros en salir, esté atento a Ethan Hayter (Soudal-QuickStep), quinto en la rampa a las 2:11 pm, como uno de los primeros favoritos para el puesto caliente.
La figura más imponente de la contrarreloj es Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), que tomará la salida a las 15:50 horas por delante de la oleada de favoritos de la general.
Su compañero Sepp Kuss encabezará el top 10 de la clasificación de la Vuelta General a las 16:37 horas, mientras que Mas es el último corredor en salir a las 16:55 horas.
La contrarreloj tardará aproximadamente 35 minutos en completarse, por lo que sabremos dónde están los contendientes de la general a las 5:30 p.m.
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