Enric Mas es el último corredor en salir en su carrera para defender su liderato en la general

Enric Mas afrontará el jueves el mayor obstáculo para su primera victoria absoluta en su Gran Vuelta de casa en la Vuelta a España 2026: la contrarreloj individual de la etapa 18 de 32,1 kilómetros desde El Puerto de Santa María hasta Jerez de la Frontera.

Mas no tiene una gran historia en lo que respecta a las contrarreloj en Grandes Vueltas: en 2021, perdió más de dos minutos ante Primož Roglič en una prueba de 33,8 km en la Vuelta. En 2022, fueron 1:03 en 30,9 km hasta Roglič (y 1:51 hasta Remco Evenepoel).

La Vuelta a España de 2026, sin Tadej Pogačar desde que abandonó tras estrellarse en la etapa 8, es un escenario muy diferente y probablemente podría ser mejor en comparación con la Vuelta de 2018.

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Mas terminó sexto en una especial de 32 km en la etapa 16 de ese año, y apenas perdió tiempo con ninguno de sus compañeros de la general. De hecho, ganó tiempo respecto al líder de la carrera, Simon Yates, y subió un lugar después de terminar sexto en la etapa.

Este año, Roglič no ha estado en su mejor momento debido a un accidente antes del inicio de la carrera y es tercero en la general con 2:10. Félix Gall (Decathlon CMA CGM) es segundo con 2:06. Con el resto a más de cuatro minutos de distancia, Mas sólo debe preocuparse por el esloveno.

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La etapa comenzará a las 14:07 hora local y Mathias Norsgaard (Lidl-Trek) será el primero en bajar por la rampa.

De los primeros en salir, esté atento a Ethan Hayter (Soudal-QuickStep), quinto en la rampa a las 2:11 pm, como uno de los primeros favoritos para el puesto caliente.

La figura más imponente de la contrarreloj es Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), que tomará la salida a las 15:50 horas por delante de la oleada de favoritos de la general.

Su compañero Sepp Kuss encabezará el top 10 de la clasificación de la Vuelta General a las 16:37 horas, mientras que Mas es el último corredor en salir a las 16:55 horas.

La contrarreloj tardará aproximadamente 35 minutos en completarse, por lo que sabremos dónde están los contendientes de la general a las 5:30 p.m.

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