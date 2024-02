El litigio parece condenado a la historia mientras Zwift y Wahoo insinúan una “larga lista” de integraciones

Con la noticia de hoy de que Wahoo ha lanzado el entrenador inteligente Kickr Core Zwift One, el Zwift Hub One, a partir de este día, quedará descontinuado.

Es un movimiento que marca el final de la breve pero disruptiva incursión de Zwift en las ventas de zapatillas inteligentes, y que parece consolidar la asociación que las dos marcas prometieron crear al resolver la demanda por infracción de patente en septiembre pasado. También se produce apenas 48 horas después de que la marca anunciara su última ronda de despidos de personal, en la que renunció el codirector ejecutivo Kurt Beidler.

Me reuní con ambas marcas para hablar sobre los detalles de dicha asociación. Quería profundizar un poco más debajo de la alianza exterior; para entender cómo las dos marcas pasaron de adversarios a amigos en tan solo unos meses. No es ningún secreto que Wahoo quería que Zwift dejara de vender el Hub y, hasta hoy, eso ha sucedido, pero ¿eso significa que Wahoo ganó y Zwift perdió? Resulta que es un poco más complicado y, en muchos sentidos, mucho más simple que eso.

Hablamos sobre cómo surgió la asociación, incluido cómo el caso judicial obligó a la comunicación entre las marcas; qué avances se han logrado ya; cómo podría ser el futuro, incluidos los deseos de un futuro en el que Zwift y Systm pudieran integrarse; y lo que podría significar para los usuarios de todo el mundo.

Si no había evidencia suficiente para respaldar la amistad recientemente rejuvenecida entre las dos marcas, la entrevista, que tuvo lugar en Zoom, fue con ambas marcas al mismo tiempo. No pedí que fuera una entrevista conjunta, simplemente sucedió. No se necesitan ranuras separadas para cubrir ambas marcas; las supuestas eficiencias de las que me hablarían ya estaban demostrando ser precisas.

Ambos entrevistados preferían ser conocidos como “portavoces” de sus respectivas marcas, así que para facilitarme, me referiré a ellos por su nombre de marca, pero cuanto más hablábamos, más sensación de coalición genuina tenía; dos marcas cantando la misma partitura.

¿Cómo llegaron Wahoo y Zwift a resolver sus diferencias?

“Creo que (la dirección de ambas empresas) se dio cuenta de que trabajaríamos mejor en asociación”, comenzó Zwift.

“No sólo es mejor para las dos empresas, también es mejor para los clientes. En última instancia, obtendrán una mejor experiencia si cooperamos bien, y también es bueno para la industria y los distribuidores independientes de bicicletas cuando jugamos”. juntos. Compartimos la misma visión, en última instancia, hacer crecer la categoría de ciclismo indoor”.

“En cualquier litigio”, añade Wahoo, “es del interés de todos llegar a un acuerdo, y llegar a un acuerdo de una manera que sea buena para ambas empresas. Y ahí es donde terminamos. Fue bastante fácil volver a establecer una asociación, una vez que Lo quitamos del camino. Ambos tenemos el mismo objetivo: queremos que más personas viajen en interiores. Queremos vender más hardware, Zwift quiere vender más membresías. Juntos somos más fuertes para lograr ese objetivo que pelear. entre sí.”

Los casos judiciales requieren tiempo, esfuerzo y dinero. Después de que un juez falló en contra de la orden judicial temporal de Wahoo (que, de aprobarse, habría obligado a Zwift a suspender las ventas de Zwift Hub) en abril de 2023, el proceso debía pasar a un juicio con jurado, como informó DC Hacedor de lluvia en ese momento, con la fecha fijada para abril de 2024. Si la pareja no se hubiera llegado a un acuerdo, este proceso aún no estaría más cerca de una resolución hoy.

“Es costoso, requiere mucho tiempo de la alta dirección y los abogados ganan mucho dinero”, explicó Wahoo, antes de añadir que “una buena indicación de por qué ocurrió es la naturalidad con la que todos se unen y trabajan juntos (desde)”. .

“Los dos equipos se han unido muy fácil y rápidamente, y creo que esto es sólo el comienzo de las cosas buenas que surgirán de esta relación. Hay mucho más por venir”.

“Un proceso judicial te obliga a empezar a hablar de nuevo”, añade Zwift. “Y luego te das cuenta, una vez más, de que compartes los mismos objetivos y puntos en común”.

Un ejemplo reciente de dos partes que trabajan bien juntas es el lanzamiento de la reciente cinta de correr inteligente Kickr Run, para la cual Zwift creó un recorrido virtual para permitir que Wahoo realice pruebas. En cierto modo, recuerda los inicios de Zwift en 2015, tres años después del lanzamiento del Wahoo Kickr original, y cómo los dos productos crecieron en sincronía a medida que evolucionaba el panorama del ciclismo indoor.

“Ver eso nuevamente con los productos en ejecución (poder colaborar) conducirá en última instancia a una mejor experiencia para el hardware y el software, lo cual, como dije, es un beneficio para el cliente”, explicó Zwift.

No es sexy, pero es progreso.

Desde el anuncio del acuerdo en septiembre, que, como destacaron ambas marcas, parece haber sido hace una eternidad, todos los sistemas han funcionado. Desde una perspectiva de noticias que acaparan los titulares, la cronología de eventos incluye la venta cruzada inicial de productos Wahoo en Zwift.com y la inclusión de la suscripción de Zwift con los productos de Wahoo, la introducción de nuevos mundos de Zwift, la discontinuación del Zwift Hub Classic, la introducción de Hub One junto con cambios virtuales a través de Zwift Click y Zwift Cog, el competidor de Zwift Games UCI eSports Worlds, Wahoo Kickr Run y, ahora, la introducción de Kickr Core Zwift One junto con la discontinuación de Zwift Hub One.

Pero como ambas marcas continuarían explicando, eso solo roza la superficie.

“También se están empezando a ver signos tempranos de una mayor distribución geográfica”, explicó Zwift. “Es algo en lo que Wahoo realmente nos está ayudando. Por eso, el Kickr Core Zwift One estará disponible para su compra en Canadá y Australia a partir de finales de marzo”.

“Esto suma mercados importantes a los que no pudimos atender con Hub”.

Wahoo agrega que “ampliar la distribución probablemente no parezca un gran anuncio atractivo, pero es realmente importante para los clientes, y ahí es donde la experiencia de Wahoo en logística y todo ese aspecto está ayudando a esta relación”.

“Están sucediendo muchas cosas detrás de escena. Cosas como mejorar la distribución, todo ese tipo de cosas son realmente importantes para hacer crecer la categoría”.

Quizás resulte sorprendente para un negocio online que Zwift también hable de cómo trabajar con tiendas de bicicletas independientes es otra área que se beneficia de la asociación.

“Algo que todavía no es muy apreciado es la disponibilidad de combinar Zwift con la compra de productos Wahoo a través de distribuidores de bicicletas independientes. Creo que ambos estamos muy entusiasmados con eso. Anteriormente, era algo que solo se ofrecía en zwift. com, luego se expandió a wahoofitness.com. Ahora, los distribuidores independientes pueden aumentar las ventas de sus entrenadores y los clientes pueden obtener un año de Zwift a través de la aplicación Wahoo Fitness cuando configuran su entrenador”.

“Es un incentivo más para que los comerciantes independientes de bicicletas vendan sus existencias y den a los clientes motivos para ir a las tiendas. Como todos sabemos, las tiendas son el mejor lugar para obtener asesoramiento”.

Hablando de asesoramiento, otra área en la que las dos empresas están estrechamente vinculadas es el soporte posventa.

Zwift lo describe como una “colaboración mejorada entre nuestros respectivos equipos de atención al cliente” y continúa explicando que “ambos están sincronizados y se ayudan mutuamente a diagnosticar errores y posibles problemas del cliente, de modo que si un cliente visita zwift.com para soporte o wahoofitness.com, pueden obtener el soporte que necesitan sin tener que estar cambiando entre diferentes compañías”.

“Si compraron Kickr en Zwift, pueden ir a Zwift y obtener el soporte que necesitan, y viceversa”.

Por otra parte, Zwift también adelanta algunos “contenidos interesantes provenientes de ambas marcas durante los próximos meses”, explicando que las dos marcas ahora también tienen la oportunidad de colaborar en patrocinios. Ya sea que eso signifique que veremos a Mathieu van der Poel, patrocinado por Zwift, en los anuncios de Wahoo, o al corredor de grava patrocinado por Wahoo, Ian Boswell, entrenando para Unbound en Zwift, tendremos que esperar y ver.

¿Por qué se ha descontinuado el Zwift Hub?

En este punto de la conversación, quería entender si Zwift estaba realmente contento con la situación actual. El año pasado por estas fechas, tenía uno de los entrenadores inteligentes de interior más económicos del mercado. Había rebajado enormemente el precio de sus competidores hasta el punto de ser una compra obvia para cualquiera que compre en ese segmento. Estaba en camino de apropiarse del recorrido del cliente de principio a fin, hardware y software.

El deseo de Wahoo en ese momento era retirar de la venta el entrenador Zwift Hub. Ya había logrado que el JetBlack Volt (el entrenador cuyo diseño obtuvo la licencia Zwift al crear el Hub) fuera retirado de la venta en EE. UU. y Europa, y estaba solicitando una orden judicial temporal contra el Hub mientras durara la demanda.

Un avance rápido hasta el día de hoy, y el Zwift Hub ya no está a la venta. Zwift tiene su complemento Click and Cog, así como Zwift Play, pero Zwift ahora está promocionando activamente el Wahoo Kickr Core como el entrenador inteligente de referencia para Zwift. ¿Había perdido Zwift?

“Creo que es importante recordarlo”, comienza Zwift. “No guardamos ningún secreto sobre Hub, hicimos actualizaciones en el firmware e introdujimos nuevas innovaciones, pero comenzó como un JetBlack Volt. Así que no es un gran cambio en ese sentido. Ahora simplemente estamos colaborando con Wahoo “.

“La razón por la que entramos en el hardware no fue para hacer un negocio con la venta de hardware. La razón por la que entramos en el hardware fue para simplificar el recorrido del cliente, facilitándoles el comienzo. Esa fue una de las mayores barreras de entrada que tenían los clientes y la razón por la que lanzamos Hub fue que a las personas les cuesta entender el hardware que necesitan para usar Zwift”.

“Muchas personas se sienten intimidadas por cosas como quitar una rueda trasera, no están seguras de la compatibilidad de las marchas, qué marchas deben elegir, y pueden desanimarse por las herramientas que necesitan, como colocar y quitar un casete. Todas esas son cosas que buscamos resolver con Hub, en términos de facilidad de uso. Todas esas cosas se han trasladado a la asociación que tenemos con Wahoo”.

“Y luego la otra cosa fue el costo. El costo fue la gran barrera de entrada para mucha gente y creo que la introducción de Hub cambió las cosas, y eso todavía está cambiando”.

Ya sea que creas o no la idea de que Wahoo ha “ganado”, hay un área en la que ciertamente ha tenido que recibir un golpe. En 2022, el Kickr Core tenía un precio de £699 / $899, sin casete y sin ninguna suscripción adicional.

Hoy en día, el Core cuesta £ 549 / $ 599, con la opción de casete o el paquete Zwift Click/Cog, y 12 meses de Zwift incluidos.

Naturalmente, no conocemos la economía detrás de la participación en los ingresos de esa suscripción a Zwift, ni sabemos cuánto paga Wahoo por sus casetes, pero ¿Se ha visto obligada Wahoo a renunciar a algunos de sus márgenes de ganancias?

Por el contrario, Wahoo lo explica como “pura economía”.

“Cuantos más productos fabriques, más vendas, más bajo será el precio… Creemos que juntos podemos vender un mayor volumen de producto, lo que significa que podemos bajar el precio para el cliente”.

¿Qué depara el futuro?

A pesar de mi cinismo sobre las motivaciones de ambas partes para asociarse, tengo una genuina sensación de optimismo tanto de Wahoo como de Zwift sobre las oportunidades que puede brindar desde un punto de vista comercial, en beneficio del consumidor y, por lo tanto, para el futuro del Categoría de ciclismo indoor.

Ambas marcas han tenido un invierno ajetreado y experimentado muchos cambios, pero cada movimiento ha ayudado a consolidar su posición como actor líder en el espacio.

Por ejemplo, cuando la UCI decidió trabajar con el extremadamente rico MyWhoosh, con sede en Abu Dhabi, para el Campeonato Mundial de Esports de la UCI, fue un duro golpe para Zwift, que había organizado los tres eventos anteriores. Zwift admite abiertamente que “esperaba ofrecer otro”, pero pocas horas después del comunicado de prensa de la UCI anunciando el formato del Mundial, Zwift tenía su propio anuncio para los Zwift Games.

Más recientemente, Wahoo ha telegrafiado sus intenciones de repetir su éxito ciclista en el mercado del running, con el lanzamiento de la cinta de correr inteligente Kickr Run. Wahoo incluso insinuó un futuro en el que el software Wahoo X, que alberga el programa Systm de ciclismo en interiores, carrera, entrenamiento mental, fuerza, yoga e incluso ejercicios de natación, podría integrarse parcialmente en Zwift.

“Sin duda, nos gustaría llegar a la integración, para que puedas hacer tus entrenamientos en Zwift”. Wahoo confirmó, antes de explicar que el enfoque actual es consolidar sus propias aplicaciones en una sola.

“Hemos hecho mucho en un corto espacio de tiempo. Y ya sabes, hay una lista larga. Simplemente estamos trabajando en ello”.