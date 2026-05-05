“Si vamos a cambiar de uniforme, debería decir algo”, dice el director del equipo Jonathan Vaughters

Assos ha revelado los colores de cambio de EF Education-EasyPost para el Giro de Italia 2026, y el equipo optó por un aspecto verde, aparentemente inspirado en un tema de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, con una cara alienígena y una vaca al revés en la camiseta.

El kit, fabricado por la marca suiza Assos, viene con un mensaje “Ride In Peace” que juega con el mensaje “Venimos en paz” que los extraterrestres suelen citar en películas y libros de ciencia ficción. Assos también lanzó un vídeo promocional que jugaba con el tema extraterrestre, con una vaca capturada por extraterrestres y reemplazada por la camiseta verde.

“Hicimos contacto. Una señal. Un mensaje: viajamos en paz. ¿Y tú? Únase a nosotros”, dijo EF Pro Cycling al revelar el kit Giro.

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Según las reglas de la UCI, las camisetas de los equipos no pueden ser del mismo color que las camisetas de los líderes del Grand Tour, y la regla obliga a NetCompany-Ineos a optar por un verde más claro que sus colores corporativos para evitar un choque con el verde oscuro utilizado para la camiseta de puntos en el Tour de Francia.

EF Education ha usado algunos kits muy creativos e individuales en los últimos años en el Giro de Italia, incluida una colaboración con la marca de ropa Palace que incluía un pato de dibujos animados.

EF Education cambió este año de ropa de carrera de Rapha a Assos y la marca suiza optó por el tema extraterrestre verde.





“El rosa ha sido secuestrado. Regresó a la Tierra como algo nuevo. Gráficos de edición limitada inspirados en un mundo más allá”, dijo Assos en su sitio web, mientras salían a la venta cantidades limitadas de la camiseta, pantalones cortos y una camiseta informal de manga larga.

“Con demasiada frecuencia en este deporte, el rendimiento y la identidad se tratan por separado. No lo vemos de esa manera. Con EF Pro Cycling, se trata nuevamente de impulsar ambos al mismo tiempo: ingeniería al más alto nivel y un lenguaje visual que se niega a mezclarse”, dijo el CEO de Assos, Edwin Navez.

“Si vamos a cambiar de uniforme, debería decir algo”, dijo el director del equipo EF, Jonathan Vaughters.

“Assos ofrece a nuestros ciclistas el rendimiento, la comodidad y la calidad técnica que necesitan para competir al máximo, y eso nos permite divertirnos un poco con el diseño. Con este kit, nos manifestamos visualmente. Esconde tus vacas. Llegamos a este Giro con serias ambiciones de carrera”.





Se espera que EF Education-EasyPost persiga victorias de etapa en el Giro después de que el contendiente general Richard Carapaz fuera descartado debido a una reciente cirugía por dolor en el sillín. Carapaz terminó tercero en la general en 2025 después de que un enfrentamiento con Isaac del Toro permitió a Simon Yates tomar el liderato de la carrera en la última etapa de montaña.

El Giro de Italia 2026 comienza en Bulgaria el viernes 8 de mayo y se espera que EF Education-EasyPost muestre sus nuevos colores en la presentación oficial del equipo el miércoles.