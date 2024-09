El equipo de Canadá confirma las listas para las carreras de ruta de la UCI en Québec, la cuarta ronda del Life Time Grand Prix se lleva a cabo en Wisconsin, Méndez y Mejias ganan las críticas del Bucks County Classic

Curtis White (Steve Tilford Foundation Racing) y Caroline Mani (Groove Auto Off Road Racing) lideran un grupo internacional de contendientes este fin de semana en la ronda inaugural de la Trek US Cyclocross Series (USCX) en el Blue Ridge GO Cross de Virginia presentado por Fat Tire.

Ambas ciclistas de élite se llevaron los máximos honores en el calendario ProCX de toda la temporada en 2023, que este año es la Serie Nacional de Ciclocross de USA Cycling. White es dos veces campeona de USCX, mientras que Mani ganó la general femenina en 2022 y terminó segunda el año pasado, ganándose los principales premios de la bolsa de premios de $15,000 después de ocho carreras.

En 2024, USCX volverá a ofrecer $15,000, divididos equitativamente entre las mujeres y los hombres de élite al final de cuatro fines de semana consecutivos que concluyen en la Trek CX Cup en Waterloo, Wisconsin, el 5 y 6 de octubre. Los puntos UCI también se ofrecen ambos días en todos los eventos de USCX, los sábados como C1 y los domingos como C2 para las categorías de élite. También hay puntos USCX disponibles para las categorías amateur.

El año pasado, la USCX también comenzó en Fallon Park en Roanoke, Virginia, donde la canadiense Maghalie Rochette y el ciclista suizo Loris Rouiller ganaron ambos días. Ambos están ausentes este año, ya que Rochette corre en el Festival de MTB de Chequamegon, por lo que el campo está abierto.

Mani fue segundo en ambas pruebas de GO Cross el año pasado, y se enfrentará a la competencia de la holandesa Manon Bakker (Fenik-Deceuninck Devo), la campeona francesa Hélene Clauzel (UVCA Troyes), el canadiense Sidney McGill (Cervelo Orange Living) y la campeona panamericana sub-23 Lauren Zoerner (Competitive Edge Racing).

White obtuvo un par de cuartos puestos en Roanoke la temporada pasada. Se enfrentará al prometedor Alexandre Binggeli (Elite Foundation Cycling Team) de Suiza y a un grupo de ciclistas estadounidenses que incluye al medallista de plata del Campeonato Nacional de Ciclocross de EE. UU. Andrew Strohmeyer (CDX TREK Bikes), al medallista de bronce nacional Scott Funston (Cervelo Orange Living) y al campeón de ciclocross de EE. UU. de una sola velocidad Kerry Werner Jr (Groove Auto Off Road Racing).

James Piccoli lidera el equipo de Canadá en las carreras UCI en Quebec y Montreal

Cycling Canada anunció las selecciones de sus equipos nacionales para los Grands Prix Cyclistes de Québec y Montréal, que tendrán lugar el 13 y 15 de septiembre, así como para el Tour de Gatineau, que tendrá lugar el 20 y 21 de septiembre.

El veterano James Piccoli concluirá su carrera de ciclismo de ruta de 10 años frente a su familia y amigos este fin de semana en las dos carreras masculinas de un día de la UCI. Piccoli pasó tres temporadas en el nivel WorldTour con Israel-Premier Tech, y participó dos veces en la Vuelta a España. El nativo de Montreal compitió por última vez en sus carreras locales en 2019 con un equipo Continental con sede en EE. UU., terminando 22.º en el GP de Québec.

Cada año, las dos carreras del Gran Premio acogen como equipo invitado a la selección nacional canadiense, donde los jóvenes talentos ponen a prueba sus habilidades en un pelotón internacional. Junto a los experimentados Piccoli se encuentran seis corredores sub-23: Quentin Cowan, Jérôme Gauthier, Jonas Walton, Léonard Peloquin, Félix Bouchard y Félix Hamel.

En la categoría femenina, Kiara Lylyk (Boneshaker Project presented by ROXO) regresa al Tour de Gatineau, donde quedó cuarta el año pasado. A ella se unirá Lily Plante, las dos representaron a Canadá a principios de este año en la prueba de pista de la Copa de Naciones en Milton, Ontario.

Completando el equipo femenino de seis corredoras del Equipo de Canadá en Gatineau están Ngaire Barraclough, Jenaya Françis, Florence Normand y Katja Verkerk.

Alexey Vermeulen buscará defender su título en el Chequamegon MTB Festival este sábado

La cuarta parada de las seis carreras del Grand Prix Life Time se llevará a cabo en el norte de Wisconsin el sábado en el Chequamegon Mountain Bike Festival presentado por Trek. El actual campeón masculino Alexey Vermeulen (ENVE-Factor) regresa y busca sumar los puntos máximos en la serie Grand Prix, que actualmente lidera Keegan Swenson (Santa Cruz Bicycles).

“Me siento bien y Chequamegon es como una carrera en casa para mí. Crecí en el Medio Oeste, así que siempre me entusiasma competir aquí. Al final de la temporada, esa emoción siempre ayuda, y he tenido mucha libertad mental este año, así que espero con ansias estas últimas tres carreras de la Serie y veré qué puedo hacer”, dijo el nativo de Michigan.

“No creo que se pueda ganar Chequamegon sin estar entre los 10 primeros durante todo el día. Es necesario producir algunos de los mejores números de potencia que se puedan lograr aquí, porque la carrera nunca se detiene y los corredores siempre están siendo incitados a seguir adelante”.

Se enfrentará nuevamente a varios competidores de primer nivel, incluido Swenson, que fue segundo el año pasado, el ganador de 2022 Bradyn Lange, que está regresando de una fractura de codo, y el ganador de 2021 Cole Paton.

“Chequamegon siempre es una carrera abierta y me sentí mal por perderla el año pasado debido al COVID. No he competido mucho esta temporada después de romperme el codo en mayo, así que estoy de regreso y estoy muy emocionado por competir”, dijo Lange.

Del lado femenino, esté atento a la siete veces ganadora Jenna Rinehart y la reciente ganadora de Leadville Melisa Rollins para luchar contra dos competidoras del Gran Premio que estuvieron en el podio el año pasado: Alexis Skarda y Sofía Gómez Villafañe. La ganadora de 2023, Ruth Edwards, estará en Europa compitiendo para su equipo Human Powered Health en el Gran Premio de Stuttgart.

“El Life Time Grand Prix se está volviendo más competitivo que nunca y, en los últimos años, en Chequamegon, tanto la carrera masculina como la femenina han terminado en sprints grupales, lo que la hace más abierta. En la carrera femenina, creo que Melisa (Rollins) volverá a hacerlo bien, al igual que Alexis (Skarda), que terminó segunda en 2023”, dijo Rinehart.

“Podría ser el día de cualquiera. He estado luchando un poco contra la fatiga durante la preparación, pero es una carrera más corta y sé cómo correrla, así que soy optimista”.

En una conferencia de prensa virtual del Life Time Grand Prix esta semana, Lange y Rinehart hablaron con varios periodistas, entre ellos Noticias de ciclismosobre la dificultad del recorrido a pesar de que son solo 39,1 millas, una carrera de MTB de punto a punto desde Hayward a Cable que ahora está en su 41.ª edición. Los ciclistas dijeron que estaban atentos a los movimientos en las subidas a Fire Tower, la sección más larga y empinada del recorrido, y la energía necesaria para un total de dos horas.

Sigue el progreso de los corredores en los canales sociales de Life Time Grand Prix, así como el cronometraje de Athlinks.

Marlies Mejias y Marcos Méndez ganan carreras del Bucks County Classic

Marlies Mejias (Blue Ridge TWENTY24 de Virginia) y Marcos Méndez (Rockland Development Program) ganaron los criteriums del 20° aniversario del Bucks County Classic el domingo en Doylestown, Pensilvania, marcando la conclusión del calendario de carreras de criterium de EE. UU.

La carrera profesional femenina de 40 kilómetros de Doylestown Health estuvo marcada por los ataques iniciales de Automatic-ABUS Racing, Miami Blazers y Goldman Sachs ETFs Racing, con todos los movimientos frenados por el pelotón de 32. No fue hasta el paso de la subida final a la meta que Mejias lanzó su ataque y contuvo al dúo de Blazers de Skylar Schneider y Samantha Schneider por media longitud de bicicleta para la victoria.

El grupo de cabeza, compuesto por seis ciclistas, cruzó la meta en 1:06:16, y Andrea Cyr (Goldman Sachs ETFs) terminó siete segundos más tarde en séptimo lugar, mientras que el resto de las participantes se dispersó por el recorrido. Fue su compañera de equipo Liza Ray quien ayudó a Mejias a posicionarse para la victoria y a contener el avance de las dos ciclistas de las hermanas Schneider.

“El increíble trabajo de Liza realmente me preparó para la victoria. Su determinación y habilidad para perseguir a la escapada fueron impresionantes y me permitieron guardar energía para el sprint. Estoy muy orgullosa del trabajo en equipo y me sentí muy feliz de haber ganado”.

La carrera profesional masculina de Thompson cubrió 100 kilómetros en el mismo recorrido técnico de 2,25 km con ocho curvas y 2.750 metros de desnivel desde los repetidos pasos en el largo acento desde West Court Street.

A menos de cinco vueltas del final, los ataques se detuvieron y Project Echelon Racing y Miami Blazers tomaron el relevo para formar sus líderes. En los últimos 200 metros, Méndez pisó el acelerador para llevarse la victoria. Lucas Burgoyne (Austin Outlaws) se colocó en segundo lugar y Tyler Williams (Miami Blazers) cruzó la meta en tercer lugar.