Batallas norteamericanas frías de O Gran Camiño, continuación de la temporada que empezó con la victoria de etapa en la Volta Valenciana

Pase lo que pase en el resto de 2024, para el piloto de Movistar Will Barta, este año ya es una temporada que siempre recordará.

A principios de febrero, el estadounidense consiguió su primera victoria profesional, la última etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana, escapándose durante 81 kilómetros para superar al pelotón en solitario por ocho segundos.

Fue una victoria muy reñida que el joven de 28 años había estado buscando desde que se convirtió en profesional en 2019, y uno de los fracasos más cercanos se produjo cuando mantuvo el liderato en el TT de la tercera semana de la Vuelta a España 2020, solo para ser superado por un segundo por el último corredor en largar, Primož Roglič.

Perder ante el corredor que luego ganó la Vuelta no fue ninguna vergüenza, pero como dijo Barta ciclismonoticias Durante el reciente O Gran Camiño, conseguir esa primera victoria en Valencia este febrero fue un momento decisivo.

“Obviamente uno se pregunta un poco: ¿ganaré alguna vez?” Barta dijo: “Porque al final no son tantos los corredores que ganan carreras. Entonces, para mí, fue una gran casilla que marcar porque una vez que ves si es posible, aunque no de la manera más convencional, me da mucha confianza para seguir adelante”.

Probablemente ayudó que el entrenamiento invernal de Barta hubiera sido “muy bueno”, permitiéndole mejorar su condición e ir a por la victoria.

“Había pasado un tiempo en altitud, pero diría que lo más importante, sinceramente, es que en los primeros años de mi carrera no tuve buenos inviernos, seguí teniendo lesiones”, dijo Barta. “Así que tener estos dos (buenos) años consecutivos, se acumula en cada uno y se sigue construyendo y creo que esa es la clave más importante para estar en buena forma”.

La subida de nivel de Barta se vio reflejada en la contrarreloj inaugural de O Gran Camiño, donde consiguió una muy prometedora cuarta plaza por detrás del ganador de etapa Josh Tarling (Ineos Grenadiers). También fue un resultado especial porque, dado el mal tiempo, no se permitían bicicletas de contrarreloj y los tiempos no contaban para la general.

“Siempre me han gustado las bicicletas de contrarreloj, pero fue imposible, lo intentamos, así que creo que fue la decisión correcta pasar a las bicicletas de carretera”, dijo Barta. ciclismonoticias. “Salí con el mismo plan de potencia que en mi bicicleta de contrarreloj, porque al final no contaba para la general, pero una victoria es una victoria”.

“Siempre iba a ser difícil vencer a Tarling, y para mí, como un ciclista bastante pequeño, diría que fue más difícil en una bicicleta de carretera. Pero en cualquier caso estaba en otro nivel, no había forma de vencerlo”.

Barta dijo que incluso si se hubiera visto afectado negativamente por la falta de una bicicleta de contrarreloj, el clima era tan malo que habría sido imposible usarla.

“Después de hacer el reconocimiento me asusté un poco porque ni siquiera podía completarlo en mi bicicleta contrarreloj, hacía mucho viento”, dijo. “Así que estaba un poco aprensivo en la primera curva, no diría que tomé demasiados riesgos. Pero de todos modos pensé que era una buena manera de abrirme a la semana y esforzarme”.

Las cosas se complicaron mucho más para Barta y el resto del pelotón en la etapa 2, cuando la lluvia helada y el viento dificultaron lo que contó. ciclismonoticias Fue “probablemente el más frío que he pasado nunca sobre una bicicleta”.

“Tuve que parar dos veces en los últimos 30 kilómetros sólo para cambiarme de ropa, estaba completamente muerto. Fue una de esas cosas, así son las carreras de bicicletas a veces. Quiero decir, antes de la carrera sabía que mi forma era buena, pero la etapa 2 tomó Eso me quitó eso y eso también me quitó eso en la etapa 3”.

En el lado positivo, correr en Galicia también proporcionó un inesperado impulso indirecto a la moral, ya que su equipo, Movistar, contó con uno de los corredores locales más populares, Carlos Canal, que terminó segundo en la etapa 3.

Ese día comenzó en Xinzo de Limia, la ciudad natal de Canal, y Barta dijo que “fue genial ver a toda la gente ahí apoyándolo”.

“Es muy bueno para él, pero también para nosotros, te da una motivación adicional para apoyarlo. Te sientes como si estuvieras en un equipo local”.

Finalmente 79º en la general en O Gran Camiño, Barta ahora correrá en París-Niza, pero aún no ha podido revelar cuáles son los planes del equipo para él después de eso. Pero después de su primera victoria profesional en Valencia, seguramente buscará una segunda victoria en 2024 lo más rápido posible.