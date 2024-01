Stephen Williams lidera después de la penúltima etapa, el director deportivo Sam Bewley confía en que el equipo pueda terminar el trabajo en Mount Lofty

Israel-Premier Tech ha hablado de tener opciones en el Tour Down Under durante toda la semana y su fortaleza en la profundidad de esas opciones se demostró en la etapa 5 en la cima de Willunga Hill.

Corbin Strong fue el “líder principal” del equipo en la carrera, pero abandonó debido a problemas estomacales antes de que el pelotón realizara el primero de dos ascensos de la subida más emblemática del recorrido de seis días el sábado.

“Ha estado enfermo durante los últimos tres o cuatro días, por lo que tuvimos que cambiar un poco los planes”, dijo el director deportivo Sam Bewley después de la etapa 5, ganada por Oscar Onley (dsm-firmenich PostNL).

El equipo había anticipado su partida y, en lugar de fracasar, floreció. Stephen Williams terminó la etapa segundo detrás de Onley, quitándole el maillot ocre de líder a su compatriota británico en la cuenta atrás.

“Sabíamos que Stevie estaba en buena forma y esta subida es perfecta para él, así que hoy los muchachos hicieron un trabajo increíble. Se trataba simplemente de prepararlos para la última subida”, dijo Bewley.

“Sabemos que en Willunga siempre se gana en los últimos 800 metros. Cualquiera que lo intente antes, a menos que sea Richie Porte, pero incluso si es Richie Porte, generalmente los ciclistas regresan con esos muchachos. Así que tuvimos paciencia, sabíamos que se estaban produciendo ataques, pero les dijimos a los muchachos que tuvieran paciencia y que esperaran esos 800 metros. Y luego, con un gran esfuerzo a partir de ahí, siempre estarás corriendo para ganar”.

Simon Yates (Jayco-Alula) lideró la carga en el último ascenso de Willunga, atacando en el último kilómetro pero no pudo deshacerse de un grupo de seis corredores que lo acompañaron, incluidos Onley y Williams.

“Sobre la Luna. Sabía que iba a estar cerca y obviamente estamos al mismo tiempo, así que lo hice en la cuenta atrás”, dijo Williams sobre tomar ocre.

Hablando en una conferencia de prensa posterior a la carrera junto al podio, el joven de 27 años lanzó una rápida mirada al responsable de prensa de su equipo antes de responder una pregunta sobre una notable presencia policial alrededor del convoy Israel-Premier Tech en la salida y llegada de la etapa, describiendo como “lo de siempre”. La seguridad, que se dice que se debe a las manifestaciones pro Palestina que no han interrumpido la gira, no sirvió como distracción.

Bewley fue directo cuando se le preguntó sobre la estrategia que él y su colega director deportivo Daryl Impey, dos veces ganador del Tour Down Under, emplearían en la final del domingo en Mount Lofty.

“Intenta ganar el Tour Down Under con Stevie Williams”, dijo.

“Es un tipo modesto, Stevie. La primera parte de su carrera estuvo plagada de lesiones y luego vino a nosotros el año pasado, pero es un ciclista con mucho talento. Ganó el Tour Ártico de Noruega el año pasado y estuvo bastante bien en muchas otras carreras.

“Es un tipo de futuro para este equipo. Sabemos que puede ganar estas carreras y ese era el plan aquí hoy. Nos está mostrando que lo que creemos es verdad, por lo que es emocionante”.

La fe depositada en Williams también es correspondida: el escalador se refiere a su equipo cuando se le pregunta sobre la etapa final que decidirá el título.

“Espero un día bastante estresante”, dijo. “Pero los muchachos que tengo tienen tanta experiencia y clase que no me preocupa que haremos nuestro mejor esfuerzo para luchar por ello”.

Bewley confía en que su equipo experimentado, que incluye a George Bennett y Simon Clarke, tiene la fuerza necesaria para defender el liderato de la carrera y ganar el título, pero aún no está celebrando.

Varios rivales de la clasificación general están a poca distancia. Onley es segundo al mismo tiempo, Jhonatan Narváez (Ineos Grenadiers) ocupa el tercer lugar y el líder de la carrera nocturna, Isaac Del Toro (UAE Emirates), cuarto, ambos con cinco segundos de retraso. Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), Bart Lemmen (Visma-Lease a Bike) y Yates están a 13 segundos del líder.

“Cada año en el Tour Down Under siempre hay mucha igualdad”, dijo Bewley. “Por eso los segundos extra son tan importantes, y tuvimos suerte de conseguir cuatro segundos con Stevie en la segunda etapa. Mañana será un día duro. Por supuesto, vamos a intentar defenderlo y ganar la carrera, pero aún queda mucho camino por delante.

“Si Stevie termina al mismo tiempo que los líderes, no necesitamos los segundos extra, así que ese será el enfoque, asegurarnos de que llegue a la meta con los primeros”.

