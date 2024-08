El belga se queda a dos segundos en la contrarreloj inaugural

Tan cerca, pero tan lejos. Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) estuvo a punto de debutar en la Vuelta a España con la mejor de las salidas en la contrarreloj inaugural en Lisboa, pero en su lugar tuvo que conformarse con el tercer puesto, con la posibilidad de alcanzar el liderato en las próximas etapas como premio de consolación.

El último en salir en la prueba ultraplana contrarreloj de 12 kilómetros a lo largo de la orilla del río Tajo, Van Aert logró asegurar el tiempo más rápido en el punto de control de mitad de recorrido, un segundo más rápido que el campeón nacional checo de contrarreloj Mathias Vacek (Lidl-Trek).

Sin embargo, en el último segmento de la carrera, Van Aert no mantuvo su ventaja y perdió ritmo, repitiendo el tercer puesto que consiguió en la reciente contrarreloj de los Juegos Olímpicos, a fracciones de segundo de Vacek y a dos segundos del ganador de la etapa y líder inicial de la Vuelta, Brandon McNulty (UAE Team Emirates).

Sin embargo, Van Aert se mostró optimista y declaró a Eurosport y otros medios de comunicación que tenía “todo en juego” en las próximas etapas. Y como uno de los mejores velocistas de la Vuelta a España de 2024, incluso un tercer puesto en la meta de una etapa, que vale cuatro segundos en el Gran Tour de España, podría ser suficiente para poner a Van Aert en rojo, tal vez tan pronto como el domingo.

“No me sentí muy bien, simplemente me sentí bien, pero demasiado pronto en la contrarreloj comencé a doler”, dijo Van Aert después, “y en ese momento, todavía faltaba un largo camino para llegar a la meta”.

“No sé realmente cuál es el resultado final, creo que quedé bastante atrás, pero mis sensaciones no fueron las que esperaba”.

El último corredor en bajar por la rampa de salida, Van Aert, dijo que estaba contento de haber optado por empezar tan tarde en el día, dado que el viento estaba amainando un poco en ese momento. Por lo menos, dijo, “había menos viento que en el reconocimiento”.

“Fue la decisión correcta, fue una pena no haberlo logrado. Pero si no pudimos terminar más cerca porque nuestras piernas no estaban en su mejor momento, deberíamos estar contentos de todos modos”.

En cuanto al futuro, Van Aert ha prometido luchar por ganar etapas durante toda la Vuelta y, como ha dicho, “también pienso en el maillot rojo. Así que si sigo cerca lo intentaré en los próximos días, seguro que lo intentaremos al sprint”.

Cuando le informaron que solo había un margen de dos segundos entre él y McNulty, Van Aert respondió: “Entonces, todo está en juego. Eso es genial”.