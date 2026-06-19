El belga 'no se ha recuperado a tiempo para empezar el Tour de Francia al nivel requerido' tras su lesión en el codo

Wout van Aert no tomará la salida en el Tour de Francia después de luchar para recuperarse de una reciente lesión en el codo, confirmó Visma-Lease a Bike el miércoles por la mañana, lo que supone un duro golpe para su equipo y el apoyo de Jonas Vingegaard.

La noticia sorpresa llegó después de que Van Aert tuviera que abandonar el Tour Auvergne-Rhône-Alpes y luego se perdiera el inicio del campo de entrenamiento en altitud del Visma en Tignes como resultado de la lesión en el codo, que sufrió en un accidente una semana antes del renombrado Dauphiné.

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