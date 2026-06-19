El belga 'no se ha recuperado a tiempo para empezar el Tour de Francia al nivel requerido' tras su lesión en el codo

Wout van Aert no tomará la salida en el Tour de Francia después de luchar para recuperarse de una reciente lesión en el codo, confirmó Visma-Lease a Bike el miércoles por la mañana, lo que supone un duro golpe para su equipo y el apoyo de Jonas Vingegaard.

La noticia sorpresa llegó después de que Van Aert tuviera que abandonar el Tour Auvergne-Rhône-Alpes y luego se perdiera el inicio del campo de entrenamiento en altitud del Visma en Tignes como resultado de la lesión en el codo, que sufrió en un accidente una semana antes del renombrado Dauphiné.

Después de informes contradictorios sobre la gravedad de la lesión en el codo de Van Aert el fin de semana, Visma confirmó que “inesperadamente se desarrolló una infección en la herida”.

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Después de una noche en el hospital, el personal médico de Visma, los entrenadores de rendimiento y Van Aert tomaron la decisión de que su recuperación y salud debían ser lo primero, lo que significaba que no sería incluido en la lista de ocho hombres del Tour.

“Por supuesto, esto es una gran decepción. El Tour de Francia es uno de mis principales objetivos cada año”, dijo Van Aert en el sitio web de Visma.

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“Desafortunadamente, una caída durante el entrenamiento ha paralizado el proceso, y la lesión en mi codo ha empeorado y aún no se ha curado lo suficiente. Junto con el equipo, hemos llegado a la conclusión de que comenzar el Tour en plena forma no es factible en este momento. Ahora estoy completamente concentrado en mi recuperación para poder volver a mi mejor nivel más adelante esta temporada”.

Es el último revés en una carrera ilustre, pero llena de lesiones y mala suerte para Van Aert, que se ha perdido varios de sus mayores objetivos debido a caídas, en particular en el Tour de 2019, Dwars door Vlaanderen en 2024, la Vuelta del mismo año e incluso al comienzo de esta temporada cuando se rompió el tobillo en una carrera de ciclocross.

El Tour Auvergne-Rhône-Alpes fue la primera carrera de Van Aert que volvió a la carretera desde que ganó la París-Roubaix en abril, y a pesar de los problemas iniciales, que surgieron del accidente de entrenamiento y la lesión en el codo, pareció estabilizar el barco con una victoria en la etapa de sprint.

Se suponía que sería su octava aparición en el Tour de Francia, donde habría perseguido la undécima victoria de etapa de su carrera. Además de trabajar para sí mismo, Van Aert habría sido un engranaje vital en el apoyo de Vingegaard, habiendo contribuido a las victorias en la cima de la montaña y a los dos éxitos del maillot amarillo del danés en 2022 y 2023.

Según su futuro jefe de carreras, Marc Reef, tras la sorprendente salida de Grischa Niermann, Van Aert nunca iba a volver a su mejor nivel a tiempo para la Grand Départ en Barcelona el 4 de julio. Visma aún no ha anunciado quién reemplazará al belga en la salida, pero dijo que lo haría el 23 de junio.

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“Wout es uno de los corredores más importantes de nuestro equipo y obviamente nos hubiera encantado tenerlo al inicio del Tour”, dijo Reef.

“En los últimos días hemos explorado todas las opciones, pero en última instancia, su salud es lo primero. Con el período de recuperación necesario, no le es posible alcanzar su mejor forma a tiempo para el Tour de Francia.

“Es lamentable que no esté allí, pero estamos convencidos de que es la decisión correcta para su recuperación y el resto de la temporada”.

La próxima carrera del calendario provisional de Van Aert es la Vuelta a España en agosto y septiembre.