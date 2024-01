El belga cierra la temporada de ciclocross poniendo fin a la racha de diez victorias consecutivas de Van der Poel en Benidorm a pesar de una caída en la última vuelta y una rotura del sillín.

Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) puso fin a la racha de 10 victorias consecutivas de Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) en la Copa del Mundo de ciclocross en Beindorm el domingo, llegando solo a la meta después de que el holandés se estrellara contra un poste en la penúltima. vuelta y quedó fuera de la lucha por la victoria.

La primera victoria del belga de la temporada de ciclocross sobre su rival de toda la vida casi terminó en desastre después de que también se cayó al suelo y se rompió el sillín al intentar volver a subirse a su bicicleta después de bajarse para saltar las barreras en la última vuelta. Van Aert evitó la vergüenza y se aferró a la victoria después de dejar caer a Michael Vanthourenhout (Pauwels-Sauzen-Bingoal) al principio de la vuelta.

Sin embargo, en su última carrera de ciclocross de la temporada, no fue la victoria en sí lo más importante para Van Aert, sino la fuerte sensación en sus piernas y la capacidad de responder a los punzantes ataques de Van der Poel en las pendientes más difíciles por primera vez este año. estación.

“Siempre es bueno ganar una carrera, pero hoy no era lo más importante”, sugirió Van Aert.

“Esperaba tener buenas piernas y terminar la temporada con buenas sensaciones. Lo logré y, al final, estoy más feliz con eso que con la victoria en sí”.

“Pude profundizar y luchar con Mathieu. No he podido hacerlo este invierno. Es una pena que no hayamos podido tener un duelo al final, pero había muchos otros corredores fuertes a los que Tenía que vencer. No fue fácil, pero me alegro de haber ganado”.

En las tres apariciones anteriores de Van Aert en bicicleta de cross, terminó 1:43, 1:55 y 0:43 detrás de Van der Poel en Koksijde, Baal y Hulst respectivamente, destacando el dominio de su rival esta temporada incluso sobre un tres veces campeón del mundo en la disciplina.

Benidorm fue la última aparición de ciclocross de Van Aert en la temporada 2023-24 después de tomar la decisión consciente de practicar menos disciplina, con plena concentración en las Clásicas de Primavera y tratando de ganar el Tour de Flandes y la París-Roubaix.

“Wout ha utilizado varias carreras de ciclocross para prepararse para la temporada en carretera. No alargó demasiado su campaña de ciclocross y pudo realizar otros entrenamientos y campos de entrenamiento necesarios al mismo tiempo”, destacó Heijboer.

“El punto de partida fue que no llegamos a la máxima forma, sino que trabajamos en una preparación gradual. Funcionó y continuaremos con una semana de entrenamiento en España justo después de este último cruce”.

Van Aert hará su debut en carretera en 2024 en la Clásica de Almería el 11 de febrero, antes de competir en la Volta ao Algarve antes de las Clásicas adoquinadas en Bélgica y Francia.

Las Clásicas adoquinadas completan su programa de primavera antes de debutar en el Giro de Italia, donde correrá etapas junto al velocista Olav Kooij y la joven esperanza de la general Cian Uijtdebroeks.

Jonas Vingegaard tendrá que arreglárselas sin Van Aert en el Tour de Francia de este año, ya que el belga prioriza el Giro y los Juegos Olímpicos de París en verano. Entrenará en altura mientras Vingegaard intenta ganar un tercer Tour de Francia.

Van Aert participó en nueve carreras de ciclocross en comparación con las 14 de la temporada pasada y, a diferencia de 2023, no continuará en el Campeonato Mundial en Tabor, donde Van der Poel buscará defender su título. Van Aert, Heijboer y Visma-Lease a Bike esperan que esto marque la diferencia cuando lleguen los Monumentos en primavera.

Una victoria en una de las cinco carreras de un día más importantes del ciclismo fue la única pieza que faltaba en la casi perfecta temporada 2023 de Jumbo-Visma, que los vio reclamar los tres Grandes Vueltas con diferentes corredores.

En 2024 se cumplen cuatro años desde que Van Aert levantó su primer y único Monumento en Milán-San Remo. Ha estado en el podio en seis de sus últimas 10 apariciones en el Monument y nunca terminó fuera de los ocho primeros. Sin embargo, no ha habido victorias adicionales.

Este sería un récord increíble, pero en el mismo lapso de tiempo, Van der Poel ganó dos Tours de Flandes y la temporada pasada ganó tanto Milán-San Remo como París-Roubaix, con un título mundial de carreras en ruta en Glasgow.

Van Aert es el líder de un equipo muy fuerte de Visma-Lease a Bike Classics que dominó las carreras adoquinadas hasta Flandes y Roubaix el año pasado. Esperará que alejarse de una temporada completa de ciclocross pueda agregar ese porcentaje adicional en los días más importantes para vencer a jugadores como Van der Poel.

“Este invierno el ciclocross es mucho más un medio que un fin. Todo se basa en la primavera”, dijo Heijboer. El Nieuwsblad en diciembre.

“El año pasado me resultó mentalmente difícil concentrarme en la temporada de ciclocross y luego pasar a la primavera”, dijo Van Aert recientemente.

“No quería dejar nada al azar en las clásicas de primavera”.