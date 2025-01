El belga espera 'seguir en mi bicicleta' y apuntar a las Clásicas adoquinadas en 2025

Wout Van Aert tiene un deseo sencillo para 2025, combinado con objetivos elevados y un llamamiento a imponer restricciones de marcha en las carreras profesionales para ayudar a reducir los accidentes a alta velocidad.

Después de que su temporada 2024 se viera arruinada por dos accidentes importantes y lesiones complejas, el ciclista de Visma-Lease a Bike espera evitar un destino similar en 2025. Tiene claras ambiciones de volver a luchar en los sprints de las Clásicas y del Tour de Francia.

“Quédate en mi bicicleta”, dijo Van Aert con su habitual sentido del humor seco cuando le preguntaron esporzadurante una entrevista en su casa cerca de Amberes, en el norte de Flandes.

“Quiero poder participar en las carreras en las que quiero participar. Porque tener que ver todos los grandes clásicos y eventos en 2025 es suficiente para mí”.

Van Aert cumplirá 30 años en septiembre y espera mirar hacia atrás, a 2025, con una victoria en el Tour de Flandes o la París-Roubaix en su palmarés.

“Sueño con poder mirar atrás dentro de un año y tener una victoria en el Tour de Flandes o en la París-Roubaix. Esa es mi prioridad”, afirmó.

Van Aert se estrelló a cerca de 70 km/h durante Dwars Door Vlaanderen mientras los corredores luchaban por la posición antes de la subida a Kanarieberg. Se eliminó de la carrera de 2025, pero Van Aert cree que un límite en el tamaño de las prendas aumentaría la seguridad en el pelotón profesional.

La velocidad del pelotón profesional masculino ha ido aumentando progresivamente, al igual que las marchas. Los ciclistas optan cada vez más por platos más grandes para lograr eficiencia mecánica y poder elegir entre marchas aún más grandes.

La UCI eliminó las restricciones de equipamiento para los corredores junior el 1 de enero de 2023, pero Van Aert está convencido de que algún tipo de restricción en el pelotón mejoraría la seguridad incluso si fueran necesarios controles previos a la carrera.

“Es un punto crucial en la carrera y por un pequeño error nunca hay una 'caída'”, dijo Van Aert sobre su accidente antes de la subida a Kanarieberg durante Dwars door Vlaanderen.

“Se ha generado un debate interesante entre los ciclistas porque el ciclismo es cada vez más rápido. En mi opinión, limitar las marchas haría que el deporte fuera mucho más seguro. Otros ciclistas no lo creen así, pero estoy convencido de ello. Si estás en eso En el descenso con un límite de marcha, nadie puede subir. Ahora las marchas son tan grandes que todavía piensas en adelantar”.

La segunda gran caída de Van Aert se produjo en la Vuelta a España después de una impresionante remontada en el Tour de Francia y la plata en la contrarreloj de los Juegos Olímpicos de París. Ganó tres etapas en la Vuelta, pero se estrelló contra una roca en la etapa 16. Sufrió cortes masivos y daños en la rodilla derecha, con cicatrices aún visibles en las fotografías del equipo Visma-Lease a Bike.

“La caída no fue nada grave. La mala suerte fue que había una pared de roca que literalmente me cortó”, explicó Van Aert.

“Al principio pensé en la baja deportiva en la Vuelta, pero eso cambió cuando no me encontré bien en la ambulancia y luego por la grave lesión en la rodilla que me diagnosticaron en Bélgica. Si hubiera habido césped, podría haber continuado”. en la Vuelta.”

Van Aert luchó con otro largo período de rehabilitación de lesiones y, por lo tanto, optó por realizar una campaña de ciclocross reducida este invierno para poder estar en su mejor nivel en los Clásicos de primavera.

“No tenía ningún deseo de empezar esa rehabilitación. No me quedaban fuerzas para empezar de cero otra vez. Fue un período difícil”, admitió.

“¿Cómo comencé? No tenía otra opción”.

Van volvió gradualmente a entrenar fuera de temporada, trabajando en el gimnasio para recuperar la fuerza de su rodilla. Terminó cuarto en Azencross en diciembre y la próxima carrera será el sábado en el Superprestige Gullegem. No participará en el Campeonato del Mundo de ciclocross y priorizará las carreras en ruta cuando cumpla 30 años.

“Estoy casi agotado en términos de carrera”,

Van Aert bromeó sobre su edad.

“Pero no lo creo, aunque el final está más cerca que el principio. Aunque ese cumpleaños realmente me impactó. Estoy seguro de que el talento no desaparece, incluso después de tantos contratiempos, todavía alcancé un alto nivel en el otoño, así que probablemente eso volverá”.